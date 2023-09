Statistiques de Tua Tagovailoa aujourd’hui : QB mène l’offensive des Dolphins à enregistrer une explosion de 70 points contre les Broncos

Si Tua Tagovailoa ne faisait pas partie de la première conversation MVP dimanche, il le fait maintenant.

Le quart-arrière de quatrième année a poursuivi son bon début de saison contre les Broncos, menant les Dolphins à une superbe déroute 70-20 dans une chaleur de près de 90 degrés. Miami a marqué 35 points en première mi-temps et n’a pas lâché après la pause, entamant son deuxième départ consécutif 3-0.

La saison des Dolphins s’est un peu dégradée après leur bon début la saison dernière, en grande partie à cause des problèmes de commotion cérébrale de Tagovailoa, mais il devient rapidement clair que l’offensive de Miami est inégalée lorsqu’elle est en bonne santé. Les Dolphins étaient privés du receveur Jaylen Waddle dimanche, mais Tagovailoa ne semblait pas dérangé en route vers une autre performance exceptionnelle.

Voici un aperçu plus approfondi des statistiques de Tagovailoa lors de la victoire éclatante, ainsi qu’un aperçu de la domination de l’offensive des Dolphins en route vers un record de franchise.

Tua Tagovailoa statistiques aujourd’hui

Tagovailoa a terminé 23 sur 26 pour 309 verges et quatre touchés lors de la victoire contre les Broncos, affichant une note de passeur de 155,8.

Il n’y a jamais eu de séquence de froid pour Tagovailoa dimanche, puisqu’il a réussi 16 passes sur 16 en première mi-temps, puis a complété sa première passe après la pause avant de finalement lancer une passe incomplète. Il a été retiré au début du quatrième quart-temps, donc ces chiffres auraient pu être encore plus gonflés si les Dolphins n’avaient pas mené de plus de 40 points.

Le point culminant de la journée est survenu en première mi-temps, lorsque Tagovailoa a frappé la recrue De’Von Achane avec une passe à la pelle sans regard pour un touché. Miami a fortement impliqué Achane dans l’offensive avec Waddle absent, alors que la recrue avait 233 verges de mêlée et quatre touchés sur 22 touches.

Tagovailoa a eu sa part de performances incroyables lorsqu’il était en bonne santé, y compris une série de six touchés et deux matchs de plus de 450 verges, mais celui de dimanche est considéré comme son match le plus efficace à ce jour en termes de note de passeur.

La précédente meilleure note de passeur en carrière du produit de l’Alabama était de 138,7 lors d’une victoire contre les Lions la saison dernière. Avec une note de passeur de 155,8 contre les Broncos, Tagovailoa n’était qu’à 2,5 d’une note parfaite.

Tagovailoa entrera dans la semaine 4 avec un taux de réussite de 71,3 %, 1 024 verges, huit touchés et deux interceptions.

L’offensive des Dolphins contre les Broncos, en chiffres

Les 70 points des Dolphins constituent le record d’une équipe de la NFL en un seul match depuis 1966 et sont à trois points d’égaler le record de tous les temps.

Les chiffres sont presque insondables, puisque Miami a établi un record de la NFL pour les verges polyvalentes dans un match avec 726. Les 10 touchés des Dolphins étaient des scores offensifs, bien que trois revirements des Broncos aient parfois contribué à la solide position de Miami sur le terrain.

Les Dolphins ont marqué plusieurs touchés à chaque quart-temps, dont deux après le retrait de Tagovailoa du match.

Si Tagovailoa a été exceptionnel, Achane a été tout aussi explosif pour les Dolphins. Il a totalisé 203 verges et deux touchés dans la victoire, ajoutant 30 verges et deux touchés dans les airs. Quelle a été la qualité de l’offensive de Miami dimanche ? Raheem Mostert a également marqué quatre touchés, et c’est un scénario secondaire après les performances de Tagovailoa et Achane.

En dehors des Dolphins dimanche, seuls les Bears de 1940, les Rams de 1950 et les Redskins de 1966 ont marqué au moins 70 points dans un match de la NFL. Miami a des objectifs bien plus ambitieux en tête cette saison, mais l’équipe de Mike McDaniel fait déjà partie de l’histoire après cette performance face aux Broncos.