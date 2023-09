Statistiques de Sam Howell aujourd’hui : les commandants QB ont un jour à oublier lors d’une défaite éclatante contre Bills

Sam Howell a connu dimanche le premier épisode de turbulences de sa jeune carrière contre les Bills.

Et mon Dieu, était-ce difficile à regarder.

Le titulaire des Commanders a enduré une journée putride à FedEx Field, se retrouvant pris dans la boue de la course aux passes menaçante de Buffalo. Les rares fois où il leur a échappé, les choses ne se sont pas beaucoup mieux passées ; Howell a trouvé des mitaines saphir plus de fois que la plupart des autres, lançant quatre interceptions dans des conditions humides et fatiguées à Landover, Maryland.

Washington n’avait aucune réponse à la puissance de l’arrière-garde de Sean McDermott. L’offensive a donné des coups de pied et des crépitements, mais n’a offert que peu de menace au milieu du torrent d’antagonistes qui ont inondé la poche.

PLUS : Usher sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl à Las Vegas

Les Bills ont traversé la ligne offensive poreuse de Washington, battant Howell à maintes reprises. Une fois la poussière retombée, les chiffres racontaient l’histoire : Howell a été limogé neuf fois, un total record dans la NFL.

« Nous devons nous améliorer offensivement dans toutes les phases du match », a déclaré le plaqueur des commandants Andrew Wylie. « Courir, passer, garder notre gars debout. »

Entamant son quatrième départ en carrière, Howell espérait continuer sur cette lancée. Le lanceur de deuxième année s’est plutôt bien comporté lors de ses premières apparitions en Bourgogne et Or, gagnant la confiance de ses coéquipiers – Howell a été élu capitaine de l’équipe avant l’année – et de ses fans.

Il a cependant pris un sérieux pas en arrière par rapport aux projets de loi. Howell a eu du mal à comprendre l’explosivité présente dans les sept premiers de Buffalo. Et lorsque des incendies se sont déclarés dans sa poche, Howell a paniqué. Ses interceptions étaient inopportunes, l’une d’elles s’étant produite juste au moment où Washington amenait le ballon à l’orée de la terre promise. Une autre a eu lieu alors que les commandants remontaient le terrain, vidant l’animation des halls de FedEx.

PLUS : Taylor Swift assiste au match Chiefs-Bears alors que les rumeurs sur Travis Kelce s’intensifient

Statistiques de Sam Howell aujourd’hui

Howell a affronté le test ultime de sa jeune carrière dimanche, affrontant l’éternel candidat All-Pro Josh Allen et les Bills. En tant que tel, les commandants avaient besoin de leur signaleur au meilleur de sa forme.

Cependant, cela ne s’est pas vraiment produit. Au lieu de cela, Howell a connu le pire match de sa carrière professionnelle. Et le résultat était prévisible : Washington s’inclina 37-3.

L’équipe de Ron Rivera n’a peut-être pas été aussi surpassée que le tableau d’affichage peut l’indiquer. Les commandants ont montré une propension aux gros jeux et ont même emmené le ballon profondément dans le territoire de Buffalo à différents moments du match. Brian Robinson a excellé dans les touches limitées et leur défense a montré une partie de son potentiel contre un adversaire redoutable.

Mais les chiffres d’affaires étaient importants. Et la ligne de statistiques de Howell – 19 sur 29 pour 170 verges, zéro touché et quatre interceptions – raconte toute l’histoire. Ajoutez à cela les neuf sacs concédés par sa ligne offensive, et cela allait toujours être une tâche difficile pour Washington de se lancer dans le match.

« Vous perdez la bataille du turnover comme ça et vous allez être battu et c’est la vérité », a déclaré l’entraîneur-chef Ron Rivera.

PLUS : Tua Tagovailoa mène les Dolphins à une explosion de 70 points contre les Broncos

Malgré ses difficultés, Howell a conservé sa place dans le corps de départ pendant tout le match. Il semble que Rivera et Cie aient toujours confiance en leur jeune lanceur, qui a jusqu’à présent fait preuve de génie au cours de sa courte carrière.

Étant donné qu’il s’agit seulement du quatrième départ en carrière de Howell, des difficultés de croissance étaient à prévoir. La défense de Buffalo s’est révélée solide l’année dernière. Et les premiers signes indiquent que la même chose pourrait être vraie en 2023.

En tant que tel, les luttes de Howell, bien que décourageantes, ne semblent pas encore sonner le glas du jeune QB. La façon dont il réagira s’avérera cependant révélatrice – surtout compte tenu de l’histoire de l’organisation en matière de changement et d’échange de lanceurs et des premiers signes de problèmes.