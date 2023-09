Statistiques de Puka Nacua aujourd’hui : le vol de repêchage des Rams établit le record de recrue de la NFL pour les réceptions alors que l’évasion se poursuit

La classe de repêchage de la NFL 2023 a été mise en avant pour sa classe de receveurs larges. Même s’il lui manquait le talent de réception haut de gamme des projets précédents, il était chargé de profondeur, avec des récepteurs de qualité disponibles au-delà des premiers tours.

Personne ne met plus l’accent sur la profondeur de cette classe que Puka Nacua. L’ancien receveur de BYU était largement méconnu à sa sortie de l’université, n’ayant jamais accumulé 1 000 verges en une seule saison au cours de ses deux saisons complètes en tant que titulaire.

Il a ensuite fait ses débuts explosifs dans la NFL contre les Seahawks, où il est devenu la cible préférée de Matthew Stafford en l’absence de Cooper Kupp. Il a continué sur cette lancée avec un autre gros match contre les 49ers au cours de la semaine 2.

Bien que les Rams n’aient pas pu battre leurs rivaux nationaux de la NFC West, Nacua a eu une autre journée au cours de laquelle il s’est inscrit dans le livre des records, terminant une fois de plus comme la cible n°1 de Stafford.

Comment s’est comporté Nacua et à quel point son début de saison est-il sans précédent ? Voici ce que vous devez savoir.

Puka Nacua statistiques d’aujourd’hui

Nacua était de loin le receveur le plus ciblé par l’offensive de passe de Stafford et des Rams, terminant la défaite 30-23 avec 15 réceptions sur 20 cibles avec 147 verges sur réception.

Les 15 attrapés de Nacua ont été le plus grand nombre réalisé par une recrue en un seul match, dépassant le record de 14partagé par les porteurs de ballon Saquon Barkley, Najee Harris et Roy Helu.

Lors de la première semaine, Nacua a terminé avec 10 réceptions sur 15 cibles pour 119 yards. Il est devenu le troisième joueur avec au moins 10 attrapés et 100 verges sur réception à ses débuts, après Anquan Boldin en 2003 (10 attrapés pour 217 verges) et Keke Coutee en 2018 (11 attrapés pour 109 verges), selon Stathead. Cette performance a également été la plus élevée d’un Récepteur recrue des Rams à ses débuts et le 12e parmi tous les débuts de recrue dans l’histoire de la NFL.

Avec le deuxième match sensationnel de Nacua, il a continué à se placer en territoire historique. Nacua est devenu la seule recrue de l’histoire de la NFL à avoir disputé des matchs consécutifs avec au moins 10 attrapés et 100 verges sur réception au cours de ses deux premiers matchs. selon Stathead.

Le plus impressionnant, cependant, est peut-être le décompte global du receveur recrue. Nacua est désormais deuxième derrière Boldin pour le nombre total de verges sur réception pour une recrue au cours de ses deux premiers matchs, par Statheadavec 268. Boldin en avait 279, largement renforcé par ses 217 lors du premier match.

Ses 25 réceptions constituent le record pour un rookie lors de ses deux premiers matchs, dépassant les 19 d’Earl Cooper. Ses 35 cibles au total sont également les plus importants pour une recrue au cours des deux premiers matchs, même si les objectifs n’ont pas toujours été suivis.

Nacua connaît un début de saison massif, même s’il cherche toujours son premier touché en carrière. Il aura sa prochaine opportunité d’établir des records de recrue et de marquer pour la première fois lorsque les Rams affronteront les Bengals lors du « Monday Night Football » au cours de la troisième semaine.