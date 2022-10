Statistiques de la septième semaine de la NFL: Joe Burrow établit un nouveau record de franchise en première mi-temps contre Atlanta, tandis que les Bucs de Tom Brady glissent vers une autre défaite | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow a lancé pour 481 verges et trois touchés contre les Falcons d’Atlanta dimanche

Le statisticien de Sky Sports – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange sélectionne les meilleures statistiques que la NFL a à offrir de la semaine sept, y compris le quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow établissant un nouveau record de franchise, tandis que les débuts difficiles de la saison d’Aaron Rodgers et de Tom Brady continuer avec d’autres pertes…

La Corbeaux de Baltimore ont réussi à conserver leur avance cette fois en battant les Browns de Cleveland 23-20 dimanche. Ils sont la 20e équipe depuis 1970 à avoir détenu une avance d’au moins 10 points lors de chacun de leurs sept premiers matchs. Les 19 autres équipes ont eu un dossier combiné de 132-1 au cours de cette séquence, mais les Ravens n’ont qu’une fiche de 4-3.

Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay ont perdu 20-3 contre les Panthers de la Caroline. C’est la première fois que Brady est en dessous de 0,500 en sept matchs d’une saison depuis 2002. C’était sa première saison complète en tant que QB partant de la NFL, et la seule saison saine de la carrière de Brady au cours de laquelle il n’a pas participé aux séries éliminatoires.

Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Panthers de la Caroline de la septième semaine de la saison NFL, avec l'équipe de Tom Brady glissant vers une défaite choc.

La Emballeurs de Green Bay ont également un dossier perdant après sept matchs pour la première fois avec Aaron Rodgers comme quart-arrière partant. Il s’agit du pire début de saison de l’équipe depuis 2006, alors qu’elle avait également commencé 3-4, terminé 8-8 et raté les séries éliminatoires. Les Packers étaient 0/6 au troisième essai dans leur défaite contre les Washington Commanders, la première fois dans la carrière de Rodgers qu’il n’a pas réussi à convertir un troisième essai.

Les Packers de Green Bay ont tenté une bousculade finale désespérée pour un touché, lançant des latéraux à travers le terrain à la fin de leur défaite contre les commandants de Washington.

Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Terrier a incendié la défense des Falcons d’Atlanta à hauteur d’un record de franchise de 196 verges au premier quart et de 344 verges en première mi-temps, période au cours de laquelle il a lancé 16 passes successives. Tyler Boyd et Ja’Marr Chase ont tous deux dépassé les 100 verges de réception et ont eu une réception de touché en première mi-temps seulement, la première fois qu’une paire de coéquipiers avait tous deux réalisé cet exploit en une mi-temps depuis Randy Moss et Wes Welker pour la Nouvelle-Angleterre. Patriots contre les Titans du Tennessee en 2009.

L'élargi des Bengals de Cincinnati Ja'Marr Chase a réussi une prise exceptionnelle pour un touché de 32 verges, transportant le ballon par-dessus son épaule, battant deux défenseurs.

La Bengals la défense n’a pas autorisé un touché en seconde période pour le septième match consécutif, la plus longue séquence de ce type depuis que les Chiefs de Kansas City ont eu une série de 10 matchs sans permettre un TD en seconde période en 1997.

Le porteur de ballon recrue des Seattle Seahawks Kenneth Walker marque et un incroyable touché de 74 verges contre les Chargers de Los Angeles.

Kenneth Walker III a récolté 168 verges au sol et deux touchés lors de son deuxième départ en carrière pour les Seahawks de Seattle contre les Chargers de Los Angeles dimanche. Il n’est que la deuxième recrue de l’histoire de la franchise à avoir au moins 150 verges au sol et deux touchés au sol en un seul match, l’autre étant Curt Warner lors de la semaine 13 de la saison 1983 qui a récolté 207 verges et trois touchés contre les chefs dans un Victoire en prolongation 51-48.

Faits saillants des Chiefs de Kansas City contre les 49ers de San Francisco de la septième semaine de la saison NFL.

Les Chiefs ont vaincu les 49ers de San Francisco dimanche, avec Mecole Hardman devenant le premier receveur large de l’ère du Super Bowl avec deux touchés au sol et un touché de réception dans le même match. Ju Ju Smith-Schuster et Marquez Valdes-Scantling est également devenu le premier duo de receveurs des Chiefs avec plus de 100 verges dans le même match depuis la semaine 10 de la saison 2000 contre les Raiders.

Lundi soir, le Ours de Chicago a remporté son premier match contre les Patriots dans l’histoire de la franchise, après être entré dans le match 0-4 sur la route contre eux. Les Bears se sont précipités sur plus de 200 verges pour la troisième fois cette saison, n’ayant réussi à le faire dans aucun match au cours des quatre dernières saisons complètes.

