Statistiques de la semaine neuf de la NFL: Tyreek Hill sur le rythme de la saison historique, Tom Brady atteint 100 000 verges par la passe | Nouvelles de la NFL

Tyreek Hill a jusqu’à présent 1 104 verges sur réception pour la saison, le plus de quiconque lors de ses neuf premiers matchs d’une saison

Le statisticien de Sky Sports – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange sélectionne les meilleures statistiques que la NFL a à offrir de la neuvième semaine, y compris le rythme record de Tyreek Hill en tant que receveur des Dolphins de Miami et encore un autre disque gagnant pour Tom Brady dans son illustre carrière.

Dimanche, les Chargers de Los Angeles ont battu les Falcons d’Atlanta, les Jets de New York ont ​​battu les Bills de Buffalo, les Vikings du Minnesota ont battu les Commanders de Washington et les Chiefs de Kansas City ont battu les Titans du Tennessee, le tout par un score de 20-17.

Ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire de la NFL qu’il y a eu quatre matchs avec le même score final le même jour. L’événement précédent était de retour le 5 octobre 1924 lorsque les Cardinals ont battu les Packers, les Badgers ont battu les Blues, les Pros ont battu les Jeffersons et les Kelleys ont battu les Marines, le tout par un score de 3-0 !

La Aigles de Philadelphie joué le Texans de Houston jeudi soir, au même moment où les Phillies de Philadelphie affrontaient les Astros de Houston dans le cinquième match des Séries mondiales de baseball. Ce n’était que la septième fois dans l’histoire que des équipes de la même région métropolitaine jouaient dans un match des World Series et un match de la NFL le même jour.

Matchs de la Série mondiale et de la NFL impliquant les mêmes équipes Date Épreuves mondiales NFL 10/02/1932 Yankees de New York 13, Cubs de Chicago 0 Staten Island Stapletons 0, Chicago Bears 0 09/10/1960 Pirates de Pittsburgh 3, Yankees de New York 2 Giants de New York 19, Steelers de Pittsburgh 17 10/12/1975 Cincinnati Reds 3, Boston Red Sox 2 Bengals de Cincinnati 27, Patriots de la Nouvelle-Angleterre 10 16/10/1988 Dodgers de Los Angeles 6, Oakland Athletics 0 49ers de San Francisco 24, Rams de Los Angeles 21 01/11/2009 Yankees de New York 7, Phillies de Philadelphie 4 Eagles de Philadelphie 40, Giants de New York 17 23/10/2011 Texas Rangers 4, Cardinals de Saint-Louis 0 Dallas Cowboys 34, St Louis Rams 7 03/11/2022 Astros de Houston 3, Phillies de Philadelphie 2 Eagles de Philadelphie 29, Texans de Houston 17

Colline de Tyreek a reçu 143 verges pour les Dolphins de Miami contre les Bears de Chicago pour atteindre 1 104 verges pour la saison jusqu’à présent, le plus de quiconque lors de leurs neuf premiers matchs d’une saison, dépassant les 1 083 verges de Calvin Johnson lors de ses neuf premiers matchs de la saison 2013 pour les Lions de Détroit.

Colline et coéquipier Jaylen Waddle ont combiné pour 1916 verges sur réception jusqu’à présent, le deuxième plus grand nombre de l’histoire de la NFL par une paire lors des neuf premiers matchs d’une équipe, seulement derrière la paire des Houston Oilers de Charlie Hennigan et Bill Groman, qui ont combiné pour 1950 verges sur réception dans les neuf premiers matchs de la saison 1961.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tyreek Hill est complètement ouvert pour une passe de touché de Tua Tagovailoa lors de la victoire des Dolphins de Miami contre les Bears de Chicago dimanche Tyreek Hill est complètement ouvert pour une passe de touché de Tua Tagovailoa lors de la victoire des Dolphins de Miami contre les Bears de Chicago dimanche

Bien qu’il se soit retrouvé du côté des perdants, Champs de Justin des Bears a établi un record du nombre de verges les plus rapides par un quart-arrière dans n’importe quel match de la NFL en saison régulière, dépassant le record qui existait depuis 2002.

La plupart des verges au sol par un quart-arrière dans un match de saison régulière de la NFL Joueur Équipe Opposition An Verges Champs de Justin Ours dauphins 2022 178 Michel Vic Faucons Vikings 2002 173 Michel Vic Faucons Saintes 2006 166 Lamar Jackson corbeaux Bengals 2019 152 Colin Kaepernick 49ers Chargeurs 2014 151

Des champsLa course de touché de 61 verges est la plus longue d’un quart-arrière des Bears dans l’histoire de la franchise, battant le 58 verges de Vince Evans le 16 novembre 1980 contre les Oilers. Les Bears ont parcouru au moins 225 verges lors de chacun de leurs quatre derniers matchs, la première équipe à le faire depuis les Steelers de Pittsburgh en 1976.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, est entré dans l’histoire de la NFL avec le plus de verges au sol par un quart-arrière lors de la neuvième semaine contre les Dolphins de Miami Le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, est entré dans l’histoire de la NFL avec le plus de verges au sol par un quart-arrière lors de la neuvième semaine contre les Dolphins de Miami

Les Bengals de Cincinnati sont passés au-dessus de .500 alors que Joe Mixon a établi un record de franchise avec cinq touchés dans un match. Il n’est que le troisième joueur de l’ère du Super Bowl à marquer au moins quatre touchés au sol et au moins un touché de réception en un seul match après Shaun Alexander pour les Seahawks de Seattle contre les Vikings en 2002 et Jonathan Taylor pour les Colts d’Indianapolis contre les Bills. en 2021

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les cinq touchdowns des Bengals de Cincinnati contre les Panthers de la Caroline lors de la neuvième semaine Regardez les cinq touchdowns des Bengals de Cincinnati contre les Panthers de la Caroline lors de la neuvième semaine

La Emballeurs de Green Bay sont tombés à leur cinquième défaite consécutive alors qu’ils s’inclinaient 15-9 contre les Lions, Aaron Rodgers lançant trois interceptions. Il n’avait lancé que deux interceptions au total lors de ses 10 matchs précédents contre les Lions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière vedette des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, a été éliminé trois fois lors de leur défaite contre les Lions de Detroit Le quart-arrière vedette des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, a été éliminé trois fois lors de leur défaite contre les Lions de Detroit

Grâce à neuf sacs, dont trois chacun pour Matt Judon et Josh Uche, le Patriots de la Nouvelle-Angleterre a tenu les Colts à seulement 121 verges d’attaque totale lors de leur victoire 26-3 dimanche, le moins de toutes les équipes de la NFL cette saison. Les Colts étaient 0 pour 14 au troisième essai dans le match – une seule équipe a déjà tenté plus de troisième essais sans succès dans un match de la NFL où des records existent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux défensifs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de leur match de la neuvième semaine contre les Colts d’Indianapolis Regardez les meilleurs jeux défensifs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de leur match de la neuvième semaine contre les Colts d’Indianapolis

TJ Hockenson a marqué ses débuts avec les Vikings en captant neuf passes pour 70 verges lors de la victoire de l’équipe sur les commandants. Il est le premier joueur depuis 1960 à avoir autant attrapé lors de son premier match avec une nouvelle équipe après avoir été échangé au cours de la saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tom Brady est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL à atteindre 100 000 yards en carrière alors que les Buccaneers de Tampa Bay battaient les Rams de Los Angeles. Tom Brady est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL à atteindre 100 000 yards en carrière alors que les Buccaneers de Tampa Bay battaient les Rams de Los Angeles.

La Boucaniers de Tampa Bay a battu les Rams de Los Angeles dans une bataille des deux derniers champions du Super Bowl, avec Tom Brady passant 100 000 verges par la passe au cours de sa carrière (y compris les séries éliminatoires) et exécutant également un 55e disque gagnant record.

La plupart des disques gagnants par un quart-arrière dans l’histoire de la NFL Stratège Équipe(s) Disques gagnants Tom Brady Patriotes / Boucaniers 55 Peyton Manning Poulains / Broncos 54 Ben Roethlisberger Steelers 53 Drew Bree Chargeurs / Saints 53 Dan Marin dauphins 47

Lors de leur victoire en prolongation dimanche soir contre les Titans, le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a tenté 68 passes, la troisième de l’histoire de la NFL en un seul match.

La plupart des passes tentées par un quart-arrière dans un seul match de la NFL Stratège Équipe Opposition An Tentatives Drew Bledsoe Patriotes Vikings 1994 70 Vinny Testaverde Jets corbeaux 2000 69 Georges Blanda Graisseurs Factures 1964 68 Jared Goff Béliers Boucaniers 2019 68 Jon Kitna Bengals Steelers 2001 68 Patrick Mahomes Chefs Titans 2022 68

La Titans n’a eu que cinq passes réussies pendant tout le match, avec une différence de 38 passes réussies entre les équipes (43 à 5) établissant un nouveau record de la NFL. Au cours de la sixième semaine de la saison 2009, les Patriots ont effectué 38 passes aux deux Titans, ce qui était le précédent record de 36.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes et Noah Gray préparent une passe miraculeuse de 27 verges en prolongation Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes et Noah Gray préparent une passe miraculeuse de 27 verges en prolongation

En train de se précipiter pour 82 verges lundi soir contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, le quart-arrière des Ravens de Baltimore Lamar Jackson a dépassé Steve Young et dans le top cinq en termes de plus de verges au sol en carrière par un QB de la NFL.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !