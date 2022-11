Statistiques de la semaine huit de la NFL: Derrick Henry prolonge sa séquence de 200 verges au sol contre les Texans, tandis que Latavius ​​Murray entre dans l’histoire à Londres | Nouvelles de la NFL

Le porteur de ballon des Titans du Tennessee, Derrick Henry, a parcouru plus de 200 verges pour le quatrième match consécutif contre les Texans de Houston.

Le statisticien de Sky Sports – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange sélectionne les meilleures statistiques que la NFL a à offrir de la semaine huit, y compris un quatrième match consécutif de 200 verges pour Derrick Henry contre les Texans de Houston…

Jeudi soir, les Ravens de Baltimore ont infligé une défaite 27-22 aux Buccaneers de Tampa Bay qui a marqué Tom BradyLa première séquence de défaites d’au moins trois matchs depuis qu’il a perdu lors des semaines 4 à 8 de la saison 2002, alors que Jerry Rice était encore un joueur actif de la NFL ! Lors du match de jeudi, Brady est également devenu le quart-arrière le plus limogé de l’histoire de la NFL.

Les quarterbacks les plus limogés de l’histoire de la NFL Stratège Sacs Tom Brady 556 Ben Roethlisberger 554 Brett Favré 525 Jean Elway 516 Aaron Rodgers 513

Latave Murray a marqué le touché gagnant pour les Broncos de Denver alors qu’ils battaient les Jaguars de Jacksonville à Londres. Il a également marqué pour les Saints à Londres lors de la quatrième semaine et est ainsi devenu le premier joueur à marquer des touchés au sol pour deux équipes différentes à Londres au cours de la même saison.

Faits saillants du match entre les Broncos de Denver et les Texans de Houston à Wembley lors de la huitième semaine de la saison NFL.

Marcus Mariota a célébré son 29e anniversaire en lançant trois passes de touché pour les Falcons d’Atlanta et en menant une course gagnante en prolongation contre les Panthers de la Caroline. Les deux seuls autres quarterbacks à avoir réalisé ces exploits le jour de leur anniversaire étaient Russell Wilson contre les Steelers de Pittsburgh en 2015 et Warren Moon contre les Browns de Cleveland en 1990.

Regardez tous les temps forts de la compétition passionnante entre les Panthers de la Caroline et les Falcons d'Atlanta lors de la huitième semaine de la saison 2022 de la NFL.

Avec la victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sur les Jets de New York, Bill Belichick a dépassé le total de 324 victoires de George Halas pour passer à la deuxième place sur la liste de la plupart des victoires d’un entraîneur-chef dans l’histoire de la NFL (y compris les séries éliminatoires).

La plupart des victoires par un entraîneur-chef dans l’histoire de la NFL L’entraîneur-chef Gagne Don Shula 347 Bill Belichick 325 Georges Halas 324 Tom Landry 270

Malgré sa défaite 49-29 contre les Cowboys de Dallas, le Ours de Chicago ont quand même réussi à se précipiter pour 240 verges, la première fois qu’ils ont disputé trois matchs successifs avec au moins 200 verges au sol depuis les semaines 7 à 9 de la saison 1968. Les Bears mènent la NFL cette saison avec une moyenne de 188,4 verges au sol par match.

Regardez tous les meilleurs jeux réalisés par le porteur de ballon des Titans du Tennessee Derrick Henry lors de son match de 228 verges contre les Texans de Houston.

Dans Derrick HenriLors des quatre derniers matchs des Titans du Tennessee contre les Texans de Houston, il s’est précipité pour 211, 212, 250 et 219 verges, une séquence de plus de 200 verges au sol deux fois plus longtemps que n’importe qui d’autre dans l’histoire de la NFL contre un seul adversaire.

La plupart des matchs consécutifs de plus de 200 verges au sol contre un seul adversaire Joueur Équipe Adversaire Nbre de jeux Derrick Henri Titans Texans 4 Jay Ayaji dauphins Factures 2 Jamal Lewis corbeaux Bruns 2 JO Simpson Factures Patriotes 2

Les 49ers de San Francisco ont remporté leur huitième match consécutif de saison régulière contre les Rams de Los Angeles, avec Christian McCaffrey devenant le premier joueur avec un touché précipité, un touché en réception et une passe de touché dans le même match depuis LaDainian Tomlinson pour les Chargers contre les Raiders en 2005. Avant cela, il faut remonter à Walter Payton pour les Bears contre les Vikings en 1979.

Regardez les passes, les réceptions et les touchés précipités de Christian McCaffrey lors du match des 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles.

Il y a à peine deux ans, lors de la saison 2020, aucune des quatre équipes du NFC Est s’est retrouvé avec un record de .500, alors que les Washington Commanders ont remporté la division à 7-9. Après avoir obtenu un score combiné de 3-1 cette semaine, leur record combiné pour 2022 est maintenant de 23-8 (un pourcentage de victoires de 0,742). Cela marque le plus grand nombre de victoires par division au cours de la huitième semaine depuis le réalignement de la division en 2002.

