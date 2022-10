Statistiques de la semaine cinq de la NFL: Travis Kelce entre dans l’histoire avec un effort de quatre touchés et Tom Brady prolonge sa séquence de victoires contre les Falcons d’Atlanta | Nouvelles de la NFL

L’ailier serré des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, a marqué quatre touchés lors de leur victoire de lundi soir contre les Raiders de Las Vegas

Statisticien de Sky Sports Cricket – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange plonge dans la cinquième semaine de la saison 2022 pour sélectionner les meilleures statistiques que la NFL a à offrir, y compris l’étoile de l’ailier serré des Chiefs de Kansas City Travis Kelce montrant lundi soir, et un 11e Victoire en carrière de Tom Brady contre les Falcons d’Atlanta…

La Géants de New York a remporté son troisième match sur trois à Londres, rejoignant les Vikings du Minnesota – qui avaient eux-mêmes gagné la semaine précédente – en tant que deux seules équipes de la NFL avec une fiche de 3-0 dans la capitale anglaise.

Victoire des Giants 27-22 contre les Packers à Stade de Tottenham Hotspur était le cinquième match de la NFL sur six joués là-bas à être décidé par un seul score. Le seul qui ne l’était pas était la victoire 37-26 des Panthers de la Caroline sur les Buccaneers de Tampa Bay lors de la sixième semaine de la saison 2019.

Marcedes Lewisl’ailier rapproché des Packers de Green Bay, est devenu le cinquième joueur le plus âgé à avoir jamais capté une passe de touché dans l’histoire de la NFL, avec sa prise de but à Londres dimanche.

Le joueur le plus âgé à avoir capté une passe TD dans l’histoire de la NFL Âge Joueur Équipe Opposition Date 42 ans, 67 jours Jerry Riz Faucons de mer Jets 19/12/2004 39 ans, 37 jours charlie menuisier Chargeurs Raiders 20/11/1986 38 ans, 200 jours Jason Witt Raiders Chefs 22/11/2020 38 ans, 153 jours Antonio Gates Chargeurs Broncos 18/11/2018 38 ans, 143 jours Marcedes Lewis Emballeurs géants 09/10/2022

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen a lancé pour 424 verges lors de leur martèlement 38-3 contre les Steelers de Pittsburgh – le deuxième plus grand nombre de l’histoire de l’équipe.

Plus grand nombre de verges par la passe en un seul match dans l’histoire des Buffalo Bills Verges Joueur Opposition Date 463 Drew Bledsoe Vikings 15/09/2002 424 Josh Allen Steelers 09/10/2022 419 Joe Fergusson dauphins 09/10/1983

Gabe Davis transporté dans une réception de touché de 98 verges d’Allen les 3e et 10 lors du premier entraînement de Buffalo, égalant le plus long touché de mêlée de l’histoire des Bills. Terrell Owens a réussi une prise de touché de 98 verges de Ryan Fitzpatrick contre les Jaguars de Jacksonville en novembre 2009.

La Steelers a subi sa plus grosse défaite (35 points) depuis la première semaine de la saison 1989 lorsque Chuck Noll était encore leur entraîneur-chef et ils se sont inclinés 51-0 contre les Browns de Cleveland.

Le jeu entre les Chargeurs de Los Angeles et le Bruns était remarquable en ce qu’il ne s’agissait que du troisième match de l’ère du Super Bowl au cours duquel les deux équipes avaient au moins 200 verges par la passe et 200 verges au sol. Les deux seuls autres étaient le match Miami Dolphins-Bills lors de la semaine 16 de la saison 2016 et le match Panthers-San Francisco 49ers lors de la semaine 14 de la saison 1998.

La Lions de Détroit a perdu 29-0 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et n’est ainsi devenu que la cinquième équipe de l’histoire de la NFL à être blanchie après avoir marqué au moins 45 points lors de son match précédent au cours de la même saison. La dernière équipe à subir un tel sort a été les Giants qui ont battu les Saints de la Nouvelle-Orléans 52-27 lors de la semaine 14 de la saison 2012 avant de perdre 34-0 contre les Falcons d’Atlanta la semaine suivante. Les Lions avaient une fiche de 0-6 au quatrième essai contre les Patriots – le plus grand nombre de tentatives de 4e essai sans conversion par une équipe dans un match depuis au moins 1991.

La Jets de New York ont eu cinq touchés au sol lors de leur victoire contre les Dolphins. La seule fois où ils en ont eu plus, c’était en octobre 1968, lorsqu’ils en avaient six lors de leur victoire 48-14 contre les Patriots au Shea Stadium.

Tom Brady amélioré à 11-0 dans sa carrière contre les Falcons alors que les Buccaneers ont gagné 21-15. Il est l’un des quatre quarts-arrière avec au moins 10 victoires et aucune défaite contre un seul adversaire.

Quarterbacks avec au moins 10 victoires et aucune défaite contre un seul adversaire Stratège Équipe Adversaire Record de gain-perte Otto Graham Bruns Cardinaux 12-0 Tom Brady Patriotes/boucaniers Faucons 11-0 Jean Elway Broncos Patriotes 11-0 Andrew Chance Poulains Titans 11-0

La Titans du Tennessee a peut-être battu les Washington Commanders dimanche, mais ils restent sans but au quatrième quart des matchs en 2022 – la première équipe depuis les 49ers en 2005 à n’avoir aucun point au quatrième quart lors de leurs cinq premiers matchs d’une saison.

La Corbeaux de Baltimore a battu les Bengals de Cincinnati avec un panier de dernière seconde de Justin Tucker, son 61e succès consécutif en FG au quatrième quart ou en prolongation et le 12e vainqueur du match à la fin du règlement de sa carrière. Seuls deux botteurs – Jason Elam (14 ans), Adam Vinatieri (13 ans) – en ont eu plus.

Dans chacun des Bengals‘ trois défaites cette saison, leurs adversaires ont pris les devants lors du dernier jeu du match.

Lundi soir, Travis Kelce a capté des passes de touché de un, quatre, huit et un verges de Patrick Mahomes pour devenir le premier joueur de l’histoire de la NFL à avoir quatre touchés de moins de 10 verges dans le même match. Son total de 25 verges sur réception dans le match est également de loin le plus petit de tous les joueurs à attraper autant de passes de touché. Le précédent record de 93 verges avait été établi par Marvin Jones des Lions contre les Vikings en 2019.

