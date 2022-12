Statistiques de la semaine 14 de la NFL: Tyreek Hill complète le set de TD en carrière, Justin Jefferson établit un nouveau record de réception des Vikings du Minnesota | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le receveur des Dolphins de Miami Tyreek Hill a couru pour un touché de récupération d’échappé de 57 verges dans un jeu fou contre les Chargers de Los Angeles

Le receveur des Dolphins de Miami Tyreek Hill a couru pour un touché de récupération d’échappé de 57 verges dans un jeu fou contre les Chargers de Los Angeles

Statisticien de Sky Sports – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange sélectionne les meilleures statistiques que la NFL a à offrir à partir de la semaine 14, y compris Tyreek Hill devenant le premier joueur de l’histoire de la NFL à marquer des touchés d’au moins 50 verges dans chacun des suivants catégories – course, réception, retour de botté, retour de coup d’envoi et récupération d’échappés…

Le jeudi soir. Boulanger Mayfield a mené les Rams de Los Angeles à une victoire 17-16 contre les Raiders de Las Vegas deux jours seulement après avoir rejoint l’équipe. Couplé à sa victoire 21-17 pour les Browns de Cleveland sur les Jets de New York lors de la troisième semaine de la saison 2018, Mayfield est devenu le premier quart-arrière à mener un retour réussi d’au moins 13 points lors de ses débuts pour deux équipes distinctes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les meilleurs jeux des débuts de Baker Mayfield pour les Rams de Los Angeles contre les Raiders de Las Vegas Découvrez les meilleurs jeux des débuts de Baker Mayfield pour les Rams de Los Angeles contre les Raiders de Las Vegas

La défaite était la quatrième cette saison pour le Raiders dans lequel ils ont mené d’au moins 13 points, égalant le record de la NFL en une seule saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Jets de New York contre les Bills de Buffalo de la semaine 14 de la saison NFL Faits saillants des Jets de New York contre les Bills de Buffalo de la semaine 14 de la saison NFL

Le jeu entre les Jets et le Billets de Buffalo a commencé avec 10 possessions successives se terminant par des bottés de dégagement, le plus pour commencer un match depuis que les Texans de Houston et les Bengals de Cincinnati ont lancé les 12 premières possessions de leur match lors de la semaine 16 de la saison 2016. Les Texans ont fini par gagner ce match 12-10.

La Lions de DétroitLa victoire sur les Vikings du Minnesota, leaders de la division NFC Nord, a marqué la première fois qu’ils ont enregistré des victoires consécutives en décembre depuis les semaines 14 et 15 de la saison 2017. Ils ont maintenant marqué au moins 25 points en cinq matchs consécutifs pour la première fois depuis 1954, égalant le record de franchise en une saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Vikings du Minnesota contre les Lions de Detroit de la semaine 14 de la saison NFL Faits saillants des Vikings du Minnesota contre les Lions de Detroit de la semaine 14 de la saison NFL

Malgré la défaite, Justin Jefferson a établi un nouveau record de franchise Vikings avec 223 verges sur réception en un seul match, battant une marque qui durait depuis 46 ans.

Record de verges sur réception en un seul match pour les Vikings Joueur Opposition An Réceptions Verges Justin Jefferson les Lions 2022 11 223 Sammy Blanc les Lions 1976 sept 210 Randy Mousse Ours 1999 12 204 Paul Flatley 49ers 1965 sept 202 Adam Thielen Emballeurs 2016 12 202 Sidney Riz les Lions 2009 sept 201

Les Eagles de Philadelphie ont battu les Giants de New York 48-22 dimanche, avec Jalen fait mal devenant le premier quart-arrière à avoir des saisons successives avec au moins 10 touchés au sol. Le seul autre QB dans l’histoire de la NFL à avoir plusieurs saisons avec au moins 10 touchés au sol est Cam Newton, qui a eu trois de ces campagnes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Eagles de Philadelphie contre les Giants de New York de la semaine 14 de la saison NFL Faits saillants des Eagles de Philadelphie contre les Giants de New York de la semaine 14 de la saison NFL

Le quart-arrière vedette des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes est passé à 10-0 dans sa carrière contre les Broncos de Denver, et est l’un des quatre quarts de l’histoire de la NFL avec au moins 10 victoires et aucune défaite contre un seul adversaire.

La plupart des victoires par un QB contre un seul adversaire sans défaite Stratège Équipe(s) opposition Enregistrement Andrew Chance Poulains Titans 11-0 Patrick Mahomes Chefs Broncos 10-0 Tom Brady Patriotes/Bucs Faucons 10-0 Jean Elway Broncos Patriotes 10-0

La Broncos ont maintenant perdu leurs 14 derniers matchs contre les Chiefs, une séquence à égalité avec les Jets, qui ont perdu leurs 14 derniers matchs contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour la plus longue séquence de défaites actuelle de la NFL contre un seul adversaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a produit l’une des passes de la saison alors que Jerick McKinnon a couru pour un touché de 56 verges lors de la victoire contre les Broncos de Denver. Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a produit l’une des passes de la saison alors que Jerick McKinnon a couru pour un touché de 56 verges lors de la victoire contre les Broncos de Denver.

bout serré des chefs Travis Kelce n’est devenu que le cinquième bout serré à atteindre le cap des 10 000 verges sur réception en carrière, après Tony Gonzalez, Jason Witten, Antonio Gates et Shannon Sharpe. Kelce est le plus rapide à atteindre le point de repère, y atteignant en seulement 140 matchs, battant la marque précédente de Gonzalez de 177 matchs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Christian McCaffrey a capté une merveilleuse passe de touché de 27 verges du quart-arrière recrue des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, avec son père en larmes dans les gradins Christian McCaffrey a capté une merveilleuse passe de touché de 27 verges du quart-arrière recrue des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, avec son père en larmes dans les gradins

Le quart-arrière recrue des 49ers de San Francisco Brock Purdy – le choix final du repêchage 2022 – est devenu le premier QB à battre Tom Brady tout en faisant ses premiers pas en carrière dans la NFL. Les précédents quarts de ce type avaient été combinés 0-6 avant cette semaine. La note de passeur de 134,0 de Purdy était également la quatrième plus élevée d’un QB recrue lors de son premier départ en carrière, les trois plus élevés que lui étant tous repêchés dans les trois premiers choix de leurs repêchages respectifs.

Note QB la plus élevée lors du premier début de carrière d’un joueur dans la NFL Stratège Équipe Opposition An Évaluation Marcus Mariota Tennessee Baie de Tampa 2015 158.3 Robert Griffin III Washington La Nouvelle Orléans 2012 139,9 Matt Ryan Atlanta Détroit 2008 137,0 Brock Purdy San Fransisco Baie de Tampa 2022 134,0

Receveur des Dolphins de Miami Colline de Tyreek a marqué sur un échappé de 57 verges récupéré contre les Chargers de Los Angeles dimanche soir pour devenir le premier joueur de l’histoire de la NFL à marquer des touchés d’au moins 50 verges dans chacune des catégories suivantes – course, réception, retour de botté de dégagement, coup d’envoi retour et récupération d’échappés.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !