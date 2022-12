Statistiques de la semaine 13 de la NFL: Davante Adams domine les Chargers et les Rams établissent un nouveau record pour un champion en titre du Super Bowl | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le receveur large des Raiders de Las Vegas, Davante Adams, réalise une deuxième incroyable prise à une main en autant de semaines, celle-ci pour un touché dans la victoire contre les Chargers de LA

Le receveur large des Raiders de Las Vegas, Davante Adams, réalise une deuxième incroyable prise à une main en autant de semaines, celle-ci pour un touché dans la victoire contre les Chargers de LA

Le statisticien de Sky Sports – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange sélectionne les meilleures statistiques que la NFL a à offrir à partir de la semaine 13, y compris Davante Adams doublant lors d’énormes journées de réception contre les Chargers de Los Angeles, et les Rams de Los Angeles atteignant un nouveau record faible pour un champion en titre du Super Bowl.

Avec leur victoire sur les Bears de Chicago, les Emballeurs de Green Bay est devenu la franchise avec le plus de victoires dans l’histoire de la NFL.

Franchise avec le plus de victoires dans l’histoire de la NFL La franchise Gagne Emballeurs 787 Ours 786 géants 713

La dernière fois qu’une équipe autre que les Bears avait remporté le plus de matchs de l’histoire de la NFL remonte à 1921, lorsque les Buffalo All-Americans étaient en tête, avant que les Bears (alors connus sous le nom de Decatur Staleys) ne prennent le relais.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Packers de Green Bay contre les Bears de Chicago de la semaine 13 de la saison NFL Faits saillants des Packers de Green Bay contre les Bears de Chicago de la semaine 13 de la saison NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Cleveland Browns contre les Houston Texans de la semaine 13 de la saison NFL Faits saillants des Cleveland Browns contre les Houston Texans de la semaine 13 de la saison NFL

La Browns de Cleveland a marqué trois touchés non offensifs lors de leur victoire contre les Texans de Houston, grâce à un retour de dégagement de 76 verges de Donovan Peoples-Jones, un retour d’échappé de quatre verges de Denzel Ward et un retour d’interception de 16 verges de Tony Fields. La seule autre fois où les Browns ont marqué trois touchés non offensifs en un seul match à l’époque du Super Bowl, c’était lors de la première semaine de la saison 1989 lorsqu’ils ont gagné 51-0 contre les Steelers de Pittsburgh. La dernière fois qu’une équipe a marqué jusqu’à trois touchés non offensifs en un seul match, c’était les Saints de la Nouvelle-Orléans lors de la sixième semaine de la saison 2017 lorsqu’ils ont battu les Lions de Detroit 52-38.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des commandants de Washington contre les Giants de New York de la semaine 13 de la saison NFL Faits saillants des commandants de Washington contre les Giants de New York de la semaine 13 de la saison NFL

La Commandants de Washington à égalité 20-20 avec le Géants de New York pour le premier match nul entre deux équipes NFC East depuis que les deux mêmes ont fait match nul 7-7 lors de la semaine 13 de la saison 1997.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le receveur large des Seahawks de Seattle, DK Metcalf, prend le relais pour son équipe, battant la couverture du demi de coin du Pro Bowl Jalen Ramsey pour le touché gagnant contre les LA Rams Le receveur large des Seahawks de Seattle, DK Metcalf, prend le relais pour son équipe, battant la couverture du demi de coin du Pro Bowl Jalen Ramsey pour le touché gagnant contre les LA Rams

La Rams de Los AngelesLa défaite contre les Seahawks de Seattle était leur sixième défaite consécutive cette saison, établissant un nouveau record pour n’importe quel champion en titre dans l’histoire de la NFL.

La plupart des défaites consécutives par un champion en titre du Super Bowl Équipe Saison Traînée Béliers 2022 6 Steelers 2009 5 géants 1987 5 Chefs 1963 5 géants 1928 5

La Bengals de Cincinnati a battu les Chiefs de Kansas City pour la troisième fois consécutive alors que Patrick Mahomes a subi sa première défaite en novembre ou décembre depuis qu’il a perdu contre les Titans du Tennessee le 10 novembre 2019. La défaite de dimanche a brisé une séquence de 26 victoires consécutives pour les Chiefs QB en novembre et décembre – la plus longue séquence de victoires sur une période de deux mois. dans l’histoire de la NFL.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Chiefs de Kansas City contre les Bengals de Cincinnati de la semaine 13 de la saison NFL Faits saillants des Chiefs de Kansas City contre les Bengals de Cincinnati de la semaine 13 de la saison NFL

Davante Adams des Raiders de Las Vegas a continué sa domination sur les Chargers de Los Angeles, captant huit passes pour 177 verges. Couplé à ses 140 verges sur réception lors de la rencontre de la première semaine entre les deux équipes, il est devenu le premier joueur à avoir plus de 140 verges sur réception en deux matchs contre le même adversaire en une saison depuis qu’Andre Johnson l’a fait pour les Texans de Houston contre l’Indianapolis. Poulains en 2012.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Colts d’Indianapolis contre les Cowboys de Dallas de la semaine 13 de la saison NFL Faits saillants des Colts d’Indianapolis contre les Cowboys de Dallas de la semaine 13 de la saison NFL

Seulement quatre fois dans leur histoire ont le Cowboys de Dallas a marqué plus de points que les 54 points qu’ils ont réussis lors de leur victoire de dimanche soir contre les Colts. Les Cowboys sont également devenus la troisième équipe de l’histoire de la NFL à marquer au moins 33 points au quatrième quart. Le 10 décembre 1925, les Cardinals de Chicago ont marqué 33 points contre les Badgers de Milwaukee et le 30 septembre 2007, les Lions ont marqué 34 points contre les Bears.

La plupart des points marqués par les Cowboys en un seul match Opposition Saison Points 49ers 1980 59 les Lions 1968 59 Washington 2021 56 Aigles 1966 56 Poulains 2022 54

Le football du lundi soir, Tom Brady a mené le 44e retour au quatrième trimestre de sa carrière légendaire, établissant un nouveau record de la NFL et dépassant la marque de Peyton Manning de 43.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Saints de la Nouvelle-Orléans de la semaine 13 de la saison NFL Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Saints de la Nouvelle-Orléans de la semaine 13 de la saison NFL

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !