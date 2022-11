Statistiques de la semaine 11 de la NFL: Travis Kelce établit un record de réception serré et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre prolongent leur séquence de victoires contre les Jets de New York | Nouvelles de la NFL

L’ailier serré des Chiefs de Kansas City Travis Kelce se rend dans la zone des buts pour un touché lors de la victoire contre les Chargers de Los Angeles

Le statisticien de Sky Sports – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange sélectionne les meilleures statistiques que la NFL a à offrir à partir de la semaine 11, y compris une autre journée de 100 verges pour Travis Kelce pour établir un record de réception des bouts serrés …

Jeudi soir, le receveur recrue des Packers de Green Bay Christian Watson a ajouté deux touchés aux trois qu’il a marqués contre les Cowboys de Dallas lors de la semaine 10. Il est le premier recrue à marquer cinq touchés en cinq jours ou moins depuis que le Hall of Famer Gale Sayers en a marqué six en un match pour les Bears de Chicago contre le 49ers de San Francisco en décembre 1965.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Aaron Rodgers et Christian Watson se combinent pour un touché des Packers de Green Bay après avoir trompé la défense des Titans du Tennessee. Aaron Rodgers et Christian Watson se combinent pour un touché des Packers de Green Bay après avoir trompé la défense des Titans du Tennessee.

Les Bears ont peut-être perdu contre les Falcons d’Atlanta, mais le quart-arrière Champs de Justin a égalé un record de la NFL avec son cinquième match consécutif avec à la fois un touché par la passe et au sol.

La plupart des matchs successifs de l’histoire de la NFL avec un touché par la passe et au sol Joueur Équipe Saison Nbre de jeux Champs de Justin Ours 2022 5 Kyler Murray Cardinaux 2020 5 Ryan Tannehill Titans 2020-21 4 Michel Vic Aigles 2010 4

Cordarrelle Patterson des Falcons a eu son neuvième retour de coup d’envoi en carrière pour un touché dans le concours, établissant un nouveau record de la NFL.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Cordarrelle Patterson a renvoyé un coup d’envoi de 103 verges contre les Bears de Chicago pour battre le record de la NFL avec neuf touchés en carrière. Cordarrelle Patterson a renvoyé un coup d’envoi de 103 verges contre les Bears de Chicago pour battre le record de la NFL avec neuf touchés en carrière.

Lors de la victoire des Buffalo Bills contre les Cleveland Browns à Detroit dimanche, Tyler basse a converti ses six tentatives de placement sur le terrain. Il n’est devenu que le cinquième botteur à réussir deux fois avec six coups de pied ou plus en un seul match.

La Texans de Houston ont perdu leur cinquième match consécutif et n’ont réussi que cinq verges d’attaque totale en première mi-temps contre les Washington Commanders, le moins en première mi-temps par une équipe jouant à domicile depuis que les Raiders avaient moins deux lors de la neuvième semaine de la saison 2008 contre les Falcons .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La recrue des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Marcus Jones, a renvoyé un botté de dégagement pour un touché sauvage de 84 verges pour le gagner pour les hôtes avec cinq secondes à faire. La recrue des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Marcus Jones, a renvoyé un botté de dégagement pour un touché sauvage de 84 verges pour le gagner pour les hôtes avec cinq secondes à faire.

La Patriots de la Nouvelle-Angleterre a battu les Jets de New York pour la 14e fois consécutive, grâce au premier touché de retour de botté de dégagement de la saison 2022 de la NFL dans la dernière minute. Débutant Marcus Jones‘ Une course sensationnelle gagnante a brisé une période de 39 minutes et 33 secondes sans qu’un point ne soit marqué dans le concours. La dernière fois qu’il y a eu un TD de retour de coup de pied gagnant dans la dernière minute d’un match, c’était en 2010 lorsque DeSean Jackson a renvoyé un botté de dégagement de 65 verges pour les Eagles de Philadelphie pour vaincre les Giants de New York.

La CowboysLa victoire 40-3 contre les Vikings du Minnesota est la plus grande victoire sur la route de l’histoire de leur franchise, surpassant leur victoire 42-7 contre les Eagles en 1971 et leur victoire 35-0 contre les Giants en 1995.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Cowboys de Dallas contre les Vikings du Minnesota de la semaine 11 de la saison NFL. Faits saillants des Cowboys de Dallas contre les Vikings du Minnesota de la semaine 11 de la saison NFL.

C’était aussi le Vikings‘ deuxième plus grande défaite à domicile en termes de différentiel de points, derrière leur défaite 56-14 contre les Cardinals de St Louis en octobre 1963. Malgré un début de saison 8-2, les Vikings ont en fait concédé deux points de plus qu’ils n’en ont marqués !

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Chiefs de Kansas City contre les Chargers de Los Angeles de la semaine 11 de la saison NFL. Faits saillants des Chiefs de Kansas City contre les Chargers de Los Angeles de la semaine 11 de la saison NFL.

La Chefs de Kansas City est revenu de 20-13 aux Chargers de Los Angeles pour gagner et est maintenant 4-0 cette saison alors qu’ils ont traîné à la mi-temps. C’était Patrick Mahomes‘ 25e victoire consécutive aux mois de novembre et décembre.

C’était aussi Travis Kelce33e match avec au moins 100 verges sur réception pour les Chiefs, battant le record de Rob Gronkowski parmi les bouts serrés de la NFL.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ailier serré des 49ers de San Francisco George Kittle a terminé avec deux touchés contre les Cardinals de l’Arizona au Mexique lundi soir. L’ailier serré des 49ers de San Francisco George Kittle a terminé avec deux touchés contre les Cardinals de l’Arizona au Mexique lundi soir.

Georges Kittle et Brandon Aïyuk les deux ont réussi deux touchés pour les 49ers lors de leur victoire du Monday Night Football contre les Cardinals de l’Arizona à Mexico. La dernière paire de récepteurs de San Francisco à avoir au moins deux scores de réception dans le même match était Jerry Riz et Terrell Owens contre les Cowboys lors de la quatrième semaine de la saison 2000.

