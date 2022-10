Statistiques de la quatrième semaine de la NFL: les malheurs de Daniel Jones aux heures de grande écoute se poursuivent et les Panthers de la Caroline mettent fin à une séquence de défaites | Nouvelles de la NFL

Aaron Rodgers a lancé sa 500e passe de touché en carrière alors que les Packers de Green Bay battaient les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche

Statisticien de Sky Sports Cricket – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange plonge dans la quatrième semaine de la saison 2022 pour sélectionner les meilleures statistiques que la NFL a à offrir, y compris la 500e passe de touché en carrière d’Aaron Rodgers, une victoire de retour inspirée par Josh Allen pour les Buffalo Bills et la séquence sans défaite des Vikings du Minnesota à Londres…

La Vikings du Minnesota sont maintenant un parfait 3-0 dans les matchs de Londres, avec ces trois victoires sur des sites différents :

A battu les New Orleans Saints 28-25 au Tottenham Hotspur Stadium dimanche dernier

A battu les Browns de Cleveland 33-16 au stade de Twickenham lors de la huitième semaine, 2017

A battu les Steelers de Pittsburgh 34-27 au stade de Wembley lors de la quatrième semaine, 2013

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du stade Tottenham Hotspur, alors que les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Vikings du Minnesota se sont affrontés lors de la quatrième semaine de la saison NFL Faits saillants du stade Tottenham Hotspur, alors que les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Vikings du Minnesota se sont affrontés lors de la quatrième semaine de la saison NFL

botteur des saints Wil Lutz a réussi un panier de 60 verges pour égaliser le match 25-25 avec une minute et 56 secondes à jouer, mais a ensuite raté une tentative de 61 verges lors du dernier jeu du match. Il est devenu le premier botteur de l’histoire de la NFL à tenter deux paniers d’au moins 60 verges au quatrième quart d’un seul match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wil Lutz, qui a réussi un 60 verges plus tôt dans le match, demande à un 61 verges de l’envoyer en prolongation, mais regarde le ballon rebondir deux fois sur le montant Wil Lutz, qui a réussi un 60 verges plus tôt dans le match, demande à un 61 verges de l’envoyer en prolongation, mais regarde le ballon rebondir deux fois sur le montant

Josh Allen a mené les Buffalo Bills à une victoire 23-20 sur les Ravens de Baltimore, après avoir été menés de 17 points plus tôt dans le match. Les Bills avaient perdu 39 matchs consécutifs alors qu’ils traînaient d’au moins 17 points. Le dernier quart-arrière des Bills à mener une telle victoire de retour était Ryan Fitzpatrick, qui l’ont fait lors des deuxième et troisième semaines de la saison 2011 contre les Raiders et les Patriots, respectivement. Les Ravens et les Vikings de 2011 sont les seules équipes à avoir perdu deux matchs au cours des quatre premières semaines d’une saison après avoir détenu plus de 17 points d’avance dans ces compétitions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Buffalo Bills contre les Baltimore Ravens lors de la quatrième semaine de la saison NFL Faits saillants des Buffalo Bills contre les Baltimore Ravens lors de la quatrième semaine de la saison NFL

Cooper Rush a mené les Cowboys de Dallas à la victoire sur les Commanders de Washington et, ce faisant, est devenu le premier quart-arrière des Cowboys à remporter ses quatre premiers départs. Dallas a maintenant remporté huit matchs consécutifs contre la NFC East, égalant sa plus longue séquence depuis le réalignement de la division en 2002. De plus, la dernière fois que le Défense des Cowboys concédé moins de 20 points lors de chacun de leurs quatre premiers matchs d’une saison remonte à 1973 lorsqu’ils ont atteint le match de championnat NFC.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des commandants de Washington contre les Cowboys de Dallas lors de la quatrième semaine de la saison NFL Faits saillants des commandants de Washington contre les Cowboys de Dallas lors de la quatrième semaine de la saison NFL

La Seattle Seahawks survécu à la Lions de Détroit dans le premier match de la NFL de l’histoire pour se terminer avec un score final de 48-45. Jared Goff a commencé trois des quatre matchs de la NFL au cours des cinq dernières saisons avec au moins 90 points – les autres étant une victoire 54-51 des Rams de Los Angeles contre les Chiefs de Kansas City en 2018 et une défaite 55-40 des Rams par les Buccaneers de Tampa Bay en 2019.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Seahawks de Seattle contre les Lions de Detroit lors de la quatrième semaine de la saison NFL Faits saillants des Seahawks de Seattle contre les Lions de Detroit lors de la quatrième semaine de la saison NFL

Les quatre les Lions les matchs de cette saison ont comporté un total de 281 points, le plus de toutes les équipes lors de leurs quatre premiers matchs d’une campagne.

La plupart des points marqués lors des quatre premiers matchs d’une équipe d’une saison Équipe Saison Enregistrement WL Points les Lions 2022 1-3 281 Faucons 2016 3-1 276 Chefs 2002 2-2 275 Béliers 2000 4-0 274

La Texans de Houston reste sans victoire après avoir perdu contre les Chargers de Los Angeles, mais la course de 75 verges de Dameon Pierce a été le plus long touché au sol par une recrue de l’histoire de la franchise, et le troisième plus long de tous les joueurs texans.

La Géants de New York se sont précipités pour 262 verges en équipe lors de leur victoire contre les Bears de Chicago dimanche, les verges les plus rapides dans un match pour l’équipe depuis la semaine 16 de la saison 2008 lorsqu’ils se sont précipités pour 301 contre les Panthers de la Caroline.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Jaguars de Jacksonville contre les Eagles de Philadelphie lors de la quatrième semaine de la saison NFL Faits saillants des Jaguars de Jacksonville contre les Eagles de Philadelphie lors de la quatrième semaine de la saison NFL

La Jaguars de Jacksonville a mené les Eagles de Philadelphie 14-0 avec trois minutes et 50 secondes à jouer au premier quart avant de tomber sur une défaite 29-21. Trevor Laurent a perdu quatre échappés dans le match, le plus perdu par un joueur dans un match au cours des 30 dernières années.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quaterback recrue des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, a inscrit deux touchés lors de ses débuts dans la NFL contre les Jets de New York Le quaterback recrue des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, a inscrit deux touchés lors de ses débuts dans la NFL contre les Jets de New York

Les Steelers de Pittsburgh ont peut-être perdu contre les Jets de New York dimanche, mais Kenny Picket est entré dans l’histoire de la NFL en devenant le premier quart-arrière à se précipiter pour deux touchés lors de ses débuts dans la NFL. Vingt-neuf QB précédents s’étaient précipités pour un TD lors de leur premier match, mais Pickett est devenu le premier à se précipiter pour deux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ce fut une soirée historique pour Aaron Rodgers des Green Bay Packers alors qu’il décrochait sa 500e passe de touché en carrière, trouvant Romeo Doubs dans la zone des buts. Ce fut une soirée historique pour Aaron Rodgers des Green Bay Packers alors qu’il décrochait sa 500e passe de touché en carrière, trouvant Romeo Doubs dans la zone des buts.

Aaron RodgersLa passe de Romeo Doubs lors de la victoire des Packers de Green Bay contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre était sa 500e passe de touché dans sa carrière dans la NFL (y compris les séries éliminatoires). Il est devenu le cinquième joueur à atteindre cette marque.

La plupart des passes de touché en carrière dans la NFL (y compris les séries éliminatoires) Stratège Nb de pass TD Tom Brady 715 Drew Bree 608 Peyton Manning 579 Brett Favré 552 Aaron Rodgers 500

Au cours de la victoire 41-31 des Chiefs sur les Buccaneers, Patrick Mahomes est devenu le quart-arrière le plus rapide à atteindre 20 000 verges par la passe. Jouant dans seulement son 67e match en carrière, il a battu la marque précédente de Matthew Stafford de 71 matchs en carrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Patrick Mahomes a trouvé plus de magie en lançant une passe de touché à Clyde Edwards-Helaire après un mouvement de rotation à 360 degrés Patrick Mahomes a trouvé plus de magie en lançant une passe de touché à Clyde Edwards-Helaire après un mouvement de rotation à 360 degrés

Lundi soir, le 49ers de San Francisco a remporté son septième match consécutif de saison régulière contre les Rams dans une séquence remontant à la saison 2019. Dans la perte, Stafford a lancé le 28e choix six de sa carrière, se hissant à la troisième place conjointe sur la liste de tous les temps.

La plupart des pick-six lancés en carrière dans la NFL Stratège Nombre de choix de six Brett Favré 32 Dan Marin 29 Joe Namath 28 Matthieu Stafford 28

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !