Statistiques de la deuxième semaine de la NFL : Marvin Harrison Jr suit les traces de son grand père de la NFL, Marvin Harrison | NFL News

Le statisticien de Sky Sports Cricket – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange plonge dans la saison 2024 de la NFL pour sélectionner les meilleures statistiques de chaque semaine…

Évidemment, tout cela paraît insignifiant comparé à la magnifique victoire du Gloucestershire dans le T20 Blast, mais…

Le Les Bills de Buffalo La victoire de Josh Allen sur les Dolphins de Miami jeudi soir a prolongé son bilan de jeudi à 7-0, la deuxième plus longue séquence de victoires de jeudi en début de carrière, derrière les neuf matchs de Tom Brady. Les sept victoires d’Allen ont égalé Carson Wentz pour le plus grand nombre de victoires en carrière le jeudi sans jamais subir de défaite.

Le Saints de la Nouvelle-Orléans Les Cardinals ont poursuivi leur bon début de saison avec une victoire 44-19 à Dallas. Ils sont seulement la cinquième équipe de l’histoire de la NFL à marquer au moins 44 points lors de trois matchs consécutifs :

Les équipes marquent 44 points lors de trois matchs consécutifs Équipe Semaines Saison(s) Saints 18, 1, 2 2023-24 Saints 9, 10, 11 2018 Patriotes 6, 7, 8 2007 Les bruns 10, 11, 12 1968 Les ours 5, 6, 7 1941

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Azeez Al-Shaair a lancé un coup de poing à Roschon Johnson lors de la confrontation de la deuxième semaine des Texans de Houston contre les Bears de Chicago



Dans cette victoire, le porteur de ballon des Saints de la Nouvelle-Orléans Alvin Kamara il a couru pour 115 yards et trois touchdowns en 20 courses, et a ajouté 65 yards supplémentaires et un touchdown dans les airs.

Seuls deux joueurs dans l’histoire de la NFL ont eu plus de matchs avec au moins un touchdown à la course et un touchdown à la réception dans l’histoire de la NFL :

La plupart des matchs avec au moins un TD en course et un TD en réception Joueur Équipes Jeux Maréchal Faulk Ind / StL 15 Christian McCaffrey Voiture / SF 15 Alvin Kamara NON 12 Lenny Moore Bal 12 Brian Westbrook Phi / SF 12

Le Packers de Green Bay Les Dolphins ont couru pour 261 yards lors de leur victoire contre les Colts d’Indianapolis, leur plus grand nombre depuis qu’ils en avaient récolté 262 contre les Broncos de Denver lors de la 17e semaine de la saison 2003. Ils ont maintenant remporté 12 matchs d’ouverture à domicile consécutifs depuis 2013, ce qui n’est devancé que par les 13 victoires consécutives des Dolphins entre 1976 et 1988.

Le Les Vikings du Minnesota La victoire des Vikings sur les 49ers de San Francisco leur a permis de débuter la saison avec un bilan de 2 victoires pour la première fois depuis 2016. Il s’agissait également de la huitième victoire consécutive à domicile des Vikings sur les 49ers. La dernière fois que San Francisco a gagné au Minnesota, c’était en 1992, lorsque Steve Young était le quarterback titulaire et Jerry Rice le receveur principal.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cam Taylor-Britt, des Bengals de Cincinnati, a réalisé une réception à la Odell Beckham pour une interception incroyable contre les Chiefs de Kansas City



À l’âge de 20 ans et 239 jours, le running back des Jets de New York Braelon Allen Il a égalé le record du plus jeune joueur à marquer un touchdown offensif dans l’histoire de la NFL et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NFL à avoir marqué plusieurs touchdowns, tous types confondus, dans un match. Arnie Herber avait également 20 ans et 239 jours lorsqu’il a marqué pour les Packers contre les Yellow Jackets de Frankford en 1930.

Kicker des commandants Austin Seibert ils ont eu un score parfait de 7-7 en tirs de champ lors de leur victoire contre les Giants de New York lors du premier match de l’histoire de la franchise dans lequel une équipe de Washington n’a pas botté de dégagement ou perdu le ballon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les meilleurs jeux d’Alvin Kamara des Saints de la Nouvelle-Orléans lors de son match à quatre touchdowns contre les Cowboys de Dallas



Au cours de la saison des Cardinals de l’Arizona Victoire 41-10 contre les Rams de Los Angeles, Marvin Harrison Jr est devenu la première recrue à avoir au moins quatre réceptions et deux touchés de réception dans le premier quart d’un match depuis que son père, Marvin Harrison, l’a fait lors de la semaine 16 de la saison 1996.

Le jeu entre les Texans de Houston et Les Bears de Chicago Il y a eu cinq field goals de 50 yards ou plus. Le seul autre match précédent à en avoir eu autant était le match Colts-Ravens lors de la troisième semaine de la saison dernière.

La troisième semaine de la NFL débute avec les New England Patriots contre les New York Jets jeudi soir, en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 du matin aux premières heures de vendredi ; Diffusez également avec NOW.

Sky Sports+ a été officiellement lancé et sera intégré à Sky TVservice de diffusion en continu MAINTENANT et l’application Sky Sports – offrant aux clients de Sky Sports l’accès à plus de 50 % de sport en direct en plus cette année, sans frais supplémentaires. Diffusez la nouvelle saison de l’EFL, le cricket de test et d’autres sports de premier plan avec NOW.