Statistiques de la cinquième semaine de la NFL : CJ Stroud améliore la séquence de Dak Prescott pour établir un nouveau record de passes en tant que recrue | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière recrue des Houston Texans, CJ Stroud, a effectué 186 tentatives de passes sans lancer d’interception

Le statisticien de Sky Sports Cricket – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange se plonge dans la saison 2023 de la NFL pour sélectionner les meilleures statistiques de chaque semaine…

Le Ours de ChicagoLa victoire contre les Commanders de Washington jeudi soir a mis fin à une séquence de 14 défaites consécutives, la plus longue des 104 ans d’histoire de la franchise. Il s’agissait de leur première victoire en 346 jours depuis la septième semaine de la saison dernière.

DJ Moore a réalisé huit réceptions pour 230 verges, établissant un nouveau record du plus grand nombre de verges sur réception lors du Thursday Night Football. Le dernier joueur des Bears à avoir totalisé au moins 200 verges sur réception et au moins trois touchés sur réception dans le même match était Harlon Hill contre les 49ers de San Francisco en 1954.

Le Billets de buffle perdu contre les Jaguars de Jacksonville au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, ne réussissant que 29 verges au sol – leur plus petit total dans un match depuis la 16e semaine de la saison 2014.

Josh Allen a mené l’équipe avec 14 verges au sol, mais a réussi à se précipiter pour son 41e touché en carrière, brisant son égalité avec Jack Kemp pour le troisième touché au sol par un quart-arrière dans l’histoire de la NFL.

Le plus grand nombre de touchés précipités par un quart-arrière dans l’histoire de la NFL Stratège TD précipités Cam Newton 75 Steve Young 43 Josh Allen 41 Jack Kemp 40

Face aux Falcons d’Atlanta, CJ Stroud des Texans de Houston a battu le record du plus grand nombre de tentatives de passes sans interception pour commencer une carrière dans la NFL. Il compte désormais 186 tentatives sans choix, devant les 176 de Dak Prescott et les 162 de Tom Brady pour débuter leur carrière respective.

Le Dauphins de Miami a battu les Giants de New York et, ce faisant, a établi un record du plus grand nombre de verges au total lors des cinq premiers matchs d’une saison de la NFL. Leurs 2 568 verges ont battu le record établi par les 2000 St Louis Rams du « Greatest Show on Turf », qui ont réussi 2 527 verges.

De’Von Achane est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NFL à marquer au moins sept touchés lors de ses quatre premiers matchs en carrière. Bill Paschal des Giants de 1943 fut le premier à le faire.

Une grâce salvatrice pour les Giants lors de leur défaite face aux Dolphins a été le retour d’interception de 102 verges pour un touché de Jason Pinnock, qui a égalé le record du plus long retour d’interception de l’histoire de la franchise. L’autre 102 verges a été réalisé par Erich Barnes contre les Cowboys de Dallas en 1961.

La victoire par blanchissage 34-0 des Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre constitue la plus grande défaite à domicile de l’histoire. Bill BelichickLa carrière de NFL dans la NFL, sa seule plus grande marge de défaite étant survenue la semaine dernière contre les Cowboys. La précédente plus grande défaite à domicile des Patriots était de 31-0 contre les Chiefs de Kansas City en 1969.

Alvin Kamara a marqué son 73e touché pour les Saints, battant le record de franchise de Marques Colston de 72.

Ja’Marr Chase a établi un nouveau record de franchise des Bengals de Cincinnati pour le plus grand nombre de réceptions dans un match avec 15 contre les Cardinals de l’Arizona. La note record précédente appartenait à Carl Pickens, qui a réussi 13 réceptions lors de la sixième semaine de la saison 1998 contre les Steelers de Pittsburgh.

Brock PurdyLa victoire de contre les Cowboys lors du Sunday Night Football a amélioré son record de départ en saison régulière à 10-0, le premier quart-arrière à commencer sa carrière dans la NFL de cette façon depuis Ben Roethlisberger au cours des saisons 2004 et 2005, et seulement le quatrième. dans l’histoire de la NFL !

La plupart des victoires d’un quart-arrière pour commencer sa carrière dans la NFL Stratège Équipe Saisons Victoires Ben Roethlisberger Steelers 2004-2005 15 Mike Tomczak Ours 1986-1987 dix Mike Livingston Chefs 1969-1972 dix Brock Purdy 49ers 2022-2023 dix

Lundi soir, le Raiders de Las Vegas a battu les Packers de Green Bay pour la première fois depuis une victoire de 20-0 lors de la première semaine de la saison 1987, brisant une séquence de huit défaites consécutives.

