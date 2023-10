Statistiques de Ja’Marr Chase aujourd’hui : la star des Bengals confirme les commentaires « Je suis toujours ouvert » avec la journée de carrière contre les Cardinals

Ja’Marr Chase était parmi les membres les plus bruyants des Bengals après avoir été écrasés par les Titans 27-3 lors de la semaine 4.

Chase, qui a capté sept passes pour 73 verges au cours du match, a déploré de ne pas avoir eu suffisamment d’occasions pour déclencher une attaque crépitante de Cincinnati.

« Je suis ouvert – je suis toujours ouvert », a déclaré Chase après la défaite des Bengals contre les Titans. « … Je ne peux rien faire mais je le fais déjà. Si je suis ouvert, je suis ouvert. Que puis-je faire ? Si je suis ouvert, je suis ouvert. Sachez ce que je dis ? »

De toute évidence, Joe Burrow l’avait entendu. Il s’est assuré de donner à Chase de nombreuses occasions de produire lors de leur match de la semaine 5 contre les Cardinals, et le receveur de troisième année n’a pas déçu.

Chase a réalisé l’une des meilleures performances de l’histoire de la franchise de Cincinnati lors de sa victoire 34-20 contre l’Arizona. Il a établi un nouveau record de franchise pour les réceptions en un seul match et s’est rapproché d’autres jalons de carrière lors de l’énorme victoire de l’équipe.

Voici un aperçu de la qualité de Chase dimanche.

Statistiques de Ja’Marr Chase aujourd’hui

Chase a réalisé l’une des meilleures performances de sa carrière contre les Cardinals lors de la semaine 5.

Avec Tee Higgins hors de combat en raison d’une blessure aux côtes, Chase a été ciblé 19 fois, un record d’équipe, au cours de la compétition. Il a réussi à en attraper 15 pour 192 yards et trois touchdowns.

Les 15 attrapés de Chase ont établi un nouveau record de franchise des Bengals pour les réceptions en un seul match. Le record appartenait auparavant à Carl Pickens, qui a capté 13 passes contre les Steelers lors de la sixième semaine de la saison 1998.

Naturellement, les 15 réceptions de Chase ont été la majeure partie de sa carrière. Il a également égalé son record en carrière avec trois touchés et a enregistré l’un des totaux de verges les plus élevés de sa carrière.

Statistique Total Classement de carrière Captures 15 1er Chantiers de réception 192 3ème Atterrissage 3 T-1er

L’offensive de Cincinnati semblait bien meilleure et plus ouverte, Chase recevant la plupart des cibles de l’équipe. Burrow a lancé le ballon 46 fois, ce qui signifie que la part cible de Chase pendant le match était de 41,3 pour cent. Autant dire qu’il ne pourra plus se plaindre de son manque d’opportunités.

Bien sûr, il convient également de noter que les Bengals ont une fiche de 2-0 la saison où Chase reçoit au moins 10 cibles en un seul match et une fiche de 0-3 lorsqu’il ne le fait pas.

Il semble donc que le fait de transmettre le ballon à Chase soit positivement corrélé à la victoire.

Et c’est une tendance qui ne devrait surprendre personne.