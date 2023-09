Statistiques de Deshaun Watson aujourd’hui : le QB des Browns tombe à plat dans la défaite contre les Steelers alors que les luttes se poursuivent

Lorsque les Browns ont choisi d’accorder à Deshaun Watson un contrat de 230 millions de dollars entièrement garanti la saison dernière, ils l’ont fait dans l’espoir que le talentueux lanceur – et agresseur sexuel présumé – afficherait des chiffres ressemblant à ceux qu’il a enregistrés à Houston.

Depuis, ils ont obtenu une production moyenne. Watson avait l’air résolument piéton aux couleurs de Cleveland. Et lundi, cette torpeur a fait surface de façon importante.

Chargés d’affronter la défense des Steelers, Watson et les Browns avaient certainement un défi à relever. TJ Watt est une menace, se débattant dans le champ arrière pour semer le chaos chez le lanceur et le tailback. Minkah Fitzpatrick surveille le ciel comme un contrôleur aérien, prêt à se jeter sur tout débris errant qui flotte dans sa stratosphère.

Mais étant donné la position de Watson dans la ligue – et son prix énorme – il semblait raisonnable de supposer qu’il pourrait peut-être enchaîner une performance supérieure à la moyenne.

Ce qui a suivi a été tout le contraire. À la lumière de cela, de nombreuses personnes dans le jeu se demandent à quoi pourrait ressembler ce contrat à l’avenir.

Sur ce, voici ce que vous devez savoir sur les statistiques de Watson de lundi soir.

Deshaun Watson statistiques d’aujourd’hui

Watson était à peu près aussi inefficace que possible, luttant également pour trouver un rythme tout en étant continuellement frappé par Watt et Highsmith.

En fait, c’est Highsmith qui a mis le premier piège sur le chemin de Watson, en obtenant ses grosses mitaines lors du premier jeu de mêlée de Cleveland – une fléchette de Watson.

La balle tomba et dansa dans les airs alors qu’il tombait dans les bras de Highsmith. Mais finalement, ça a chuté. Et Highsmith retrouvait le plein air peu de temps après, ouvrant le score en fanfare.

Cela a ouvert la voie à une performance effrénée de Watson and Co. Il y a eu de bons moments – comme quelques notes douces laissées à Amari Cooper. Mais le plus souvent, Watson a eu du mal.

Il n’a complété que 22 de ses 40 passes (taux de réussite de 55 %) ce jour-là, bien en dessous de sa moyenne en carrière (66,6 %). Watson n’a récolté que 235 verges par la passe lundi, lançant un touché à cette misérable interception.

Sa performance sur le terrain était encore pire. Watson a réussi six courses pour 22 verges. Pas trop mal, non ? Mais il a mis Pittsburgh sur l’ascendant à deux reprises, crachant le ballon non pas une mais deux fois – dont l’une a abouti à un retour gagnant de Watt pour un touché.

La performance de Watson n’était pas digne d’un lanceur qui a le contrat le plus enviable de l’histoire de la NFL. Il a été tout simplement putride depuis son arrivée dans The Land, tout en démontrant la volonté de la ligue d’excuser un comportement répréhensible sous prétexte de savoir si une personne peut rendre ses résultats plus attrayants.

Dans l’ensemble, ce fut une démonstration rance pour Cleveland, dont l’offensive oscillait entre frustration et opacité totale une fois que Nick Chubb est tombé à cause d’une horrible blessure au genou.

Avec Chubb en voie de guérison dans un avenir prévisible, les Browns ont besoin de plus de son nom phare sous le centre. Dans le cas contraire, ils sont condamnés à répéter l’histoire de leurs prédécesseurs ; perdre tôt et souvent tout en montrant peu ou pas de menace avec le ballon en main.