Statistique Canada va changer la façon dont il compte les résidents non permanents

Statistique Canada a annoncé qu’il publierait le mois prochain de nouveaux tableaux de données estimant le nombre de résidents non permanents dans le pays après qu’une grande banque a publié un rapport selon lequel l’agence pourrait les sous-estimer de plus d’un million.

« Statistique Canada publiera de nouveaux tableaux de données sur les RNP à partir du 27 septembre, qui seront calculés à l’aide d’une méthodologie révisée et remontant à 2021 », a indiqué l’agence dans un communiqué aux médias.

Les nouveaux tableaux seront mis à jour mensuellement et comprendront des détails supplémentaires, notamment une répartition des types de permis tels que les visas d’étudiant par rapport aux visas de travailleur étranger temporaire.

La déclaration est intervenue après un Rapport de Marchés des capitaux CIBC a déclaré plus tôt cette semaine que le nombre officiel de résidents non permanents au Canada cité par les décideurs politiques pourrait être largement sous-estimé.

« Le nombre officiel de NPR qui est largement cité et utilisé à des fins de planification est sous-estimé de près d’un million le nombre réel de NPR résidant au Canada », indique le rapport de Benjamin Tal, économiste en chef adjoint à la CIBC.

Le rapport indique qu’en sous-estimant le nombre de résidents non permanents, le gouvernement fédéral sous-estime leur effet sur le marché immobilier et devrait profiter de sa mise à jour financière de l’automne pour agir.

« L’implication pratique de cette sous-estimation est que la crise de l’abordabilité du logement à laquelle le Canada est confronté est en réalité pire qu’on le pense, et appelle à une action politique encore plus urgente et agressive, y compris des moyens de mieux lier l’augmentation du nombre de NPR à la capacité de loger. eux », indique le rapport.

Les étudiants internationaux et la crise du logement

Le Canada est en passe d’accueillir environ 900 000 étudiants internationaux cette année, a déclaré le ministre de l’Immigration, Marc Miller, à l’émission CBC. La maison Samedi. C’est plus qu’à tout autre moment de l’histoire du Canada et environ le triple du nombre d’entrées au pays il y a dix ans.

La semaine dernière, le ministre du Logement, Sean Fraser, a lancé l’idée d’un plafond sur le nombre d’étudiants que le Canada accueille.

Fraser a présenté le plafonnement du nombre d’étudiants internationaux comme « l’une des options que nous devrions envisager » lors d’une retraite du cabinet à l’Île-du-Prince-Édouard.

La maison15h40Le gouvernement impose un plafond aux étudiants internationaux pour lutter contre la crise du logement L’hôte invité Evan Dyer s’adresse à des étudiants internationaux et à des experts au sujet de la suggestion du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux est en partie responsable de la crise du logement au Canada, puis discute des soi-disant mauvais acteurs du système d’enseignement supérieur du Canada avec le ministre de l’Immigration, Marc Miller.

Le gouvernement du Québec a rejeté cette proposition, affirmant que l’éducation est la compétence exclusive de la province et qu’il appartient au gouvernement provincial et aux établissements d’enseignement de déterminer le nombre de personnes qu’ils peuvent accueillir.

Les universités et collèges ont également rejeté cette proposition.

« Les récents commentaires confondant étudiants internationaux et crise du logement sont profondément préoccupants », a déclaré Philip Landon, président par intérim d’Universités Canada, une organisation membre qui défend les intérêts des universités partout au Canada.

Collèges et instituts Canada, qui représente les établissements postsecondaires de chaque province et territoire, a déclaré que le plafonnement du nombre d’étudiants internationaux est une proposition troublante qui pourrait avoir des effets négatifs durables sur les communautés et aggraver les pénuries de main-d’œuvre actuelles.

Problèmes avec le processus de Statistique Canada : CIBC

La population du Canada a atteint le cap des 40 millions d’habitants plus tôt cette année. Les prévisions officielles de 2013 prévoyaient que la population n’atteindrait que 38,7 millions d’habitants en 2023.

Tal a déclaré que 1,1 million des prévisions manquées étaient dues à l’augmentation plus importante que prévu du nombre de résidents non permanents, tandis que le reste provenait d’une immigration plus forte.

Le rapport indique que même si les gouvernements allouent des ressources et établissent un zonage et des budgets pour les nouveaux logements afin de correspondre à l’augmentation projetée de la demande, ces prévisions inexactes antérieures mettent les gouvernements en retard de deux ans dans leurs décisions en matière de logement.

Tal a déclaré que les estimations sont inexactes pour un certain nombre de raisons, notamment l’incapacité de prendre en compte de manière adéquate les personnes qui n’ont pas pu retourner dans leur pays d’origine pendant la pandémie et qui ont obtenu une prolongation de leur séjour au Canada pour exercer des emplois essentiels.

Les étudiants étrangers, les visiteurs de courte durée, les travailleurs étrangers temporaires et les titulaires de visa étudiant ne sont également inclus dans les estimations pour les résidents non permanents que s’ils remplissent correctement les documents de recensement. Le rapport indique qu’ils ne le font pas toujours.

Le rapport indique également que Statistique Canada part de l’hypothèse que les titulaires d’un visa de résident temporaire quittent le Canada 30 jours après l’expiration de leur visa. Le rapport de Tal indique que jusqu’à 60 pour cent de ces étudiants envisagent de demander la résidence permanente.

Statistique Canada défend son processus et ses chiffres

Un communiqué de Statistique Canada indique que l’agence « reste fidèle à ses chiffres » et que ses estimations du nombre de résidents non permanents sont « exactes, produites à l’aide de mécanismes robustes » et sont réalisées en collaboration avec les provinces et les territoires.

« Veuillez noter que les NPR qui renouvellent leur permis temporaire ou font la transition pour devenir résident permanent sont déjà pris en compte dans les estimations démographiques », a indiqué l’agence.

Le communiqué indique que le processus de Statistique Canada « prend en compte la grande majorité des personnes ayant dépassé la durée de leur visa » et que l’agence est consciente que le nombre de personnes dépassant la durée de leur visa a augmenté pendant la pandémie.

L’agence a déclaré que même si le calcul du nombre de résidents non permanents « peut être plus difficile » que pour « d’autres groupes », les résultats du recensement sont ajoutés aux estimations démographiques afin de capturer les résidents non permanents manqués par le processus de recensement.

« Nous évaluons et révisons constamment notre méthodologie pour prendre en compte les tendances démographiques émergentes et les nouveaux besoins en données », indique le communiqué.