Statistique Canada publie les chiffres de l’emploi de novembre

OTTAWA –

Selon Statistique Canada, l’emploi a peu changé en novembre, l’économie ayant créé un modeste 10 000 emplois.

Dans sa dernière enquête sur la population active, l’agence fédérale indique que le taux de chômage au Canada a légèrement baissé à 5,1 % le mois dernier.

L’emploi a augmenté dans plusieurs industries, dont la finance, les assurances, l’immobilier, la location et la location à bail, la fabrication et l’information, la culture et les loisirs.

Il a diminué dans la construction ainsi que dans le commerce de gros et de détail.

Les salaires ont augmenté de 5,6 % par rapport à il y a un an, marquant le sixième mois consécutif de croissance des salaires supérieure à 5 %.

L’agence affirme que le taux d’emploi des femmes d’âge moyen a atteint un niveau record de 81,6 % en novembre.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 décembre 2022.