Statistique Canada fait état d’une baisse de 0,5 % des ventes au détail en septembre

Selon Statistique Canada, les ventes au détail ont chuté de 0,5 % pour s’établir à 61,1 milliards de dollars en septembre, en raison d’une baisse des ventes dans les stations-service et les magasins d’alimentation et de boissons. Des gens font le plein de véhicules dans une station-service Shell à Vancouver, le samedi 14 mai 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Cependant, l’agence indique que son estimation initiale pour octobre indiquait un gain de 1,5% pour le mois, bien qu’elle ait averti que le chiffre serait révisé.

Pour septembre, Statistique Canada indique que les ventes des stations-service ont chuté de 2,4 % en raison de la baisse des prix, tandis que les ventes des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces sont demeurées relativement inchangées.

Les ventes des magasins d’alimentation et de boissons ont chuté de 1,3 % en septembre, les ventes des supermarchés et des épiceries ayant chuté de 1,6 % et les dépanneurs de 1,5 %. Les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont diminué de 2,0 %.

Les ventes au détail de base – qui excluent les ventes des stations-service et des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles – ont chuté de 0,4 % en septembre.

Exprimées en volume, les ventes au détail ont chuté de 0,1 % en septembre.

