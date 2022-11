Stations d’accueil Steam Deck : Valve contre Jsaux

La Pont à vapeur PC de jeu portable a été l’une de mes plus grandes surprises de l’année. Mes attentes vis-à-vis de l’ambitieux appareil de jeu portable étaient modestes, mais il s’est avéré être un gadget amusant et tourné vers l’avenir qui a redéfini le jeu sur PC pour moi.

L’un des plus gros problèmes avec le Steam Deck était qu’il avait une liste d’attente de plusieurs mois pour en acheter un. Mais maintenant que le Steam Deck est facilement disponible, nous pouvons nous concentrer sur ses autres gros problèmes – le manque de ports et de connexions, et l’absence de béquille ou d’un autre moyen de le maintenir debout. La Commutateur Nintendo bénéficie grandement d’avoir à la fois une béquille intégrée et un quai inclus, et le Steam Deck le serait aussi.

Lire la suite: Steam Deck Review : Ce PC de jeu portable m’a surpris, à la fois en bien et en mal

Plusieurs mois après la sortie du Steam Deck, la station d’accueil officielle de Valve est enfin disponible. Pour 89 $, il contient le Steam Deck et ajoute des connexions pour HDMI, DisplayPort, USB et Ethernet. Mais pendant que nous l’attendions, fabricants d’accessoires de jeu sortent leurs propres versions, parfois avec plus de fonctionnalités. j’ai même J’ai imprimé en 3D mes propres options de support.

J’ai récemment testé à la fois la station d’accueil officielle Valve Steam Deck et l’une des principales stations d’accueil alternatives de Jsaux.

Quais Steam Deck, comparés Station d’accueil de vanne Station d’accueil Jsaux Prix 89 $ 130 $ Prises USB 3 ports USB 3.1 2 ports USB 3.1 HDMI HDMI 2.0 HDMI 2.0 DisplayPort DisplayPort 1.4 Aucun Résolution de sortie, taux de rafraîchissement Jusqu’à 4K/60Hz, ou 1440p/120Hz Jusqu’à 4K 60Hz, ou 1440p/120Hz Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Du pouvoir Passthrough USB-C, bloc d’alimentation inclus Intercommunication USB-C Lester 4,6 onces 10,6 onces Extensibilité Aucun Boîtier M.2, jusqu’à 2 To

Qu’est-ce qui est pareil ?

Les deux quais ont pu très bien sortir sur un téléviseur. Les deux permettent une charge passthrough, ce qui est important, car le Steam Deck lui-même ne possède qu’un seul port USB-C pour l’alimentation et la sortie vidéo. Les deux permettent une sortie à 4K/60 Hz ou 120 Hz à une résolution de 2 560 x 1 440 pixels. Hypothétiquement, c’est. Le matériel Steam Deck n’est pas vraiment conçu pour jouer à des jeux en résolution 4K.

J’ai joué à la version PC récente d’Uncharted: Legacy of Thieves sur un téléviseur de 65 pouces en utilisant à la fois des stations d’accueil et une manette Xbox. J’aurais du mal à faire la différence. Les deux s’affichaient bien, mais la chaîne de signaux Steam Deck-contrôleur Bluetooth-dock-TV signifiait que je ressentais un petit décalage dans les deux cas.

Dan Ackerman/Crumpe



Les différences

Le Jsaux ajoute ici un emplacement de lecteur M.2 interne (le même type de Disques M.2 que vous utiliseriez pour étendre le stockage dans une PS5), ce qui augmente son coût. À 130 $, c’est environ 40 $ de plus que la version officielle de Valve.

Mais ce n’est pas aussi simple que d’insérer un lecteur. Cela nécessite de jouer avec le système d’exploitation Linux exécuté sous l’interface Steam, de créer une nouvelle partition, de monter le lecteur et d’installer un script afin que le processus ne se réinitialise pas à chaque fois que vous connectez ou détachez le Steam Deck. Il est certainement beaucoup plus facile d’investir simplement dans une énorme carte microSD de 1 To pour le Steam Deck lui-même. Jsaux a détaillé instructions étape par étape pour ce processus ici si vous voulez l’essayer.

Dan Ackerman/Crumpe



L’avantage d’avoir un stockage supplémentaire n’est pas évident si ce stockage n’est disponible que lorsque le Steam Deck est ancré. Un cas d’utilisation très important que je peux voir est de vous donner un endroit pour décharger et stocker de gros jeux pour faire plus de place sur le Steam Deck lui-même. Échanger des jeux du dock vers le stockage intégré est plus efficace que de supprimer et de retélécharger à plusieurs reprises, en particulier avec certains jeux atteignant 50 à 100 Go.

Le Jsaux est également plus gros et plus lourd, et fait de métal plutôt que de plastique. Cela le rend plus difficile à transporter, mais le rend également plus stable sur une table. Vous perdez la sortie DisplayPort séparée trouvée sur la version Valve, mais Jasux propose également une version avec DisplayPort et sans le slot M.2 pour environ 60 $.

Dan Ackerman/Crumpe



Les mises en garde

Comme la plupart des choses sur le Steam Deck, il existe des solutions de contournement, des bugs et des bizarreries à l’utilisation d’un dock. La forums officiels de Valve sont pleins de personnes signalant des problèmes de compatibilité avec certaines marques de téléviseurs ou de récepteurs, et certaines fonctionnalités attendues, comme la prise en charge multimoniteur ou la prise en charge AMD FreeSync, sont toujours en cours.

Mon conseil, pour le moment, est qu’une station d’accueil comme celle-ci est plus utile si vous prévoyez d’utiliser votre Steam Deck avec des commandes externes et connecté à un téléviseur ou à un moniteur. Si vous avez juste besoin d’un support, un simple complément de béquille fera l’affaire.

La grande version Jsaux se sent définitivement plus sécurisée, car elle a plus de contact avec le Steam Deck, mais à moins que vous ne soyez spécifiquement intéressé par le stockage M.2, la version Valve est ma référence par défaut. Il coûte plus cher que certaines stations d’accueil USB-C similaires, mais il est parfaitement dimensionné pour le Steam Deck, offre beaucoup de connectivité et comprend une brique PSU supplémentaire.