Station spatiale a fait une vrille à 540 degrés, puis une vrille avant. Que s’est-il passé en tant que Nauka amarré

Le 29 juillet, la Station spatiale internationale a effectué une vrille incontrôlée de 540 degrés lorsqu’un module Nauka, nouvellement amarré à la station spatiale, a déclenché ses propulseurs à cause d’une erreur dans son logiciel. La NASA a déclaré dans un tweet que cet événement était accidentel et inattendu, et a déplacé l’ISS de 45 degrés hors de son attitude.

Suite à l’amarrage ce matin du module Nauka au @Station spatiale, les propulseurs du module ont commencé à tirer à 12 h 45 HE par inadvertance et de façon inattendue, déplaçant la station de 45 degrés hors de son assiette. Les opérations de récupération ont repris de l’assiette et l’équipage n’est pas en danger : pic.twitter.com/jFlDZD7ZHp– NASA (@NASA) 29 juillet 2021

Cependant, dans un entretien détaillé avec le New York Times, Zebulon Scoville, le directeur de vol en charge du centre de contrôle de mission, a déclaré que la rotation était en fait d’un tour et demi, ce qui représenterait environ 540 degrés. Il n’y avait aucun danger pour les astronautes à bord de la station spatiale, a confirmé Scoville.

Sur la base de l’interview, voici la séquence des événements :

Le 21 juillet, la fusée Proton-M a lancé le Nauka, un module russe de l’ISS dans l’espace depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Nauka est envoyé pour fonctionner comme un laboratoire scientifique, un amarrage pour les vaisseaux spatiaux entrants et servirait de sas pour la sortie dans l’espace sûre des cosmonautes.

Le 29 juillet, à 8 h 29, heure de Houston, Nauka s’est amarré à l’ISS. L’amarrage a réussi.

Le 29 juillet, à 11 h 34, heure de Houston, Scoville a vu s’allumer le panneau d’avertissement du centre de contrôle de la NASA à Houston. Il n’affichait que deux lignes de code indiquant que quelque chose n’allait pas et que l’ISS avait perdu le « contrôle d’attitude ». Le tir des propulseurs avait maîtrisé les énormes gyroscopes qui effectuent 6 000 tours par minute pour maintenir l’ISS stable.

Les homologues de Scoville au centre de contrôle de mission russe lui ont dit que seule une station au sol en Russie pouvait relayer des commandes à Nauka, car elle était configurée de cette façon. Tournant toujours autour de la terre, l’ISS mettrait 70 minutes pour survoler la Russie, pour pouvoir recevoir le commandement.

Selon Scoville, parce que Nauka était amarré sous l’ISS lorsqu’il a essayé de se déplacer, il a abaissé l’arrière de l’ISS en poussant lui-même l’avant vers le haut. Bientôt, le taux de rotation a atteint 0,56 degrés par seconde.

Scoville a déclaré une « urgence spatiale », qui a activé des antennes supplémentaires à travers les États-Unis afin que l’équipe de contrôle puisse contacter les astronautes à bord de l’ISS.

L’équipe de contrôle depuis le sol a relayé les commandes de verrouillage des panneaux solaires de l’ISS. Les astronautes ont verrouillé les radiateurs. Les astronautes à l’intérieur de l’ISS n’ont signalé aucun changement notable, car la rotation n’était pas assez rapide.

Pour contrer la poussée du module Nauka, l’équipe de contrôle russe a tiré des propulseurs sur un autre module russe Zvezda car ils ne pouvaient pas accéder au module Nauka. Quand ils ont réalisé que cela ne suffisait pas, ils ont également tiré des propulseurs sur un vaisseau spatial russe amarré.

Au bout de 15 minutes, lorsque Nauka a brûlé tous ses propergols, ses propulseurs se sont éteints. Après cela, le contrôle de mission a stabilisé l’ISS. Scoville a déclaré au New York Times: « Après avoir fait ce backflip une fois et demie, il s’est arrêté puis est revenu dans l’autre sens. »

Une heure plus tard, tout est revenu à la normale et les astronautes ont eu un jour de repos pour se détendre.

