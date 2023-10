States Project investit 4,5 millions de dollars dans les élections de l’État de Virginie en 2023

« Notre camp doit cesser de traiter les législatures des États comme des ligues mineures et commencer à investir dans celles-ci comme dans les races vitales qu’elles sont », a déclaré Adam Pritzker, un donateur démocrate qui a cofondé The States Project avec Daniel Squadron, ancien sénateur démocrate. pour New York.

L’investissement électoral du States Project, financé par le PAC for America’s Future, intervient à un moment où de nombreuses politiques ayant un impact – en particulier le droit à l’avortement – ​​sont décidées au niveau des États. Les démocrates ont exploité une nouvelle énergie pour mobiliser les électeurs après le Dobbs décision l’année dernière, et ils espèrent continuer à canaliser cette énergie vers les élections législatives de Virginie cet automne.

« Ce qu’ils font, c’est s’assurer que nous soulevons les questions que nous devons soulever autour de l’avortement et autour des questions garantissant que nous protégeons notre future démocratie et nos droits de vote », a déclaré le leader démocrate de Virginia House, Don Scott, à POLITICO, affirmant que le soutien a été cruciale pour le travail de campagne sur le terrain.

Le States Project cible les circonscriptions législatives des États ayant les marges les plus minces et aide à financer l’analyse des données, à effectuer des tests publicitaires, à tirer parti de la presse locale et du porte-à-porte – autant d’outils importants qui permettent aux candidats de se présenter devant les électeurs dont ils ont besoin.

Après la Virginie, le States Project prévoit également de dépenser des millions supplémentaires pour d’autres élections législatives d’État à travers le pays en 2024. Ces investissements font suite à l’organisation qui a consacré 60 millions de dollars aux élections législatives d’État en 2022. Les dirigeants du groupe attribuent à ces fonds le fait d’avoir alimenté de nouvelles majorités démocrates dans le pays. Chambres des Chambres du Michigan et de Pennsylvanie et Sénat de l’État du Minnesota. Le groupe a également investi l’an dernier en Arizona, dans le Maine, au Nebraska, au Nevada et au New Hampshire.

Mais même si le groupe se lance dans l’offensive, il reconnaît que la défense est également importante. En 2024, le groupe prévoit de protéger les majorités existantes à la Chambre et au Sénat du Michigan, à la Chambre et au Sénat du Minnesota et à la Chambre de Pennsylvanie.

« Ce n’est pas une situation unique. Cela nécessite des investissements et des ressources continus et des personnes qui s’en soucient année après année », a déclaré Pritzker à propos de se garder d’annuler les victoires de 2022. « Nous voulons nous assurer que les victoires que nous remportons sont des victoires que nous conservons. »

Le groupe souhaite également obtenir des majorités à la Chambre et au Sénat de l’Arizona et cible la législature du New Hampshire et le Sénat de Pennsylvanie. La cerise sur le gâteau serait de briser la grande majorité républicaine à la Kansas House et d’étendre sa large majorité au Nevada.

L’année dernière, Kansans a voté en faveur de la protection du droit à l’avortement seulement pour voir les législateurs des États faire avancer une série de lois anti-avortement dans les deux chambres et annuler les veto de la gouverneure démocrate Laura Kelly. Pritzker et Squadron ont déclaré que le rejet du vote anti-avortement au Kansas était la preuve que beaucoup dépend de ce qui se passe au niveau de l’État, mais qu’ils ont encore du travail à faire là-bas.

« Les démocrates sont encore trop concentrés sur Washington DC », a déclaré Pritzker. « Ils ne comprennent pas l’ampleur des enjeux dans les législatures des États. »

Pritzker a investi une partie de sa fortune dans le States Project, mais le groupe s’appuie principalement sur des « cercles de dons », ou de petits groupes qui adoptent un État et collectent des fonds grâce à des événements sociaux. Les cercles de dons ont débuté en 2017 et ont inclus des rencontres dans la cour, des cocktails et des « ventes de pâtisseries pour la démocratie », souvent titrées par les candidats.

Les dirigeants du States Project croient fermement à l’engagement populaire. « J’ai frappé à près de 10 000 portes », a déclaré Squadron, qui avait 28 ans lorsqu’il s’est présenté pour la première fois en 2008 aux élections législatives de l’État et a succédé avec succès à un président sortant depuis 30 ans lors d’une primaire démocrate.

« Trop souvent, les candidats sont confrontés au choix entre se faire dire d’aller dans une pièce sombre et de collecter des fonds ou de sortir et de rencontrer les électeurs », a déclaré Squadron, qui était à l’époque le plus jeune sénateur de l’État.

Squadron était entré à l’Assemblée législative avec la majorité, où il a pu adopter des projets de loi sur le logement public et diriger les efforts visant à créer de nouveaux parcs dans son district.

Mais lors de la session suivante, les démocrates ont perdu la majorité à New York et il a travaillé pendant sept ans en minorité. Squadron a déclaré avoir obtenu une « fraction » du travail qu’il souhaitait. « J’ai passé beaucoup de temps à me cogner la tête contre le mur », a-t-il déclaré.

Squadron a rencontré Pritzker, qui fait partie de la grande famille de donateurs démocrates qui a fondé l’empire des hôtels Hyatt, en 2017 et ils ont décidé de s’associer pour alimenter ces courses trop souvent ignorées par les donateurs.

« Je ne pense pas que quiconque puisse dire que l’élection présidentielle manque de ressources ou est sous-couverte par les médias », a déclaré Pritzker. « Mais les candidats aux législatives des États le sont. »