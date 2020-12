Le propriétaire du bar de Staten Island, arrêté cette semaine pour avoir défié les restrictions du restaurant Covid-19 à New York, a déclaré qu’il avait « perdu confiance » en le gouverneur Andrew Cuomo, qui, selon lui, voulait punir les propriétaires de petites entreprises.

Danny Presti de Mac’s Public House a déclaré que lui et le copropriétaire, Keith McAlarney, étaient fatigués de plaider auprès des responsables de New York pour obtenir de l’aide pendant la pandémie.

« Nous les avons suppliés de travailler avec nous et d’autres petites entreprises », a déclaré Presti à Fox News vendredi.

« À ce stade … nous perdons la foi, et une sorte de foi perdue dans la capacité de nos gouvernements locaux et municipaux à nous aider. »

Danny Presti (à droite), copropriétaire de Mac’s Public House à Staten Island, a déclaré vendredi qu’il avait « perdu la foi » dans des officiers new-yorkais comme le gouverneur Andrew Cuomo

Presti a précisé que les responsables du gouvernement local avaient fait des efforts pour aider les entreprises, mais « le gouverneur et le maire semblent ne vouloir rien ».

« Donc, s’ils ne nous aident pas d’une manière ou d’une autre, ou s’ils travaillent avec nous pour rouvrir leurs portes de manière sûre, nous allons devoir prendre les choses en main. »

Et c’est exactement ce que Presti et d’autres propriétaires d’entreprises locales ont tenté de faire à Staten Island, où le taux de positivité sur sept jours est de 8,06%.

Mardi, des dizaines de partisans du bar et d’autres propriétaires d’entreprises locales se sont rassemblés devant le Mac’s Public House pour protester contre les dernières restrictions du gouverneur Cuomo à Covid-19.

Depuis le 23 novembre, les repas à l’intérieur ont été interdits dans une partie de Staten Island après une augmentation des taux de positivité, des hospitalisations et des cas qui ont frappé l’arrondissement.

Il a été classé comme une « zone orange », ce qui signifie que tous les repas à l’intérieur ont été interdits et que les repas à l’extérieur ont un maximum de quatre personnes. Cela vient après que Cuomo a mis en œuvre un couvre-feu dans tout l’État qui obligeait les entreprises à arrêter la consommation sur site à 22 heures.

Les gens se rassemblent à l’extérieur du restaurant Mac’s Public House pour un rassemblement contre les mandats de l’État et de la ville pour arrêter les repas à l’intérieur pour contrôler la propagation du coronavirus, à Staten Island, New York

Des manifestants anti-lockdown sont arrivés avec des drapeaux américains et des panneaux de levage pour aider à renforcer le soutien à Mac’s Public House à Staten Island

Le gouverneur Andrew Cuomo a interdit la dinine à l’intérieur dans les parties de Staten Island qui ont connu une augmentation des cas de coronavirus, et a mis en place un couvre-feu à 22 heures dans tout l’État

Les restaurants ont été l’une des industries les plus durement touchées pendant la pandémie, beaucoup ayant du mal à rester ouvertes car le nombre de clients a plongé et les restrictions sur l’occupation ont affecté les revenus.

Les restaurateurs de New York au cours de l’été ont critiqué Cuomo et le maire Bill de Blasio pour ce qu’ils ont décrit comme des amendes sans fin.

Mac’s Public House a bafoué à plusieurs reprises les ordres de Cuomo. Ils sont restés ouverts après le couvre-feu de 22 heures, ont servi les clients locaux à l’intérieur lorsque les repas à l’intérieur ont été interrompus et ont continué même après la suspension de son permis d’alcool.

Presti et McAlarney ont contourné la licence suspendue en servant gratuitement de l’alcool en échange de dons.

Alors que des ordres de cesser et de s’abstenir ont été émis, ainsi qu’un certain nombre d’amendes, les propriétaires ont déclaré Mac’s Public House une « zone autonome », faisant référence au CHOP de Seattle créé au milieu des manifestations de George Floyd.

Mais mardi, Presti a été menotté et escorté du Mac’s Public House par les adjoints du shérif de New York pour les violations.

Danny Presti (au centre) a été arrêté mardi devant la maison publique de Mac après que le restaurant ait bafoué les restrictions de coronavirus de Cuomo

Sur la photo: un avocat du propriétaire du bar Louis Gerolmino, (C), est vu à l’extérieur du Mac’s Public House après l’avoir fermé au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans l’arrondissement de Staten Island à New York City

Le gouverneur Andrew Cuomo (photo) a suggéré que l’arrestation de Presti était une conséquence et a déclaré que « enfreindre la loi et mettre la vie de vos voisins en danger pendant une pandémie mondiale pour faire une déclaration politique est tout simplement inacceptable »

Au moins cinq adjoints du shérif de New York sont descendus sur Lincoln Avenue pour exécuter un ordre de cesser et de s’abstenir.

Presti a été arrêté après avoir ignoré à plusieurs reprises les ordres de cesser de servir les clients et de fonctionner sans licence. Son avocat a déclaré que Presti avait reçu trois convocations.

Cuomo a publié mercredi une déclaration concernant l’arrestation de Presti.

«Ce propriétaire apprend que les actions ont des conséquences. Il est tout simplement inacceptable de violer la loi et de mettre la vie de vos voisins en danger pendant une pandémie mondiale pour faire une déclaration politique.

Tout en parlant sur Fox News, Presti a fait valoir qu’il souhaitait garder la politique hors de la conversation et a exhorté les responsables à plus d’aide.

« Nous avons juste besoin d’une manière ou d’une autre d’être aidés ou d’ouvrir nos places et ces agences d’État et agences municipales qui viennent nous menacer de nous infliger une amende ou de retirer nos licences chaque jour, ce n’est pas juste », a-t-il déclaré à Fox News.

Au lieu de recevoir cette aide, Presti a décrit des agences comme l’autorité des alcools de New York et la TSA « ouvrant la porte et menaçant des dizaines de milliers de dollars d’amendes chaque jour ».

Presti a laissé un dernier message à Cuomo et de Blasio vendredi.

«Vous devez nous aider», a déclaré Presti, car il a été noté que les restaurants à quelques pâtés de maisons étaient autorisés à manger à l’intérieur en tant que «zone jaune».

Au cours de la manifestation anti-lockdown, le sénateur républicain Andrew Lanza, qui représente le 24e district qui englobe une grande partie de Staten Island, est arrivé sur les lieux et a demandé aux officiers d’expliquer pourquoi ils avaient arrêté Presti.

« Cet ordre dit simplement qu’ils doivent cesser et s’abstenir », a déclaré Lanza à la foule et aux officiers pendant qu’il parcourait l’ordre.

Il a ensuite demandé aux agents des réponses sur l’arrestation du propriétaire.

«Nulle part ici il n’y a de mandat d’arrêt, nulle part ici il n’y a quoi que ce soit sur l’arrestation de quiconque sur leur propriété privée.

Sur la photo: un homme tient une copie de la déclaration d’indépendance tandis que les gens manifestent devant le Mac’s Public House après sa fermeture au milieu de la pandémie de coronavirus

Des gens manifestent devant le Mac’s Public House après l’avoir fermé en raison de la pandémie de maladie à coronavirus dans l’arrondissement de Staten Island à New York City

«Alors je vais demander, tu n’as pas à répondre… pourquoi a-t-il été arrêté? On m’a dit que vous me diriez pourquoi il a été arrêté et maintenant je demande cette réponse.

«Et je peux assurer à tout le monde qu’il n’y avait personne à cet endroit qui était désordonné, irrespectueux ou pas courtois», a-t-il déclaré.

Staten Island est devenu un point chaud de la ville de New York. Au 1er décembre, il y avait 215 nouveaux cas, trois décès et une moyenne de sept jours de 17 hospitalisations.

Les responsables de Staten Island ont enregistré un total de 4 708 infections, 201 décès et 628 hospitalisations. Les numéros de cas Covid-19 de l’arrondissement ne sont que deuxièmes après le Bronx.

La ville de New York a accumulé plus de 326 000 cas et 24 000 décès à ce jour. Les États-Unis ont dépassé 14 millions de cas et 278 000 décès.