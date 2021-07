State Street, Norwegian Cruise Line, iHeartMedia et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

State Street — Les actions de la société financière ont augmenté de 2,6 % après avoir battu le haut et le bas de ses résultats trimestriels. State Street a déclaré des bénéfices de 1,97 $ par action sur un chiffre d’affaires de 3,03 milliards de dollars, tandis que les analystes s’attendaient à un bénéfice de 1,79 $ par action sur un chiffre d’affaires de 2,94 milliards de dollars, selon Refinitiv

Charles Schwab — Les actions du courtier en ligne ont baissé d’environ 2% après avoir signalé son résultats trimestriels. Schwab a gagné 70 cents par action, manquant les estimations de 1 cent, selon Refinitiv. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 4,53 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,46 milliards de dollars. Schwab a également enregistré un ralentissement des nouveaux clients, qui ont totalisé 1,7 million au deuxième trimestre après un record de 3,2 millions au premier trimestre.

The Honest Company – Le fabricant de produits de style de vie respectueux de l’environnement a vu son action bondir de 3% après que Loop l’a mise à niveau pour acheter après un récent recul des actions. La demande de détail est forte, a déclaré Loop, et toute faiblesse liée au déstockage au deuxième trimestre devrait être compensée au second semestre.

iHeartMedia – Les actions de la société de médias ont augmenté de 3% après que Goldman Sachs a lancé une couverture en tant qu’achat. Goldman a également déclaré qu’iHeartMedia est bien placé pour effectuer la transition de la diffusion radio traditionnelle vers les médias audio numériques.

Dow – L’action chimique a chuté de 2,7% après que Bank of America a dégradé le Dow pour sous-performer par rapport à la position neutre. La société a déclaré dans une note aux clients qu’il existait un risque de baisse du prix du polyéthylène aux États-Unis, ce qui pourrait réduire le cours des actions de la société.

Carnival Corp, Norwegian Cruise Lines – Les compagnies de croisières ont chuté vendredi, Carnival en baisse d’environ 2,5% et Norwegian de plus de 3%. Les actions des sociétés ont chuté malgré des nouvelles positives selon lesquelles le Canada autorisera les navires de croisière à reprendre leurs activités dans ses eaux à partir du 1er novembre plus tôt que prévu. Auparavant, le gouvernement canadien avait prolongé son interdiction de croisière jusqu’à la fin février 2022. Les actions norvégiennes et Carnival ont toutes deux baissé à deux chiffres ce mois-ci.

Tencent Music Entertainment – Les actions du service de streaming musical chinois ont chuté de plus de 5% après que Morgan Stanley a abaissé le titre à poids égal par rapport à une surpondération. La firme de Wall Street a déclaré que les problèmes réglementaires croissants en Chine empêcheraient Tencent Music Entertainment de rebondir après son premier semestre difficile. L’action a chuté de près de 40 % cette année.

Uber – La société de covoiturage a vu son action augmenter de près de 1% après que MKM l’a classée parmi les meilleurs, affirmant qu’Uber a enfin une « ligne de mire » pour la rentabilité et qu’elle s’attend à une réévaluation à la hausse de l’action.

– Maggie Fitzgerald, Hannah Miao, Yun Li, Jesse Powell et Michael Bloom de CNBC ont contribué au reportage