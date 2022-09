State Sen. Villa, Rep. Hirschauer accueillera la collecte de couches «Stuff the Bus» – Shaw Local

La sénatrice d’État Karina StateVilla, D-West Chicago, s’associe à la représentante de l’État Maura Hirschauer, D-Batavia, Children’s Home and Aid, Jewel-Osco, Family Focus et FirstGroup pour collecter des couches pour les familles locales dans le besoin, selon un communiqué de presse.

La collecte se déroulera du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. Les membres de la communauté sont invités à déposer leurs dons entre 10 h et 17 h.

Un autobus fourni par FirstGroup sera garé dans le stationnement Jewel-Osco situé au 652 Kirk Road à St. Charles pour accepter les dons.

Le bureau de Villa demande également des bénévoles pour aider le personnel de la conduite. Les quarts de travail sont de 10 h à 17 h chaque jour, et les bénévoles seront chargés de distribuer des dépliants pour informer les clients à la porte de l’événement et des articles demandés. Il y aura également un coureur à chaque table pour “Stuff the Bus”.

Le déjeuner sera fourni. Les membres de la communauté qui souhaitent faire du bénévolat peuvent s’inscrire en ligne.