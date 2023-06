State of Origin 2023 Game 2: Queensland Maroons contre NSW Blues – en direct

Avez-vous déjà vu Roman Roy de Succession et Cameron Munster du Queensland dans la même pièce en même temps ?

Gideon Suvio se connecte depuis PNG et il souhaite le meilleur aux Blues pour le match de ce soir.

« Quelque chose peut-il éclipser ce qui s’est passé le cinquième jour des cendres hier soir? » se demande David Ritchie. J’en doute, mais j’espère qu’il y a plus d’action dans la région de 20h à 22h que ce que nous avons vu sous la pluie de Birmingham hier !

L’arbitre Ashley Klein s’entretient avec James Tedesco des Blues lors du premier match de la série State of Origin 2023.

Il fait frais et sec et toujours à Brisbane ce soir. En d’autres termes, des conditions de jeu parfaites pour la ligue de rugby.

Le Queensland a un taux de réussite de 51% dans les jeux Origin décidés par sept points ou plus, mais cela passe à 59% dans les jeux décidés par six points ou moins. Avec près de la moitié des 126 matchs Origin décidés par ces petites marges, la capacité des Maroons à remporter des matchs serrés est l’une des principales raisons de leur domination.

Cependant, les Blues n’ont remporté qu’une seule fois le deuxième match à Suncorp après avoir perdu le premier match de la série, et le Queensland a remporté huit des 10 derniers affrontements Origin à leur QG.

Ils n’ont pas remporté le deuxième match d’une série Origin depuis 2017. Plus loin, c’est neuf défaites au cours des 12 dernières rencontres du deuxième tour.

IN: Mitchell Moses, Damien Cook, Stefano Utoikamanu, Reece Robson OUT: Nathan Cleary, Tevita Pangai Junior, Api Koroisau, Nicho Hynes

Fittler soutient ses Blues pour rebondir après leur déception à Adélaïde, en particulier le skipper James Tedesco qui a été présenté tardivement par son coéquipier des Roosters Lindsay Collins. « Je pense que le moment à la fin du match était très probablement embarrassant pour lui et l’embarras est un très bon facteur de motivation », a déclaré Fittler.

Brad Fittler a été contraint de prendre une décision énorme lorsque les ischio-jambiers de Nathan Cleary ont sonné, et il a négligé les mérites du médaillé Dally M Nicho Hynes et du spécialiste Suncorp Adam Reynolds en faveur du demi-arrière Eels Mitchell Moses. Hynes manque complètement l’équipe, laissant la place à Reece Robson pour offrir plus de polyvalence dans le peloton hors du banc. Il s’accordera au talonneur avec le Damien Cook rappelé. Cameron Murray et Liam Martin étaient sous des nuages ​​​​de blessures lors de la préparation, mais les deux ont été jugés aptes.

IN: Moeaki Fotuaika, Jeremiah Nanai, Xavier Coates Sorties : Jai Arrow, Selwyn Cobbo, Tom Gilbert

« Nous avons dû faire quelques changements à cause d’une blessure, donc ce n’est pas comme si nous roulions à nouveau du même côté », a déclaré Slater au cours de la semaine. «Nous avons mis les nouveaux garçons au courant et nous avons juste essayé de nous appliquer à l’entraînement. Ça a été une bonne semaine.

Billy Slater a été contraint à trois changements en raison d’une blessure. Dans le peloton, Jai Arrow et Tom Gilbert sont remplacés par Jeremiah Nanai et Moeaki Fotuaika, tandis que Xavier Coates remplace Selwyn Cobbo.

Une politique de sélection risquée et un échec de la boîte de coaching ont coûté aux Blues in State of Origin opener | Nick Tedeschi

Les Blues ont commencé les favoris dans chacun des matchs de Fittler depuis qu’il a pris la relève en 2018, mais l’entraîneur a une fiche de 8-8 au cours de cette période avec deux défaites en série. Il a été vivement critiqué pour certaines décisions de sélection douteuses – l’omission de Josh Addo-Carr en 2022 a été largement décriée – et a admis avant l’ouverture de la série de cette année qu’il prenait des risques inutiles. Ces risques n’ont pas payé.

il y a 44 mois 05.01 HAE Préambule Jonathan Howcroft

Bonjour à tous et bienvenue dans la couverture en direct du deuxième match de State of Origin entre les Maroons du Queensland et les Blues de la Nouvelle-Galles du Sud. Le coup d’envoi au stade Suncorp n’est pas avant 20h05 (AEST).

Il y a trois semaines, les Marrons ont fait ce que font les Marrons et ont démontré que le Queensland n’est pas un lieu mais un état d’esprit. Peu fantaisiste et dominé pendant une grande partie d’Origin I, la foule de Billy Slater l’a activé lorsqu’il était important de prendre une tête de série vers la forteresse Suncorp.

Le récit depuis Adélaïde a été entièrement consacré aux Blues. La sélection, la stratégie et l’exécution de NSW ont toutes été remises en question. Pourquoi tant d’acteurs clés ont-ils si souvent sous-performé ? Comment échouent-ils à plusieurs reprises à franchir la ligne quand cela compte? Où maintenant pour Brad Fittler ?

Des changements ont été exigés des Blues, mais les plans de Fittler ont été bouleversés par deux blessures cruelles. Le demi-arrière Nathan Cleary a été exclu du reste de la série en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Latrell Mitchell, l’homme censé fournir l’étincelle, ne s’est pas encore complètement remis de la plainte qui l’a exclu de l’ouverture de la série. À leur manière, chacun est impossible à remplacer et non ce dont Fittler avait besoin pour se rendre dans un lieu où son équipe a perdu deux fois plus qu’elle n’a gagné.

Le Queensland n’est pas sans ses propres problèmes, mais il n’est pas venu avec le même psychodrame. Le risque pour les Maroons ce soir est de savoir comment ils gèrent le statut inconnu de favoris – qui devrait sceller une troisième série en quatre ans – lorsque leur footy de marque a émergé le dos contre le mur.

Si vous souhaitez entrer en contact à tout moment, vous pouvez toujours m’envoyer un e-mail ou envoyer un tweet à @JPHowcroft. En route avec le spectacle.