State Farm n’accepte pas de nouvelles demandes d’assurance pour les maisons californiennes en raison du changement climatique

Dans un rapport publié en avril, le commissaire aux assurances de Californie, Ricardo Lara, a exhorté l’industrie à mieux tenir compte des risques de grande envergure comme ceux provoqués par le changement climatique.

« Le secteur de l’assurance n’a plus le luxe de ne penser qu’à l’année à venir », écrit-il. « Les compagnies d’assurance, les régulateurs et les consommateurs doivent tous apprendre à envisager et à se préparer pour le long terme. »

Il y a une semaine, le plus grand assureur de Californie a fait exactement cela – mais peut-être pas de la manière que Lara avait espérée.

State Farm a annoncé qu’elle n’accepterait aucune nouvelle demande d’assurance des biens et des accidents des entreprises ou des particuliers dans le Golden State. La société, qui représente 20% des polices d’assurance habitation groupées et 13% des polices commerciales en Californie, a déclaré qu’elle était confrontée à « des augmentations historiques des coûts de construction dépassant l’inflation, une exposition aux catastrophes en croissance rapide et un marché de la réassurance difficile ». Il conservera toujours les titulaires de polices existants dans ses livres pour l’instant, mais l’annonce signale que les risques augmentent au-delà de ce que State Farm, une entreprise d’une valeur de 131 milliards de dollars à la fin de 2022, peut supporter.

Assurer la propriété en Californie a été une proposition risquée ces dernières années. Les pluies torrentielles de l’hiver dernier ont causé jusqu’à 1,5 milliard de dollars de pertes assurées cette année. L’État a également subi les incendies de forêt les plus coûteux de l’histoire des États-Unis, notamment le Camp Fire de 2018, qui a entraîné plus de 10 milliards de dollars de pertes.

L’action humaine est à l’origine de bon nombre de ces risques. Les prix de l’immobilier augmentent en Californie depuis des décennies et les populations augmentent dans les endroits les plus vulnérables aux incendies et aux inondations. Des décennies de suppression des incendies naturels ont permis au carburant des incendies de forêt de s’accumuler à des niveaux dangereusement élevés. Les humains réchauffent également la planète, élèvent le niveau de la mer, amplifient les averses et exacerbent les conditions d’incendies massifs.

Ainsi, lorsque des catastrophes se produisent, elles causent des dommages extraordinaires aux vies, aux moyens de subsistance et aux biens. Ces menaces ont conduit les compagnies d’assurance à abandonner les polices existantes ou à cesser d’émettre de nouvelles couvertures. « Ce n’est pas seulement le risque de perte, mais l’ampleur de la perte lorsqu’une maison californienne brûle », a déclaré Dave Jones, qui a été commissaire aux assurances de la Californie de 2011 à 2018. « Cette tendance n’a fait qu’empirer avec le temps. »

State Farm n’est pas la première compagnie d’assurance à réduire ses dépenses en Californie, et des États comme la Louisiane et la Floride ont également vu des assureurs décliner leur couverture en raison de pertes catastrophiques croissantes. « Nous marchons régulièrement vers un avenir non assurable, pas seulement en Californie mais dans tous les États-Unis », a déclaré Jones, qui dirige désormais la Climate Risk Initiative à la faculté de droit de l’Université de Californie à Berkeley.

Cela devrait à son tour se répercuter sur l’ensemble de l’économie. L’assurance est le principal signal financier indiquant où se situent les risques, et les changements dans la disponibilité et le coût de la couverture peuvent inciter les particuliers, les entreprises et les décideurs à modifier leur comportement. L’assurance peut modifier l’endroit où les gens vivent et s’ils peuvent reconstruire à la suite d’une calamité. Mais le changement climatique n’est qu’un des nombreux problèmes en jeu ici, et la marche vers la non-assurabilité a commencé il y a des décennies. Ramener les risques à un niveau plus gérable nécessitera une action systémique pour réduire la menace, allant de meilleurs codes du bâtiment à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre.

Le changement de State Farm est un signe que le changement climatique n’est pas une menace lointaine; cela a des effets aujourd’hui, sur la vie des gens et maintenant sur le secteur financier. Et d’autres entreprises suivront probablement leur exemple.

Le changement climatique pose un problème aux assureurs

Les raisons invoquées par State Farm pour justifier le déclin de la nouvelle couverture d’assurance – coûts de construction plus élevés, réassurance plus coûteuse et risque de catastrophe croissant – sont toutes interdépendantes, mais pas exclusivement dues au changement climatique.

N’oubliez pas que le but de l’assurance est de répartir les risques de catastrophes comme les incendies, les inondations, les tremblements de terre et les tempêtes. « Idéalement, du point de vue de la compagnie d’assurance, vous avez des risques qui se matérialisent de manière aléatoire », a déclaré Sean Hecht, avocat général au bureau régional californien d’Earthjustice, qui étudie l’assurance et le changement climatique. Le problème est que le changement climatique augmente souvent les chances que ces événements se produisent au même moment et au même endroit, un effet connu sous le nom de risque corrélé.

Dans le même temps, la hausse des taux d’intérêt a rendu plus coûteux d’emprunter de l’argent pour acheter une propriété. Les perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement pour des matériaux comme le bois ont fait grimper les coûts de construction de nouvelles maisons. La Californie est confrontée à une grave pénurie de logements, ce qui fait grimper la valeur de l’immobilier existant et rend beaucoup plus coûteux le remplacement des bâtiments détruits. Et les nouveaux codes du bâtiment destinés à mieux résister aux catastrophes et à réduire les émissions de gaz à effet de serre rendent la construction plus coûteuse.

Cela signifie que beaucoup d’argent est en jeu lorsqu’il commence à pleuvoir ou lorsqu’un incendie de forêt se déclare. « Il y a beaucoup de valeur assurée qui aboutit à des sinistres qui doivent tous être payés en même temps. Cela crée des risques pour la solvabilité des assureurs », a déclaré Hecht. « Des logements plus chers et des constructions plus chères exacerbent ce même problème. »

Les compagnies d’assurance peuvent amortir ces coups grâce à la réassurance. C’est à peu près ce que cela ressemble: une assurance pour les compagnies d’assurance. Les prestataires de réassurance agissent comme un filet de sécurité et aident les assureurs de première ligne à couvrir les sinistres en cas de catastrophe massive. En conséquence, les réassureurs internationaux comme Swiss Re surveillent de près les risques systémiques mondiaux liés à la hausse des températures moyennes. « Ce sont en fait les réassureurs qui tirent la sonnette d’alarme sur le changement climatique et les risques de catastrophe depuis des décennies », a déclaré Hecht.

Les réassureurs ont également été aux prises avec des paiements massifs en raison de catastrophes corrélées, et certains ont réagi en augmentant leurs tarifs.

Une bonne nouvelle est que les phénomènes météorologiques extrêmes tuent moins de personnes. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment de meilleurs systèmes d’alerte, des stratégies d’évacuation plus robustes et des codes de construction qui peuvent mieux résister aux inondations, aux incendies et aux vents. Mais la population mondiale augmente en taille, en particulier dans les zones susceptibles de connaître de futures catastrophes, et elle s’enrichit, ce qui rend ces événements plus coûteux lorsqu’ils se produisent.

La NOAA rapporte que les États-Unis ont déjà connu sept catastrophes cette année avec un total de dommages dépassant 1 milliard de dollars.

C’est un énorme défi pour les compagnies d’assurance et pour les décideurs politiques. Si les assureurs tarifient leurs polices en fonction des risques croissants, elles seront bientôt trop chères pour tous, sauf pour les personnes les plus riches, laissant les plus vulnérables sans protection. Si les taux sont plafonnés trop bas, les assureurs peuvent ne pas avoir assez d’argent pour couvrir toutes leurs réclamations ou rester en activité. En Californie, certaines compagnies d’assurance ont fini par quitter le marché ou ont complètement abandonné leurs clients.

Les décideurs ont imposé des limites sur le montant que les assureurs pouvaient augmenter les tarifs, s’ils pouvaient abandonner les clients existants et dans quelle mesure ils pouvaient prendre en compte le changement climatique dans leurs calculs. Certaines de ces restrictions se sont assouplies depuis, mais pas suffisamment pour State Farm.

Il existe également d’autres approches. Le gouvernement fédéral a créé le Programme national d’assurance contre les inondations pour couvrir les pertes dues aux inondations, car peu d’assureurs privés souscriraient à ces polices. Le programme, cependant, a une dette de plus de 20 milliards de dollars et a dû augmenter les taux l’année dernière, ce qui a conduit un certain nombre de propriétaires à abandonner la couverture.

La Californie a un programme appelé FAIR Plan, qui se veut un assureur de dernier recours contre les incendies de forêt. Mais il a des polices très chères par rapport aux assureurs privés. Jones a suggéré qu’une approche pour étendre la couverture serait de subventionner ces politiques pour les personnes à faible revenu dans les zones à haut risque. Le prix élevé du plan d’assurance, cependant, est un signe d’avertissement important. « Ce que nous ne devrions pas faire, c’est supprimer artificiellement les prix des assurances », a-t-il déclaré. « C’est cher parce que cela reflète le risque réel d’incendie de forêt. »