State AG découvre qu’il a harcelé sexuellement des femmes

ALBANY, NY – Le gouverneur Andrew Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes en violation des lois étatiques et fédérales ainsi que des propres politiques écrites de la chambre exécutive, selon un rapport très attendu mardi du bureau du procureur général de l’État.

Le rapport explosif de 136 pages publié par le bureau du procureur général Letitia James a fourni des récits corroborés de harcèlement par le gouverneur démocrate, notamment des tâtonnements, des baisers, des câlins et des commentaires inappropriés indésirables, y compris les affirmations d’un assistant exécutif qui dit que Cuomo est passé sous son chemisier et l’a attrapée. Sein.

Parmi ceux qui ont été harcelés par Cuomo, figuraient plusieurs membres de son personnel, un soldat de l’État qui faisait partie de son service de sécurité, un employé d’une société d’énergie et un médecin du ministère de la Santé qui lui a administré un test de coronavirus en direct à la télévision l’année dernière.

Le rapport affirmait également que Cuomo et ses cadres supérieurs avaient exercé des représailles contre au moins un ancien employé, favorisé un lieu de travail toxique qui permettait le harcèlement et créé un environnement de travail hostile.

Lors d’une conférence de presse à Manhattan mardi, James a déclaré que l’enquête « a révélé une conduite qui corrode le tissu même et le caractère de notre gouvernement d’État ».

« Rien de tout cela – rien de tout cela – n’aurait été éliminé sans les femmes héroïques qui se sont manifestées », a déclaré James. « Je suis inspirée par toutes les femmes courageuses qui se sont manifestées. Mais plus important encore, je les crois et je les remercie pour leur bravoure. »

Cuomo, dans une longue déclaration, a répondu au rapport mardi, affirmant que son avocat avait répondu à chaque allégation du rapport.

« Les faits sont très différents de ce qui a été décrit », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais touché personne de manière inappropriée ni fait d’avances sexuelles inappropriées. »

Enquête Cuomo menée par des avocats privés

L’enquête a été menée par l’ancien procureur américain par intérim Joon Kim et Anne Clark, une avocate privée spécialisée dans les affaires de harcèlement.

James a sélectionné les avocats après que Cuomo lui-même eut demandé l’enquête en mars sous la pression après que plusieurs femmes l’aient accusé de harcèlement.

L’enquête s’est concentrée sur les déclarations de 11 femmes, dont certaines avaient raconté leur histoire dans la presse et d’autres dont les histoires sont apparues pour la première fois dans le rapport.

Parmi les cas de harcèlement détaillés dans le rapport :

Charlotte Bennett, une assistante de Cuomo de 25 ans, a déclaré que le gouverneur lui avait posé plusieurs questions inappropriées, notamment si elle avait déjà couché avec un homme plus âgé. Pris ensemble, Bennett a conclu que Cuomo lui proposait du sexe. Le compte de Bennett a été corroboré par des messages texte aux amis et aux membres de la famille « presque en temps réel », a déclaré Clark.

Un soldat de l’État a déclaré aux enquêteurs que Cuomo lui avait demandé de lui trouver une petite amie pendant qu’elle travaillait sur les détails de sécurité du gouverneur. Elle a déclaré que le gouverneur lui avait dit que ses critères étaient quelqu’un qui « peut gérer la douleur », selon le rapport.

Une assistante exécutive anonyme a détaillé son affirmation selon laquelle Cuomo avait atteint sous son chemisier et lui avait attrapé la poitrine lors d’un câlin en novembre 2020 au manoir exécutif d’Albany, où vit Cuomo.

L’assistante exécutive, qui avait raconté son histoire dans le Times Union of Albany, avait déclaré qu’elle avait l’intention de ramener l’incident « dans sa tombe » avant de regarder Cuomo lors d’une conférence de presse cette année, nier avoir touché quelqu’un de manière inappropriée.

« Chaque fois qu’il me touchait, j’avais l’impression que c’était inapproprié », a déclaré la femme aux enquêteurs. « Il était mon patron, sans parler du gouverneur de l’État de New York, alors j’ai vraiment senti qu’il avait abusé de son pouvoir et je savais certainement qu’il avait cette présence à son sujet, très intimidante, personne ne lui a jamais dit qu’il avait tort ni n’était tu as dit de le faire. »

L’enquête supervisée par le bureau de James était de nature civile et s’est terminée sans prendre position sur la question de savoir si Cuomo devrait être poursuivi pénalement.

L’accusation tâtonnante avait été renvoyée au département de police d’Albany en mars par le bureau de Cuomo après que l’assistante exécutive eut fait connaître son histoire. À l’époque, l’adjointe exécutive n’avait pas elle-même poursuivi d’accusations criminelles. Pour qu’une affaire de harcèlement sexuel ou d’agression soit poursuivie, la plupart des procureurs s’en remettent aux souhaits de l’accusateur.

Un porte-parole du procureur du comté d’Albany, David Soares, n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter mardi après-midi.

Cuomo a remis en question l’indépendance des enquêteurs

Ces dernières semaines, Cuomo avait remis en cause l’indépendance des enquêteurs. Et son bureau a suggéré que James, un collègue démocrate, est intéressé par une candidature au poste de gouverneur elle-même, ce que James n’a pas dit publiquement.

En particulier, Cuomo a contesté Kim, qui a mené de multiples enquêtes sur la corruption du gouverneur et de son personnel. Cela comprend une enquête sur la Commission Moreland, un panel anti-corruption que Cuomo a brusquement dissous. Cette enquête n’a conduit à aucune accusation contre Cuomo.

Le comportement de Cuomo à l’égard des femmes a fait l’objet d’un examen minutieux pour la première fois en décembre, lorsque l’ancienne assistante Lindsey Boylan a publié une série de tweets énigmatiques affirmant qu’elle avait été harcelée par le gouverneur.

Les tweets sont venus alors que le profil national de Cuomo avait atteint des sommets qu’il n’avait jamais atteints auparavant, car ses briefings COVID-19 au plus fort de la pandémie ont attiré l’attention nationale.

En février, Boylan a publié un essai détaillant son comportement, y compris une réunion de 2018 au cours de laquelle elle a dit qu’il l’avait embrassée sur les lèvres sans consentement alors qu’elle partait.

Boylan a été suivi par plusieurs autres femmes qui ont partagé publiquement des histoires similaires d’un gouverneur qui a fait des remarques inappropriées et des avances non désirées.

Parmi eux se trouvait Bennett. Dans des interviews avec les médias, Bennett a déclaré que le gouverneur lui avait demandé si elle pratiquait la monogamie et si elle avait déjà été avec un homme plus âgé. Cuomo a fait remarquer qu’il serait à l’aise avec une femme dans la vingtaine, a-t-elle déclaré.

Bennett croyait que Cuomo lui proposait du sexe.

« Sans le dire explicitement, il m’a laissé entendre que j’étais assez vieux pour lui et qu’il se sentait seul », a déclaré la semaine dernière Bennett, originaire du comté de Westchester et diplômé du Hamilton College, dans une interview à « CBS Evening News ».

Ce que l’enquête a trouvé

Onze témoignages de femmes sont inclus dans le rapport, et neuf d’entre elles sont ou ont été employées par New York. Cela inclut un soldat de l’État qui faisait partie de son service de sécurité, selon le rapport.

Au total, 179 témoins ont été consultés pour l’enquête, qui s’est terminée et a été rendue publique dans son intégralité mardi, a déclaré James. Les enquêteurs ont délivré 70 citations à comparaître concernant les documents et d’autres informations. Les récits des femmes ont été corroborés et corroborés par d’autres témoins, a déclaré James.

Les femmes ont allégué dans le rapport que Cuomo avait attrapé ou tâté leurs seins à plusieurs reprises; a couru et a appuyé ses mains sur diverses parties de leur corps, y compris leur ventre, leur dos et leurs jambes; fait des commentaires « sexuellement suggestifs et fondés sur le genre » au sujet de leur apparence ; et les a interrogés sur leur vie amoureuse, selon le rapport.

Il a dit aux femmes qu’elles « avaient fière allure pour (leur) âge » ou leur a demandé ce qu’elles pensaient de la monogamie, et il leur a dit qu’elles « n’étaient pas prêtes » pour le travail si elles n’étaient pas bien habillées ou maquillées, selon le rapport. .

Cuomo a nié une mauvaise conduite

Cuomo a nié à plusieurs reprises tout mauvais comportement, affirmant qu’il n’avait jamais touché personne de manière inappropriée, mais il a reconnu qu’il pouvait être enjoué, faire des blagues et parfois interroger son personnel sur leur vie personnelle.

« Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit ou de causer du mal. Je passe la majeure partie de ma vie au travail et mes collègues sont souvent aussi des amis personnels », a-t-il déclaré dans un communiqué le 28 février.

Le 3 mars, Cuomo a cherché à être plus contrit.

« Je comprends maintenant que j’ai agi d’une manière qui mettait les gens mal à l’aise. C’était involontaire, et je m’en excuse vraiment et profondément », a-t-il déclaré devant les caméras du Capitole de l’État.

Mais il a également juré qu’il n’avait pas l’intention de démissionner, déclarant: « Je vais faire le travail pour lequel les habitants de l’État de New York m’ont élu. »

Depuis lors, cependant, Cuomo a de nouveau pris un ton plus provocateur.

Le 13 mai, Cuomo a nié avoir harcelé qui que ce soit, affirmant que « mettre quelqu’un de mal à l’aise » n’atteint pas ce niveau.

« Le harcèlement ne met pas quelqu’un mal à l’aise », a déclaré Cuomo. « Si je mets quelqu’un mal à l’aise, ce n’est pas du harcèlement. C’est vous qui vous sentez mal à l’aise. »

Jon Campbell est le rédacteur en chef de l’équipe de l’État de New York pour le réseau USA TODAY. Il peut être contacté à JCAMPBELL1@Gannett.com ou sur Twitter à @JonCampbellGAN.