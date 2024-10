State AG accuse Google de censure — RT World News

Un procureur général du Missouri affirme que le géant de la technologie « mène une guerre contre le processus démocratique » en utilisant son service de recherche.

Google va faire l’objet d’une enquête pour avoir prétendument manipulé son moteur de recherche afin de saper le processus démocratique en Amérique, a déclaré jeudi le procureur général de l’État du Missouri, Andrew Bailey.

Dans un post sur X, l’homme politique républicain a accusé l’entreprise de « censurer le discours conservateur lors des élections les plus importantes de l’histoire de notre nation » et, ce faisant, de « faire la guerre au processus démocratique ».

Dans une déclaration supplémentaire à Fox News, Bailey a déclaré qu’il soupçonnait Google de minimiser l’importance des informations contenues dans ses résultats de recherche concernant la campagne présidentielle de Donald Trump.

Des personnalités conservatrices aux États-Unis accusent les Big Tech de censurer leur discours depuis des années. L’ancien président Trump a pensé plus tôt ce mois-ci qu’il ferait pression pour que des poursuites soient engagées contre Google s’il était élu pour un second mandat, pour avoir prétendument favorisé la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris.

Le Missouri s’est précédemment associé à la Louisiane, un autre État conservateur, pour poursuivre l’administration Biden en justice pour de prétendues violations du premier amendement en supprimant ce que son administration a qualifié de désinformation sur Covid-19.















Les plaignants ont cité les communications du gouvernement fédéral avec de grandes entreprises technologiques pendant la pandémie et ont affirmé que celles-ci équivalaient à une coercition illégale et à une censure gouvernementale de la parole. Ils ont demandé une injonction contre des actions similaires à l’avenir. L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême, qui l’a rejetée en juin par 6 voix contre 3.

Bailey a également partagé jeudi une séquence vidéo de sa comparution lors d’un événement conservateur plus tôt ce mois-ci, dans laquelle il a discuté de l’affaire et de son intention d’y donner suite et d’utiliser le processus d’enquête préalable du tribunal pour « éradiquer la vaste entreprise de censure. »

« Qui a donné au gouvernement le pouvoir de nous dire ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas ? » il a demandé. « Le remède aux discours défavorisés a toujours été le contre-discours, et non la censure du gouvernement. »

Le responsable de l’État a fait valoir que l’utilisation de l’urgence Covid-19 pour contourner la censure en ligne était un essai et que la suppression d’autres discours détestés par Washington et la Silicon Valley, tels que les prédications chrétiennes, pourrait suivre.

EN SAVOIR PLUS:

Des lobbyistes britanniques travaillent avec les démocrates américains pour « tuer le Twitter de Musk » – fuite de fichiers

Un porte-parole de Google a déclaré à Reuters que les accusations de Bailey étaient « totalement faux ».

« La recherche est au service de tous nos utilisateurs, et notre activité consiste à montrer des informations utiles à chacun, quelles que soient ses convictions politiques » dit le communiqué.