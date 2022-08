StatCan prévoit que la population canadienne sera de 57 millions d’ici 2068

Alors que la population du Canada devrait augmenter et vieillir au cours des décennies à venir dans un contexte d’immigration élevée et de faible fécondité, les experts affirment que ces tendances ont d’énormes répercussions sur nos besoins en matière de logement et de soins de santé.

Un rapport de Statistique Canada publié lundi prévoit que la population du Canada pourrait atteindre 47,8 millions d’habitants en 2043 et 56,5 millions d’ici 2068 selon un scénario de croissance moyenne. D’autres scénarios de projection démographique indiquent que la population du Canada pourrait atteindre entre 44,9 et 74,0 millions en 2068.

Mais le rapport de StatCan a noté que cela pourrait avoir un impact sur la disponibilité de logements. En juin dernier, un rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement prévoyait que le parc de logements du pays augmenterait de 2,3 millions d’unités au cours de la prochaine décennie, mais indiquait que le Canada avait besoin de 3,5 millions de logements abordables supplémentaires d’ici 2030.

Mike Moffatt, professeur à la Ivey Business School de l’Université Western et directeur principal du Smart Prosperity Institute, affirme que le rapport montre que l’offre de logements au Canada « n’est pas suffisante pour suivre la croissance démographique ».

“Je pense certainement que nous devrions être en mesure de planifier ce niveau de croissance que nous savons à venir. Ce sera absolument un défi de loger autant de personnes”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “Nous devons nous assurer que nous construisons des maisons à tous les niveaux de prix afin d’accueillir une population croissante.”

Les projections de StatCan prévoient que la croissance sera inégalement répartie à travers le pays. L’Alberta devrait connaître la plus forte croissance au pays, car la population de la province en 2043 devrait être de 31 à 61 % supérieure à ce qu’elle est actuellement. Dans certains scénarios, la province de Wildrose devrait avoir une plus grande population que la Colombie-Britannique

« L’Alberta a fait un assez bon travail pour construire suffisamment de logements pour une population croissante. L’Alberta a connu une croissance assez rapide au cours des dernières décennies et ils ont été en mesure de maintenir l’offre de logements. Il y a eu des problèmes liés à l’utilisation des terres et aux problèmes environnementaux. , mais du simple point de vue des chiffres, ils ont réussi à le faire », a déclaré Moffatt.

Selon l’analyse, la croissance démographique en Colombie-Britannique, en Ontario et en Saskatchewan devrait se situer entre 14 et 40 % d’ici 2043. La population du Manitoba devrait croître de 11 à 40 %, tandis que la population du Québec devrait croître de 12 à 19 %.

Moffatt croit que l’Ontario et la Colombie-Britannique sont les moins préparés à faire face à la croissance imminente, étant donné que les pénuries de logements sont les plus graves dans ces deux provinces.

“Je pense que la plupart des provinces ne devraient pas avoir trop de problèmes pour s’adapter à cette (croissance démographique). C’est surtout l’Ontario et la Colombie-Britannique qui m’inquiéteraient.” dit Moffat.

Pendant ce temps, la population du Canada atlantique pourrait chuter de 1,5 % ou augmenter jusqu’à 16 % d’ici 2043, selon le rapport. Terre-Neuve-et-Labrador est la seule province qui devrait connaître une croissance démographique négative dans tous les scénarios de projection. La croissance démographique dans les territoires devrait se situer autour de 8 à 28 %.

PLUS DU QUART DES CANADIENS AURONT 65 ANS OU PLUS EN 2068

Actuellement, 18,5 % des Canadiens sont âgés de 65 ans et plus. Mais dans un scénario de croissance moyenne, StatCan prévoit que la proportion de personnes âgées passera à 23,1 % en 2043 et à 25,9 % en 2068.

L’âge moyen au Canada était de 41,7 ans en 2021, mais d’ici 2068, il devrait passer à 45,1 ans.

Alors que la population du Canada est en croissance, StatCan indique que le taux national de fécondité a atteint un creux historique de 1,4 en 2020 et devrait diminuer dans les années à venir. Au lieu de cela, l’immigration a été le principal moteur de la croissance démographique, mais Statistique Canada note que l’immigration « est incapable d’augmenter de manière significative la proportion de jeunes dans la population ».

Les experts disent que ces chiffres soulignent la nécessité de s’assurer que les gouvernements fédéral et provinciaux ont un plan pour répondre aux besoins en soins de santé de la population vieillissante.

“Il n’y a rien de soudain à cela. Donc, la notion de planification pour une population vieillissante est clairement possible parce que c’est une progression glaciaire”, a déclaré Susan McDaniel, professeure de sociologie à l’Université de Victoria, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

“Ce dont nous avons besoin, ce sont de meilleurs systèmes pour gérer les maladies chroniques – des choses comme l’arthrite qui ne nécessitent pas d’hospitalisation, mais peuvent entraîner des problèmes de mobilité, parfois mineurs, parfois majeurs”, a-t-elle ajouté.

Selon un rapport de 2018 du Conference Board du Canada, la population vieillissante du Canada ajoutera 93 milliards de dollars aux coûts provinciaux des soins de santé. Il en coûte également au système de santé public 12 000 $ par année pour répondre aux besoins de santé d’un aîné moyen, comparativement à 2 700 $ pour le reste de la population, selon le rapport.

Le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, note qu’à l’époque où le système de santé universel du Canada est né en 1966, l’âge moyen et l’espérance de vie au Canada étaient beaucoup plus jeunes.

“En 1966, le Canadien moyen avait environ 27 ans et la plupart des Canadiens ne vivaient pas au-delà de la soixantaine”, a-t-il déclaré mercredi à CTVNews.ca par téléphone. “Nous avons conçu notre système de soins de santé moderne en grande partie autour des besoins d’une population beaucoup plus jeune.”

“D’autres formes de soins comme les médicaments ou PharmaCare, les soins dentaires, les soins à domicile et… les soins de longue durée — toutes ces choses n’étaient pas incluses dans notre système de santé global. Et comme vous le savez, si vous n’avez pas ces que les services soient correctement couverts et disponibles, cela signifie que les gens dépendent vraiment de leur médecin ou des soins dans les hôpitaux », a ajouté Sinha.