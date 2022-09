StatCan – Nouvelles de Kelowna Capital

Angela Klassen Janeczko appelle une jeune femme assise derrière un immeuble du centre-ville de Winnipeg pour savoir si elle a besoin d’eau ou de nourriture.

Ils se connaissent par leur nom et Janeczko a vu la jeune femme autochtone lutter contre le logement et la toxicomanie pendant plus d’un an.

Janeczko travaille avec la Bear Clan Patrol, un groupe de surveillance de quartier à Winnipeg qui parcourt les rues et les ruelles pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Elle dit qu’ils ont vu des maisons de chambres et des immeubles d’habitation devenir abandonnés. Dans le même temps, les loyers ont également augmenté et les maisons voisines se vendent pour des montants record.

Cela affecte de manière disproportionnée les Autochtones du quartier, dit-elle, et beaucoup se retrouvent dans des tentes nichées derrière des bâtiments, le long de la rive ou dans de petits parcs communautaires. La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’exacerber le problème, ajoute-t-elle.

« Traitez les gens avec humanité et respect », dit Janeczko en distribuant de la nourriture à une autre personne à proximité.

La dernière publication de Statistique Canada sur les données du recensement de 2021 montre que la population autochtone continue de croître, bien que le rythme ait ralenti, et qu’elle soit beaucoup plus jeune que le reste du Canada. Cependant, selon les données, ils ont également du mal à se loger dans un système déjà étiré.

Le recensement indique qu’il y a 1,8 million d’Autochtones au Canada, ce qui représente 5 % de la population totale. La population autochtone a augmenté de 9,4 % de 2016 à 2021, soit près du double du rythme de la population non autochtone.

Bien que le nombre d’Autochtones vivant dans des logements insuffisants ait diminué, il est toujours beaucoup plus élevé que celui de la population non autochtone.

Près d’un Autochtone sur six vivait dans une maison nécessitant des réparations majeures en 2021, un taux presque trois fois plus élevé que pour la population non autochtone, et plus de 17 % des Autochtones vivaient dans des logements surpeuplés.

Selon Statistique Canada, en raison des difficultés à recueillir des données de recensement sur les Premières Nations et d’autres communautés autochtones, une certaine prudence doit être exercée lors de la comparaison des années de recensement. L’agence affirme avoir procédé à des ajustements pour suivre les tendances générales.

La publication du recensement de mercredi intervient alors que le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau a fait du logement pour les peuples autochtones une priorité. Cela faisait également partie de l’entente entre le gouvernement libéral minoritaire et les néo-démocrates.

Le budget fédéral de 2022 a engagé 4,3 milliards de dollars sur sept ans pour aider à améliorer le logement des Autochtones, un montant qui, selon l’Assemblée des Premières Nations, est bien en deçà des besoins. L’organisation nationale de défense des droits avait demandé 44 milliards de dollars pour faire face au surpeuplement et aux maisons qui avaient un besoin urgent de réparations dans les réserves.

Michael Yellow Bird, doyen de la faculté de travail social de l’Université du Manitoba, affirme que c’est un sous-produit de la colonisation. La réinstallation forcée, une perte de souveraineté et des décennies de sous-financement ont contribué à la pauvreté et au logement insalubre des peuples autochtones. Le traumatisme et le déplacement causés par les pensionnats sont également un facteur, ajoute-t-il.

Le logement dans les réserves ne fonctionne pas non plus de la même manière qu’ailleurs, explique Bird, et cela peut être un processus administratif complexe pour les Premières Nations de travailler avec Ottawa pour résoudre ces problèmes de longue date.

L’effet de logements instables et surpeuplés dans et hors réserve peut être le même, dit Bird. Un mauvais logement est lié à des problèmes de santé majeurs, à des problèmes de santé mentale, à de mauvais résultats scolaires et à des taux de suicide plus élevés, dit-il.

“Ces choses sont toutes tellement liées”, dit Bird. “C’est la démographie de ces choses que nous savons, que ces facteurs critiques causent un certain nombre de différents types de troubles dans les communautés.”

Les libéraux ont promis d’élaborer une stratégie de logement pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique et ont prévu un budget de 300 millions de dollars sur cinq ans afin que la Société canadienne d’hypothèques et de logement puisse travailler avec les communautés autochtones pour élaborer le plan.

L’abordabilité est devenue un problème dans de nombreux marchés immobiliers au Canada, mais les Autochtones sont plus susceptibles que leurs homologues non autochtones de vivre dans une situation de faible revenu.

Le recensement a révélé que 18,8 % des Autochtones vivaient dans un ménage à faible revenu. Le taux était le plus élevé chez les membres des Premières nations, en particulier ceux qui vivaient dans une réserve.

Près du quart des enfants autochtones âgés de 14 ans et moins vivaient dans un ménage à faible revenu, soit plus du double du taux des enfants non autochtones.

La recherche montre que les Autochtones sont également sans abri de manière disproportionnée.

Janeczko se promène dans une ruelle avec une poignée de volontaires alors que l’appel de « pointu » résonne chaque fois qu’ils trouvent une aiguille. Le groupe a ramassé plus de 325 aiguilles en quelques heures lors de la récente patrouille. Ce ne sont pas toutes les personnes sans domicile qui ont des dépendances, mais cela peut être une façon pour les membres de la communauté de faire face, dit Janeczko.

Winnipeg a la plus grande population autochtone de toutes les grandes villes du Canada et elle continue de croître. Janeczko dit que chaque palier de gouvernement s’est engagé à étudier le problème du logement, mais les personnes les plus touchées ont besoin d’aide maintenant.

Un panneau sur un garage à proximité indique qu’une personne a la permission d’y vivre. Le jeune homme à l’intérieur remercie les bénévoles du Clan de l’Ours pour la nourriture et l’eau pendant qu’ils le surveillent. À l’intérieur du garage se trouve un espace de vie de fortune avec un canapé recouvert de couvertures, une table et une poignée d’objets personnels.

Janeczko explique que la propriété où se trouve le garage était autrefois une maison de chambres qui comptait environ 20 occupants. Lorsque le propriétaire est décédé, il a été abandonné, dit-elle.

Les besoins en logement dans le quartier sont immenses, de sorte que la perte d’un espace locatif abordable a laissé de nombreuses personnes à risque de se retrouver dans la rue, dit-elle.

« Le besoin de logement est là », dit-elle.

—Kelly Geraldine Malone, La Presse canadienne

Logement autochtone