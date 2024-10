Starz prolonge son contrat avec YouTube TV

Starz et YouTube TV ont annoncé l’extension de leur partenariat par le biais d’un accord pluriannuel comprenant des opportunités de regroupement supplémentaires, des offres spéciales et bien plus encore.

Starz, connu pour sa programmation, ses séries originales et ses films, continue de stimuler la culture grâce à ses récits inclusifs pour, par et sur les femmes et les publics sous-représentés. En tant que destination leader en matière de contenu vidéo, YouTube TV continue de croître en tant que plate-forme essentielle de divertissement aux États-Unis. Ensemble, les deux hommes affirment qu’ils se consacrent à proposer « une programmation exceptionnelle et à la rendre accessible aux téléspectateurs de la manière dont ils souhaitent en profiter ». ​​

« Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec YouTube TV, le distributeur de télévision payante à la croissance la plus rapide », a déclaré Alison Hoffman, présidente de Starz Networks. « Ce partenariat améliore encore notre capacité à proposer la vaste collection de programmes premium de Starz à un public plus large à un prix exceptionnel. »

YouTube TV permet aux téléspectateurs de regarder la télévision en direct et à la demande sur plus de 100 chaînes. Avec plus de 8 millions d’abonnés, YouTube TV offre des fonctionnalités telles qu’un espace de stockage DVR cloud illimité, le multiview, la possibilité de visualiser les matchs sportifs clés, de masquer les spoilers et de consulter les statistiques en temps réel.