Starz pourrait se transformer en “machine d’acquisition” après le spin-off de Lionsgate

Par “radicaux libres”, Malone faisait référence à des sociétés de médias abordables, telles que AMC Networks, qui est contrôlée par la famille Dolan, ou A&E Networks, co-détenue par Hearst et Disney, qui n’avait pas l’échelle mondiale pour concurrencer Disney et Comcast. NBCUniversal pour la programmation originale et les talents de premier plan. Bien que ces entreprises puissent se vautrer de manière indépendante, se regrouper leur donnerait du poids au bilan et un levier pour augmenter les frais de programmation des fournisseurs de télévision payante. La vision de Malone ne s’est jamais concrétisée. Lionsgate n’a pas fait d’autre acquisition significative depuis Starz et a vu sa capitalisation boursière se réduire ces dernières années. La valorisation boursière actuelle de Lionsgate est d’un peu plus de 2 milliards de dollars. En 2016, Lionsgate a payé 4,4 milliards de dollars pour Starz. Malone n’est plus actionnaire de Lionsgatevendant le reste de ses actions avec droit de vote en 2019. Mais même sans l’influence de Malone, et même au milieu d’un paysage médiatique et de divertissement en pleine transformation, Starz pourrait porter le flambeau de sa vision.

Starz à tourner

Après le spin-off

Un Starz coté en bourse devra grossir pour rivaliser avec Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount Global, NBCUniversal, Apple et Amazon dans la guerre du streaming. Même plusieurs de ces entreprises peuvent ne pas être assez grandes à elles seules. Starz compte 24,5 millions d’abonnés au streaming dans le monde. Lorsqu’il est combiné avec le réseau câblé premium de Starz, qui est en concurrence avec HBO et Showtime, il compte 35,8 millions d’abonnés dans le monde. À titre de comparaison, Netflix compte 222 millions d’abonnés dans le monde. Starz a tendance à se concentrer sur le public féminin et noir et a eu un certain succès avec des émissions telles que “Power”, “Outlander” et “Gaslit”, la série récemment publiée sur le Watergate basée sur la première saison du podcast “Slow Burn”, avec Sean Penn et Julia Roberts. “Starz semble avoir un contenu solide mais a du mal à attirer l’attention”, a écrit l’analyste de JPMorgan Philip Cusick dans une note aux clients. “Cela est conforme à notre thèse selon laquelle le streaming est une entreprise à grande échelle, et nous pensons que le contenu de Starz est meilleur entre les mains d’un autre distributeur.” Lionsgate a tenté de vendre Starz pendant des années. Il est devenu assez proche en 2019, presque conclu un accord avec CBS. Cette vente n’a jamais franchi la ligne d’arrivée parce que la vice-présidente et actionnaire majoritaire Shari Redstone a plutôt choisi de pousser Viacom avec CBS. Alors que l’ancien PDG de CBS, Joseph Ianniello, était intéressé par l’acquisition de Starz, Bob Bakish, le PDG de la société combinée ViacomCBS, désormais nommée Paramount Global, ne partageait pas sa vision, ont déclaré deux des personnes. Toutes les grandes entreprises de médias ont finalement décidé de ne pas acquérir Starz. L’achat d’un service de streaming de sous-échelle lié à l’ancien modèle de télévision payante est une vente difficile pour Wall Street. Les investisseurs ne veulent pas voir les grandes entreprises de médias dépenser leur argent d’acquisition dans des transactions qui ne font pas avancer la croissance future.

Façons pour Starz de grandir

Jeffrey Hirsch, PDG de Starz Source : Starz