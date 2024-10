Starz et YouTube renouvellent leur accord de distribution télévisée

Starz et YouTube ont renouvelé leur partenariat de distribution avec un nouvel accord pluriannuel qui promet davantage d’opportunités de regroupement.

Starz est la marque américaine de câble et de streaming derrière le Étranger et Pouvoir franchises, ainsi que celles récemment lancées Trois femmes et le thriller Pois de senteur.

« Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec YouTube TV, le distributeur de télévision payante à la croissance la plus rapide. Ce partenariat renforce encore notre capacité à proposer la vaste collection de programmes premium de Starz à un public plus large à un prix exceptionnel », a déclaré mardi Alison Hoffman, présidente de Starz Networks, dans un communiqué.

Les termes du nouvel accord pluriannuel n’ont pas été divulgués, mais Starz a été lancé pour la première fois sur YouTube TV en 2018 et est également disponible directement sur les chaînes Primetime de la plateforme Google qui ont fait leurs débuts il y a deux ans. En plus de pouvoir regrouper Starz avec Max, Paramount+ et Showtime, Starz peut également être regroupé avec MGM+ sur YouTube TV pour économiser sur les abonnements. Starz est également fourni avec BritBox sur Starz.com.

Le regroupement est devenu une option de plus en plus privilégiée par les géants des médias qui cherchent à augmenter les revenus de leurs plateformes de câble et de streaming après des années de dépenses excessives en contenu. La prolongation de l’accord de distribution pour Starz intervient également alors que YouTube et son application TV ont dépassé Netflix et d’autres concurrents du streaming dans le classement mensuel des distributeurs de médias TV de Nielsen.

Selon le Nielsen Gauge, le visionnage de YouTube sur les téléviseurs représentait 10,6 % du visionnage sur les appareils connectés en août, contre 7,9 % pour Netflix et 3,1 % pour Prime Video (tous les autres suivaient avec moins de 3 %).

YouTube TV, en tant que service de streaming par abonnement, propose environ 100 chaînes de télévision en direct et à la demande et compte actuellement plus de 8 millions d’abonnés.