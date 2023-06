Starz est à seulement 15 $ pour vos 3 premiers mois de service

Il existe une tonne de plateformes de streaming ces jours-ci. Mais beaucoup augmentent les prix, alors même que les options de partage deviennent plus limitées et que les bibliothèques de contenu sont vidées de titres. Si vous voulez en avoir pour votre argent en matière de services de streaming, vous voudrez trouver une offre qui offre une tonne de valeur pour le prix. À l’heure actuelle, les nouveaux abonnés et les anciens abonnés peuvent accéder à Starz pour seulement 5 $ par mois pendant les trois premiers mois de service. C’est une réduction de 44% sur son prix habituel. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc de vous inscrire le plus tôt possible.

L’application Starz a gagné une place sur notre services de streaming préférés pour 2023, grâce à une programmation riche et diversifiée et à une bibliothèque de titres unique. Vous aurez accès à des titres populaires comme P-Valley et Étranger, parmi beaucoup d’autres. Et votre plan d’abonnement vous accordera des téléchargements illimités, un accès anticipé aux nouveaux épisodes d’émissions de télévision, quatre flux simultanés et un visionnage sans publicité pour vous permettre de rester immergé dans votre divertissement sans interruption.

Une fois votre offre de trois mois terminée, votre service passera automatiquement à un plan d’abonnement mensuel à 9 $ par mois, plus taxes. Cependant, vous pouvez annuler à tout moment.

