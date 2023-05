STARZ a célébré la prochaine première de la saison 2 de Courez le monde avec les étourdissantes de l’émission Bresha Webb, Corbin Reid et Amber Stevens West le jeudi 18 mai.

Le Courez le monde la célébration a eu lieu à L’Avenue at Saks à New York.

Le rassemblement élégant a réuni les stars de la série Amber Stevens West, Bresha Webb et Corbin Reid, ainsi que la costumière Tracy L. Cox et la consultante en costumes Patricia Field.

Les festivités ont commencé avec des cocktails spéciaux, de la mode et des canapés alors que les participants ont pu observer les costumes emblématiques de la série exposés. Stevens West, Webb et Reid ont remercié la salle en exprimant leur appréciation et leur enthousiasme pour la saison prévue, taquinant les fans qui peuvent s’attendre à une balade « plus grande, plus méchante et plus belle ».

Le créateur de costumes légendaire, Field, a sauté en s’exclamant « et plus de glamour! » Après avoir remercié STARZ, Lionsgate et la fabuleuse équipe de conception, Webb s’est assuré de saluer l’excellence noire, à laquelle toute la salle a levé un verre, applaudi puis maintenu la fête.

La deuxième saison de « Run The World » sera diffusée le vendredi 26 mai sur STARZ.