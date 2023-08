Si vous envisagez de vous abonner au service de streaming Starz, peut-être pour rattraper votre retard sur le drame romantique de voyage dans le temps Outlander, alors payer annuellement pourrait être la voie à suivre. Starz baisse le prix de son abonnement annuel de 75 $ à 70 $, selon un rapport de TechCrunch. Les abonnés Starz actuels verront le nouveau prix sur leur prochaine facture.

La baisse annuelle des prix survient deux mois seulement après que Starz a augmenté le prix de son abonnement mensuel de 9 $ par mois à 10 $ le 26 juin. La hausse des prix de juin était la première augmentation de prix pour Starz depuis 2016, date à laquelle il lancé en tant que service numérique autonome. La chaîne a commencé comme une offre de câble premium.

Starz, un service sans publicité, est peut-être mieux connu pour des émissions telles que Outlander, Power et The White Queen. En tant que société appartenant à Lionsgate, Starz diffuse également les films et émissions du studio, tels que John Wick et Saw.

Starz a également un accord avec Universal pour diffuser sa programmation, comprenant des films tels que Jurassic World Dominion, Minions : The Rise of Gru et Oppenheimer. Consultez le récapitulatif de l’application Starz par CNET.

Starz n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Tu peux inscrivez-vous à Starz ici.

