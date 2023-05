Starz augmentera son prix d’abonnement de 1 $ en juin

Cela va coûter un peu plus cher pour diffuser Starz à partir de la fin du mois prochain. Un abonnement au service de streaming passera de 9 $ par mois à 10 $ à partir du 26 juin. Ce sera la première augmentation de prix pour le service autonome depuis son lancement en 2016.

Le changement entrera en vigueur à peu près au même moment où Paramount Plus augmentera les prix des abonnements lorsqu’il intégrera Showtime au service. Disney Plus devrait également augmenter le prix de son offre sans publicité d’ici la fin de l’année.

L’abonnement sans publicité de Starz coûtera désormais le même prix par mois que le niveau sans publicité de base de Netflix, mais il coûtera toujours moins cher par mois que Hulu, Max et Disney Plus sans publicité. (Max a remplacé HBO Max plus tôt cette semaine, et le streaming sans publicité coûte toujours 16 $ par mois).

Starz propose des séries comme Party Down, P-Valley, The Serpent Queen et Outlander, qui reçoit une nouvelle saison 7 en deux parties à partir du 16 juin. Dans sa critique de Starz, Kourtnee Jackson de CNET a qualifié le streamer de « intrigant alternative à ses rivaux plus connus », notant que Starz promeut la diversité et la représentation dans ses originaux et que c’était « un prix bas pour un service avec la sélection de Starz et aucune publicité n’interrompant ce que vous regardez ».