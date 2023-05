Starved Rock State Park choisi comme site phare pour Leave No Trace – Shaw Local

L’organisation Leave No Trace a sélectionné Starved Rock State Park comme site phare de 2023.

Alors que les espaces extérieurs dans tout le pays sont touchés par une utilisation record, cette nouvelle initiative de Leave No Trace met en lumière les communautés qui relèvent ce défi avec des programmes d’éducation et d’intendance sur plusieurs jours et sur place.

Le samedi 3 juin et le dimanche 4 juin, une équipe itinérante Subaru/Leave No Trace accompagnera la communauté et les agences foncières locales pour dispenser une éducation Leave No Trace ainsi que pour s’associer à des projets de restauration et d’intendance.

Les stations d’événements seront situées le long du trottoir principal du sentier qui passe devant le centre d’accueil. Les stations seront ouvertes de 10 h à midi le samedi 3 juin.

Les stations seront hébergées par la campagne nationale Leave No Trace, Boy Scouts of America, US Army Corps of Engineers, Illinois Department of Natural Resources, Starved Rock Lodge, Starved Rock Foundation, Illinois Horsemen’s Association, Illinois Conservation Police, Kayak Starved Rock, Starved Rock Hikers et Illinois Learn to Hunt.

Les sites sont nominés pour l’initiative Leave No Trace Spotlight par des agences foncières locales ou des groupes communautaires. Les divers sites choisis en 2023 couvrent tout le pays, chacun présentant des défis environnementaux uniques. L’objectif de l’initiative est d’équiper chaque zone phare d’outils sans trace pertinents qui traitent les impacts auxquels le site est confronté et, en fin de compte, de favoriser la santé des terres et des personnes.

« L’initiative Spotlight met en lumière les grandes mesures qu’une communauté peut prendre pour protéger une zone qu’elle chérit », a déclaré Dana Watts, directrice exécutive de Leave No Trace dans un communiqué de presse. Cette année, le Fonds communautaire Airbnb a rendu ce programme possible grâce à une subvention. « Le coup de projecteur de trois jours comprend des ateliers pour les parties prenantes et une éducation sans trace pour le grand public. Cela comprendra également des opportunités pour la communauté et notre équipe de voyage Subaru/Leave No Trace, qui sera là pour mener l’initiative, de se retrousser les manches ensemble sur le site Spotlight et de faire du travail.

Les événements suivants sont gratuits et ouverts au public. Pour plus d’informations, visitez Starved Rock State Park sur le site Web IDNR à www.dnr.Illinois.gov.

Tous les programmes IDNR / State Park sont gratuits, mais les dons à la Starved Rock Foundation sur place sont les bienvenus.