Starved Rock State Park accueillera la Journée des Rangers juniors le 29 juillet – Shaw Local

La journée des Rangers juniors aura lieu de 10 h à midi le samedi 29 juillet au Starved Rock State Park.

Il y aura plus de 15 stations à visiter le long du sentier principal derrière le centre d’accueil avec des documents, des informations, des jeux et des activités adaptés aux familles avec enfants âgés de 5 à 13 ans.

Il s’agit d’un événement gratuit et tous les enfants qui y participent gagneront leur badge Junior Ranger. Tous les programmes du Département des ressources naturelles de l’Illinois et des parcs d’État sont gratuits, mais les dons à la Starved Rock Foundation sur place sont les bienvenus. La plupart des programmes du parc sont rendus possibles grâce au financement de dons à la Starved Rock Foundation, le groupe d’amis à but non lucratif du parc. Starved Rock State Park est administré par le Département des ressources naturelles de l’Illinois. La mission de l’IDNR est de gérer, conserver et protéger les ressources naturelles, récréatives et culturelles de l’Illinois, de faire mieux comprendre et apprécier ces ressources par le public et de promouvoir l’éducation, la science et la sécurité publique des ressources naturelles de l’Illinois pour les générations présentes et futures. .