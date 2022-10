Starved Rock Lodge organisera un dîner local au miel et à l’hydromel – Shaw Local

Le Starved Rock Lodge, qui abrite l’une des meilleures destinations gastronomiques de la région, s’associe à trois fournisseurs de miel locaux pour une soirée spéciale de plats préparés par le chef et d’accords d’hydromel.

L’expérience gastronomique aura lieu dans le magnifique restaurant bordé de bois Starved Rock Lodge de 18 h à 20 h le vendredi 4 novembre. Le dîner au miel local et l’accord cocktail mettront en vedette les délices du chef exécutif Bobby Riahi et du sous-chef Justin Robbins. Chacun des trois plats mis en avant lors du dîner mettra en vedette du miel provenant d’un vendeur de miel local différent, qui sera présent pour le dîner. Ils donneront un bref exposé entre les cours, partageant un aperçu de la production de miel et de l’apiculture. Les invités découvriront O’Connell Farms de La Salle, Lonesome Creek Apiary de Marseille et Thistle Hill Farm de Princeton.

En plus des experts en miel, Catie Hyde de Obscurity Brewing Company parlera de l’hydromel et des cocktails qui accompagneront chacun des plats de cet événement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l’hydromel est une boisson alcoolisée créée par la fermentation du miel et de l’eau – souvent avec l’ajout de fruits, d’épices, de céréales et de houblon, ce qui donne une large gamme de profils de saveurs, un accord parfait pour ce miel centré. soirée.

À leur arrivée, les invités seront enregistrés et installés à leur table. Chaque table aura une assiette d’apéritif de viande et de fromage locaux accompagnée d’un cocktail Sweet Berry Mead. Le plat de salade sera accompagné d’un Mead Kir Royale. L’entrée sera un trio de petites assiettes composées de saumon sur planche de cèdre, de canard fumé à l’orange et de côtes de bœuf braisées à la coréenne. Ce plat principal sera accompagné, au choix, d’un Mead Red Pyment (fait avec des raisins Frontenac) ou d’une bière Braggot Hefeweissen ou Prostober Marzen. Le dessert d’une tarte au miel salé avec un crumble de bonbon en nid d’abeille sera associé à un Toddy au cidre de pomme au miel.

Le miel de chacun des vendeurs locaux en vedette sera en vente à la fin de la soirée.

“Nous sommes ravis d’utiliser du miel d’origine locale dans notre cuisine alors que nous nous dirigeons vers l’avenir”, a déclaré Riahi. “C’est une autre façon d’apporter des ingrédients frais et purs à nos clients.”

L’équipe culinaire de Starved Rock parlera également de la création du menu du dîner de spécialité, ainsi que de la façon dont les aliments et les boissons d’origine locale aident à soutenir la communauté avec une nouvelle approche de la restauration au Starved Rock Lodge.

Les réservations sont obligatoires pour l’événement. Les billets coûtent 95 $ chacun. Les invités doivent être âgés de 21 ans ou plus pour y assister.

Appelez le 815-220-7386 ou réservez en ligne au starvedrocklodge.com.

https://www.starvedrockcountry.com/2022/10/14/starved-rock-lodge-to-host-local-honey-and-mead-dinner/