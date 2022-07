Starved Rock est présenté dans le livre pour enfants de l’auteur de Bloomington – Shaw Local

Jillian Duchnowski, résidente de Bloomington, publie “Les sirènes itinérantes de Starved Rock”, un conte magique sur les sirènes qui viennent jouer dans les cascades du Starved Rock State Park chaque printemps.

L’histoire pour les enfants de 4 à 8 ans suit Cassidy, qui découvre les sirènes dans le canyon d’Ottawa alors qu’elle s’inquiète de commencer dans une nouvelle école à l’automne. Les sirènes l’aident à changer sa vision des rencontres avec de nouvelles personnes, à maintenir ses anciennes amitiés et à faire sa part pour accueillir les autres nouveaux arrivants.

Le livre est en partie un apprentissage socio-émotionnel, en partie un hommage au Starved Rock State Park et en partie une magie de sirène.

“Starved Rock a tellement de choses qui stimulent l’imagination, comme les plantes et les arbres qui poussent dans les falaises de grès et les bûches et les rochers aux formes inhabituelles que vous trouvez près des sentiers”, a déclaré Duchnowski. « C’est aussi un tel attrait pour les visiteurs de tant de nationalités. Cela m’a vraiment fait réfléchir : et si les humains n’étaient pas les seules créatures à aimer visiter les cascades ? Comment les sirènes les vivraient-elles ?

En plus des illustrations, le livre présente également une brève histoire du parc et des photographies au printemps ainsi que le gel de l’hiver.

“Les sirènes itinérantes de Starved Rock” est le deuxième livre de la série Cassidy’s Illinois Adventures. Le premier, “La fée perdue d’Allerton”, montre Cassidy apprenant à surmonter son ennui lors d’une randonnée magique à Allerton Park and Retreat Center à Monticello. Le livre met en lumière de nombreuses statues emblématiques du parc, notamment les chiens Fu et le chanteur du soleil. “The Lost Fairy of Allerton” est réédité sous forme de couverture rigide avec un nouveau design.

Duchnowski accepte maintenant les précommandes pour “The Travelling Mermaids of Starved Rock” et la refonte “The Lost Fairy of Allerton” sur https://bit.ly/BackCassidy. Plus d’informations sur le projet et Duchnowski peuvent être trouvées sur Facebook.com/jillianduchwrites.