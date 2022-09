Starved Rock Country Welcome Center accueillera un cours de peinture Hello, Pumpkin – Shaw Local

Le Starved Rock Country Welcome Center organise un cours de peinture Hello, Pumpkin de 18 h à 20 h le lundi 26 septembre.

L’artiste local Jyllian Ossola dirigera les participants alors qu’ils termineront leur accroche-porte en forme de citrouille de 16 x 18 pouces.

Ossola donne des cours de peinture depuis plusieurs années et propose également des séances de peinture par le biais de l’Illinois Valley Community College et enseigne des cours d’art parascolaires dans le comté de Putnam. Des exemples de certains de ses autres projets peuvent être trouvés en cherchant “Flipping Vintage 17” sur Facebook.

Des fournitures seront fournies lors de l’événement. Le port de vieux vêtements ou d’une chemise de peinture est recommandé. Un bar à soupes spécialisé, du cidre de pomme Boggio’s et un dessert seront offerts à tous les participants.

La classe est conçue pour les hommes ou les femmes de tout niveau de compétence. Les places sont limitées et une pré-inscription est nécessaire. L’inscription coûte 35 $ et un prépaiement est requis. Visitez le centre d’accueil Starved Rock Country au 248 W. Canal St. à Utica ou appelez le 815-667-4356 n’importe quel jour entre midi et 18 h pour vous inscrire.