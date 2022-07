Starved Rock Country Festival of the Arts décroche une subvention touristique de 15 852 $ – Shaw Local

La Starved Rock Country Community Foundation recevra une subvention touristique de 15 852 $ de l’État pour le Starved Rock Festival of the Arts.

Le programme de subventions pour les attractions touristiques et les festivals, lancé en août 2021 et attribué sur une base trimestrielle, aide les organisations à financer les efforts destinés à stimuler le tourisme. Dans ce cadre, 10 millions de dollars de financement de premier tour ont été réunis avec 16 millions de dollars de fonds de contrepartie, pour un total de 26 millions de dollars d’investissements pour 41 projets conçus pour soutenir les efforts de relance en cours dans l’industrie du tourisme durement touchée.

Les subventions ont été accordées sur une base continue avec des bourses allant de 11 500 $ à 562 500 $, avec une bourse moyenne de 243 902 $.

Afin d’être sélectionné, chaque candidat a démontré comment ce prix aiderait les entreprises de la région environnante, ainsi que la capacité du projet à attirer des visiteurs pour des nuitées. Les projets ont obtenu des notes plus élevées en fonction de la proximité des corridors commerciaux et des services, y compris les hôtels/motels, les restaurants, les commerces de détail et d’autres opérations commerciales.

Le premier Starved Rock Country Festival of the Arts, qui a eu lieu à Ottawa en septembre 2021, a présenté de la musique en direct, des films et des œuvres d’art, avec pour mission de mettre en valeur l’engagement de la région envers les arts.

“Nous sommes très reconnaissants que notre Festival des Arts de l’année dernière en septembre ait été reconnu”, a déclaré Pamela Beckett, cofondatrice de la Starved Rock Country Community Foundation. “Nous avons demandé la subvention dès qu’elle est devenue disponible, et nous espérions que de nombreuses fonctionnalités de notre festival seraient éligibles à un remboursement. Nous savons que notre communauté a apprécié le festival et nous espérons qu’il se reproduira en 2023. Au nom de l’équipe de direction, de tous les artistes, musiciens, cinéastes, bénévoles et partenaires communautaires, nous adressons nos sincères remerciements au département de l’Illinois Commerce et opportunités économiques.

Le gouverneur JB Pritzker et le DCEO de l’Illinois ont annoncé vendredi un financement supplémentaire de 15 millions de dollars pour soutenir le secteur du tourisme dans l’Illinois, par le biais d’un deuxième cycle du programme de subventions pour les attractions touristiques et les festivals offert par l’État.

Grâce à l’investissement de 15 millions de dollars, qui est ouvert aux candidats à partir de vendredi, 5 millions de dollars seront réservés aux festivals, qui servent de moteurs économiques tout en rassemblant les communautés, et 10 millions de dollars soutiendront un large éventail d’autres projets liés au tourisme tels que attractions, musées, salles de spectacles, entre autres. Cette subvention est financée par les dollars de l’American Rescue Plan Act.

Cette ronde de financement donne la priorité aux communautés du sud de l’État, les communautés qui ont connu une baisse des recettes fiscales des hôtels et fournit 5 millions de dollars spécifiquement pour les festivals.

“Lorsque la pandémie a frappé, l’industrie du tourisme à travers le monde s’est arrêtée”, a déclaré Pritzker. «C’est pourquoi, en août dernier, j’ai lancé le programme de subventions pour les attractions touristiques et les festivals, offrant le soutien dont nos communautés avaient besoin pour ramener les défilés, les festivals et les célébrations culturelles qui sont si vitaux pour les familles des quartiers de notre État. Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer 15 millions de dollars supplémentaires pour ce programme réussi afin de continuer à soutenir notre secteur du tourisme, à stimuler le développement économique et à rassembler nos communautés.

Le tourisme est une industrie importante dans les comtés de La Salle et de Bureau. Les parcs d’État Starved Rock et Matthiessen comptent parmi les plus grandes attractions touristiques de l’État, attirant environ 2,4 millions de visiteurs l’année dernière.

Afin de maximiser le financement, les candidats sont tenus de soumettre des fonds de contrepartie dans le but d’attirer des visiteurs supplémentaires dans les localités et les événements, soutenant ainsi les hôtels, restaurants et entreprises locaux. Grâce à l’approche révisée pour le deuxième cycle de financement, l’État garantit que les localités et les entités touristiques les plus durement touchées par la pandémie reçoivent un soutien supplémentaire.

Grâce à un avis d’opportunité de financement, les localités, les entreprises de tourisme et de festival et les entités peuvent demander des subventions pouvant atteindre 500 000 $ qui peuvent être utilisées pour établir et améliorer des attractions touristiques ou des festivals. Les candidatures seront acceptées jusqu’au vendredi 23 septembre. https://www2.illinois.gov/dceo/Pages/default.aspx pour plus d’informations.