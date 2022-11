Starved Rock accueillera une exposition de photos du 3 décembre au 3 janvier. 8 – Section locale de Shaw

Venez du froid et regardez les photographies présentées au salon annuel de photos Starved Rock de cette année au centre d’accueil des visiteurs de Starved Rock.

Les photos seront exposées du samedi 3 décembre au dimanche 8 janvier dans la salle Kaskaskia à côté de la réception du centre d’accueil.

Les photographies seront jugées cette année par des photographes du Département des ressources naturelles de l’Illinois, de la Starved Rock Foundation et du Starved Rock Lodge. Les prix seront annoncés le dimanche 11 décembre.

Financé par la Starved Rock Foundation, un groupe d’amis à but non lucratif qui soutient et finance tous les programmes Starved Rock.

Starved Rock State Park est administré par le Département des ressources naturelles de l’Illinois. La mission de l’IDNR est de gérer, conserver et protéger les ressources naturelles, récréatives et culturelles de l’Illinois, de faire mieux comprendre et apprécier ces ressources par le public et de promouvoir l’éducation, la science et la sécurité publique des ressources naturelles de l’Illinois pour le présent et l’avenir. générations.