Starved Rock accueillera Eagle Watch Weekend les 28 et 29 janvier – Shaw Local

Le personnel du parc d’État de Starved Rock, des naturalistes bénévoles, des organisateurs de randonnées et la réhabilitation des rapaces du nord de l’Illinois animeront une journée amusante le samedi 28 janvier au centre d’accueil des visiteurs de Starved Rock et sur les sentiers pendant le week-end annuel d’Eagle Watch.

Des activités auront également lieu au Illinois Waterway Center et au Starved Rock Lodge tout au long du week-end.

Les activités du parc auront lieu de 9 h 30 à 15 h, en commençant par un programme pour enfants sur les pygargues à tête blanche à 9 h 30, suivi d’une randonnée guidée d’observation des aigles à 10 h et d’un spectacle d’oiseaux de proie en direct à 11 h.

La journée se terminera par une autre randonnée guidée d’observation des aigles à 13h00 suivie d’un spectacle d’oiseaux de proie à 14h00.

Les billets et les réservations pour les programmes du parc national et du centre d’accueil ne sont pas nécessaires, mais les places seront limitées. Tous les programmes sont classés par ordre d’arrivée. D’autres programmes auront lieu les deux jours au centre d’accueil des visiteurs de l’Illinois Waterway, 950 N. 27th Road (Dee Bennett Road) exploité par l’Army Corps of Engineers et le Starved Rock Lodge. Il n’y a pas de frais d’admission.

La plupart des programmes du parc sont rendus possibles grâce au financement de dons à la Starved Rock Foundation, le groupe d’amis à but non lucratif du parc. Starved Rock State Park est administré par le Département des ressources naturelles de l’Illinois. La mission de l’IDNR est de gérer, conserver et protéger les ressources naturelles, récréatives et culturelles de l’Illinois, de faire mieux comprendre et apprécier ces ressources par le public et de promouvoir l’éducation, la science et la sécurité publique des ressources naturelles de l’Illinois pour le présent et l’avenir. générations.

Calendrier complet des événements du 28 au 29 janvier

Samedi 28 janvier

9 h à 16 h 30 : Observation des aigles : les membres de la Starved Rock Audobon Society auront des lunettes de vision et des réponses à toutes les questions sur les aigles, Illinois Waterway Visitor Center (Lock and Dam).

9 h à 17 h : Prenez le chariot, le bracelet quotidien coûte 4 $. Achetez des bracelets sur le chariot. Le chariot emmènera les passagers au Starved Rock Lodge, au Starved Rock State Park Visitors Center et au Illinois Waterway Visitor Center.

9 h 30 : heure du conte Starved Rock Saplings pour les enfants (le pygargue à tête blanche), 24 personnes maximum, programme à l’intérieur, puis à l’extérieur, Starved Rock Visitors Center au parc.

9 h à 16 h 30 : Démonstration de danse et de tambours amérindiens tout au long de la journée dans le hall, Illinois Waterway Visitor Center (Lock and Dam).

10h00: Randonnée guidée, 1 heure, 0,6 miles aller-retour, observation guidée de l’aigle et randonnée éducative à Starved Rock. 20 personnes par randonnée (trois randonnées à Starved Rock), commence au Starved Rock Visitors Center du parc.

10 h, 13 h et 15 h : Recherche sur les oiseaux de proie de l’Illinois, Travis Wilcoxen discutera de ses recherches sur le pygargue à tête blanche. Les oiseaux de proie du Live Illinois Raptor Center seront présents, 75 personnes maximum, Illinois Waterway Visitor Center (Lock and Dam).

11 h : Photographing Raptors and Wildlife, Tips for Amazing Wildlife Photos, présenté par David Anderson, 75 personnes maximum, Illinois Waterway Visitor Center (Lock and Dam).

11 h et 14 h : Spectacle d’oiseaux de proie, Northern Illinois Raptor Rehab Education, spectacle d’oiseaux de proie en direct d’une heure et plus, 80 personnes maximum (à l’intérieur), Starved Rock Visitors Center au parc.

11 h, 13 h et 15 h : Illinois Birds of Prey, Illinois Raptor Center. Pas de frais d’admission. Un billet gratuit est requis pour assister au programme le samedi et le dimanche. Les billets sont disponibles à partir de 8 h dans le Grand Hall Ouest, Starved Rock Lodge.

Dimanche 29 janvier

9 h à 16 h 30 : Observation des aigles : les membres de la Starved Rock Audobon Society auront des lunettes de vision et des réponses à toutes les questions sur les aigles, Illinois Waterway Visitor Center (Lock and Dam).

9 h à 16 h 30 : Démonstration de danse et de tambours amérindiens tout au long de la journée dans le hall, Illinois Waterway Visitor Center (Lock and Dam).

10 h, 13 h et 15 h : Recherche sur les oiseaux de proie de l’Illinois, Travis Wilcoxen discutera de ses recherches sur le pygargue à tête blanche. Les oiseaux de proie du Live Illinois Raptor Center seront présents, 75 personnes maximum, Illinois Waterway Visitor Center (Lock and Dam).

11 h : Photographing Raptors and Wildlife, Tips for Amazing Wildlife Photos, présenté par David Anderson, 75 personnes maximum, Illinois Waterway Visitor Center (Lock and Dam).

11 h, 13 h et 15 h : Illinois Birds of Prey, Illinois Raptor Center. Pas de frais d’admission. Un billet gratuit est requis pour assister au programme le samedi et le dimanche. Les billets sont disponibles à partir de 8 h dans le Grand Hall Ouest, Starved Rock Lodge.