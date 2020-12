Les données, récemment obtenues par le New York Times, indiquaient que les femmes de Coinbase étaient payées en moyenne 13000 dollars, soit 8%, de moins que les hommes à des emplois et des rangs comparables au sein de l’entreprise, selon une analyse des chiffres, qui comprenait payez les détails de la plupart des quelque 830 employés de Coinbase à la fin de 2018.

L’analyse Coinbase a été menée pour The Times par Alexandra Marr, une économiste qui a fourni une analyse statistique pour des affaires judiciaires impliquant un biais salarial. Lorsqu’elle a pris en compte les options d’achat d’actions pour les employés de Coinbase – souvent une partie importante de la rémunération dans les start-ups – la rémunération des femmes et des hommes était à peu près la même, tandis que l’écart entre les employés blancs et noirs augmentait à 11%.

Les disparités salariales chez Coinbase semblent être beaucoup plus importantes que celles de l’industrie technologique dans son ensemble et des quelques autres entreprises technologiques qui ont dû publier des données.

De nombreux employés noirs de Coinbase se sont récemment plaints publiquement de la discrimination à laquelle ils étaient confrontés dans l’entreprise. Plusieurs femmes qui travaillent chez Coinbase se sont également plaintes en interne de la façon dont elles avaient été embauchées, payées et promues, selon des documents de l’entreprise et cinq employés au courant des plaintes. Les gens ne parleraient qu’à la condition de ne pas être nommés parce qu’ils avaient signé des accords de non-divulgation.

L’analyse de la rémunération brosse un tableau nouveau et détaillé des défis auxquels les femmes et les employés noirs ont été confrontés chez Coinbase, une start-up qui a occupé le devant de la scène dans un débat plus large dans la Silicon Valley sur la façon dont les employés sous-représentés sont traités.

«Cela ressemble certainement à une entreprise avec un problème», a déclaré James Finberg, l’avocat qui dirige les deux plus grandes affaires de biais salarial dans la Silicon Valley, contre Oracle et Google, après avoir examiné les données de Coinbase.

Dans un communiqué, LJ Brock, directeur des ressources humaines de Coinbase, a déclaré que la société avait commencé à mener un examen complet de la rémunération dans toute l’entreprise à la fin de 2018.

«À la suite de ce processus, nous avons mis en œuvre un nouveau programme de rémunération qui a mis Coinbase en ligne avec certaines des entreprises technologiques les plus respectées au monde. Ce programme comprenait: la mise en œuvre d’un système de nivellement robuste et conforme aux normes de l’industrie; mettre en œuvre des objectifs salariaux uniques non négociables pour le salaire de base; et attribuer l’équité à tous les rôles et niveaux », a déclaré M. Brock.

Brian Armstrong, directeur général de Coinbase, s’est vanté de sa stratégie de gestion et de son sens aigu, écrivant de nombreux mémos sur ses efforts pour créer une «culture cohérente» dédié à la croissance. Mais sa stratégie a laissé de nombreux travailleurs se sentir lésés ou aliénés, selon les employés actuels et anciens, les enquêtes et les documents internes.