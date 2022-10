Start Something Studio célèbre l’ouverture de Batavia avec une coupe de ruban – Shaw Local

Start Something Studio a célébré l’ouverture de son espace au 12 S. Van Buren St. à Batavia avec une cérémonie d’inauguration le mercredi 12 octobre.

Les propriétaires Jamie Saam et Lisa Koivu ont conçu l’espace pour être un environnement de soutien pour les entrepreneurs actuels et ceux qui ont des idées pour prospérer et grandir, selon un communiqué de presse de la Chambre de commerce de Batavia.

Le maire de Batavia, Jeffery Schielke, a présidé la célébration, avec les propriétaires, leurs familles et les membres de la Chambre de commerce de Batavia et de Batavia MainStreet.

La mission de Start Something Studio est de faire avancer les petites entreprises grâce à des relations honnêtes et expertes, des conseils et de l’assistance. Il s’agit d’une société de marketing numérique et de conseil appartenant à des femmes. Ses services comprennent la conception de sites Web, des séances photo pour les petites entreprises, le coaching sur les réseaux sociaux et la location d’événements/fêtes privés, indique le communiqué.

Vous trouverez plus d’informations sur Start Something Studio sur startsomething.studio ou en trouvant le studio sur Facebook et Instagram. Contactez Jamie ou Lisa à info@startsomething.studio.