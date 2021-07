stars de Liverpool, dont Jordan Henderson, espèrent la gloire de Newmarket alors que M. McCann vise les Superlative Stakes samedi | Nouvelles de course

M. McCann portera les couleurs de connexions footballistiques célèbres alors qu’il tentera de remporter la gloire du groupe 2 dans les Superlative Stakes à Newmarket samedi.

Troisième à ses débuts à Leicester en juin, le poulain entraîné par Tom Dascombe a depuis remporté deux concours novices, le plus récemment triomphant à Haydock en décrochant un concours de sept mètres par deux et trois quarts de longueur.

Cela représente une avancée significative en classe, car la baie est présentée à la société du Groupe pour la première fois, mais Dascombe estime qu’il a gagné le droit de tenter sa chance à un niveau supérieur.

« Il a fait pratiquement tout ce que nous lui avons demandé jusqu’à présent », a déclaré l’entraîneur.

« C’est évidemment un grand pas en avant, mais il mérite cette opportunité, il a toujours été prévu de le faire courir plus de sept (furlongs). »

M. McCann sera associé à Jane Elliott, qui est basée au chantier Cheshire de Dascombe et aura une chance importante de remporter un week-end important.

« Je pense que c’est aussi une excellente opportunité pour Jane, pour elle d’avoir un grand gagnant », a déclaré Dascombe.

« Nous sommes vraiment impatients d’y être. »

Image:

M. McCann gagne à Haydock le 1er juillet



Le joueur de deux ans porte le nom de l’attaché de presse du Liverpool Football Club, Matt McCann, et appartient à un groupe de joueurs actuels et anciens de Liverpool comprenant James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Adam Lallana et la star anglaise Jordan Henderson.

« C’est bien que nous ayons pu leur acheter un cheval qui se porte plutôt bien, comme c’est le cas avec n’importe lequel de mes propriétaires », a ajouté Dascombe.

Dascombe dirige également Mot And The Messer, un poulain de Cotai Glory qui a été un impressionnant vainqueur lors de sa dernière apparition dans une course novice de Ripon, gagnant par cinq longueurs et demie.

« Mot And The Messer est également un cheval très simple », a déclaré Dascombe.

« Il n’a rien fait de mal et il mérite sa chance d’avoir une meilleure note.

« Ce sont deux très bonnes chances. »

Le Dhabab de John et Thady Gosden aura de nombreux supporters après sa sixième place aux Coventry Stakes à Royal Ascot, avec le Native Trail de Charlie Appleby également très apprécié après avoir remporté son seul départ à Sandown en juin.

Appleby dirige également Private Signal, avec Papa Cocktail de Tom Clover et Austrian Theory de Mark Johnston également en action.

Great Max représente Michael Bell après avoir terminé troisième des Chesham Stakes lors de la réunion royale, tandis que Masekela d’Andrew Balding s’aligne également après avoir terminé cinquième dans la même course.