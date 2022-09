Stars de la Coupe du monde – Neymar du Brésil, Messi de l’Argentine brillent

Les quatre équipes sud-américaines destinées à la Coupe du monde – le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et l’Equateur – ont toutes disputé des matches amicaux lundi alors qu’elles se préparent pour le Qatar.

Le Brésil et l’Uruguay ont remporté des victoires respectives sur des équipes qui participeront également à la Coupe du monde (5-1 contre la Tunisie et 2-0 contre le Canada) tandis que l’Équateur a disputé un match nul sans but avec le Japon lié au Qatar. L’Argentine, quant à elle, a remporté une victoire convaincante 3-0 contre la Jamaïque.

En tenant compte de leurs performances, nous répondons à une question clé pour chaque équipe de la CONMEBOL alors que leur préparation pour la plus grande étape du jeu se poursuit.

Les choses peuvent-elles aller aussi bien pour le Brésil?

La Tunisie n’avait pas encaissé de but en sept matches, puis elle a affronté le Brésil à Paris. Menés de quatre à la mi-temps grâce à Raphinha (deux buts), Richarlison et Neymar, les Brésiliens ont terminé avec une victoire catégorique 5-1 suite au superbe tir de Pedro à la 74e minute.

Tout va bien pour le Brésil. Chaque formation tactique utilisée par l’entraîneur Tite – il a maintenant utilisé trois configurations différentes – semble fonctionner. Chaque joueur qu’il fait venir semble frapper le sol en courant. Les tirs frappent le poteau et entrent, les attaquants sont joués de justesse. Et après sa transformation sur penalty contre la Tunisie, Neymar n’est qu’à deux buts d’égaler la marque de 77 de Pelé.

Depuis sa défaite en finale de la Copa America au milieu de l’année dernière, le Brésil en a remporté 12, en a fait trois nuls et n’en a perdu aucun, avec 38 buts et seulement cinq encaissés. C’est un record fabuleux, réalisé avec un style qui en fait à juste titre les favoris pour ramener le trophée du Qatar. Mais les Coupes du monde ne se gagnent pas avec une succession d’ébats. Même l’équipe de 1970 a dû surmonter quelques problèmes en cours de route, notamment contre l’Angleterre et l’Uruguay. L’équipe de 2002 a eu la chance de ne pas être battue par la Belgique.

Les équipes vraiment victorieuses doivent se frayer un chemin à travers les défis les plus difficiles – ce que le Brésil n’a pas eu à faire au cours de la dernière année. Ils se sont clairement améliorés depuis leur défaite contre l’Argentine en finale de la Copa America 2021, avec une gamme d’options offensives beaucoup plus large. Mais il vaut la peine de se rappeler comment ils ont perdu ce match – prendre du retard après une erreur défensive, puis se rendre plus difficile pour eux-mêmes de revenir dans le jeu en raison de s’être bêtement impliqués dans des guêtres et des rangées alors qu’ils auraient dû garder le ballon roulant. Le côté semblerait avoir la grandeur à sa portée. Que le potentiel devienne réalité peut dépendre du contrôle émotionnel de l’équipe lorsque les choses se compliquent.

Neymar et le Brésil font partie des favoris pour remporter la Coupe du monde. Justin Setterfield/Getty Images

Que ferons-nous sans Messi (et l’Argentine s’adaptera-t-elle) ?

Il est tout à fait possible que dans trois mois la carrière internationale de Lionel Messi soit terminée. Ce n’est pas nécessairement le cas. Il s’amuse clairement avec l’Argentine, donc il pourrait continuer. Mais une sixième Coupe du monde serait sûrement trop demander. Il n’y a pas moyen de contourner cela. La fin arrive. Qu’est-ce qu’on va faire sans lui ?

Plus précisément, que va faire l’Argentine ? L’entraîneur Lionel Scaloni y pense peut-être. Vendredi dernier contre le Honduras, il a fait ses débuts sur le banc à trois joueurs – le défenseur central Nahuel Perez, le milieu de terrain central Enzo Fernandez et le milieu de terrain offensif Thiago Almada. Ces joueurs pourraient ne pas jouer un grand rôle dans la Coupe du monde, s’ils y vont. Mais ils auront un rôle à jouer dans l’avenir de l’équipe – en ce jour terrible où Messi ne sera plus.

Il y a eu un avant-goût dans le New Jersey mardi soir, lorsque Messi n’a pas commencé la victoire 3-0 contre la Jamaïque. La bonne nouvelle est que l’Argentine a pris le contrôle confortablement sans lui. La meilleure nouvelle a été un but de Julian Alvarez, un joueur qui a beaucoup à offrir dans les années à venir. Et la meilleure nouvelle encore pour la foule de la Red Bull Arena était que Messi est entré en jeu au début de la seconde période. Le match semblait dériver jusqu’à ce qu’il marque deux buts en retard merveilleusement bien marqués pour sceller la victoire et renvoyer les fans heureux à la maison.

Il y a maintenant 35 matchs sans défaite pour l’Argentine, et l’un des aspects les plus intéressants de ce dernier triomphe est qu’ils l’ont terminé avec une formation à trois défenseurs centraux – Lisando Martinez sortant du banc pour jouer à gauche d’un trio avec Nicolas Otamendi. au milieu et Cristian Romero à droite. Scaloni a peut-être un demi-œil sur un avenir post-Messi. Mais il se concentre clairement sur le Qatar, et c’était fascinant de le voir expérimenter une formation qu’il pourrait utiliser comme surprise au cours de la Coupe du monde.

Lionel Messi et l’Argentine montent haut et seront le mélange pour tout gagner au Qatar. Getty Images

En 4-4-2 ou pas en 4-4-2 ? C’est la question de l’Uruguay.

Il reste moins de deux mois et l’entraîneur uruguayen Diego Alonso pourrait encore être confus quant à la façon dont son équipe va s’aligner en Coupe du monde. La formation standard de ces dernières années est le 4-4-2, avec comme fer de lance offensif Luis Suarez et Edinson Cavani. Maintenant qu’ils vieillissent, il est peu probable que la paire soit utilisée ensemble. Mais même s’ils tiraient à plein régime, il y a une pression dans les rangs pour essayer autre chose.

L’Uruguay dispose désormais d’une belle génération de milieux de terrain, probablement mieux adaptés à d’autres systèmes. Ils pourraient bien être à leur meilleur avec le trio au centre du terrain, avec Matias Vecino ancré entre Federico Valverde et Rodrigo Bentancur. C’est ainsi qu’ils ont commencé contre l’Iran vendredi dernier, avec Darwin Nunez en tête à gauche d’un trois attaquants. Cela ne convenait pas à Nunez et l’Uruguay est revenu au 4-4-2. Mais dès qu’ils ont fait le changement et enlevé Vecino, ils ont concédé le seul but du match.

Mardi contre le Canada, ils se sont de nouveau alignés dans un 4-4-2 avec Nunez et Suarez à l’avant. Nunez a aidé sa cause en scellant une victoire 2-0 avec un but. Mais sans le trio au centre du terrain, l’Uruguay semblait plus vulnérable défensivement. Ils étaient souvent à bout de souffle pour empêcher les Canadiens d’entrer et auraient sûrement été punis par une équipe plus forte. Ils ont terminé le match en jouant un seul attaquant, avec les meneurs de jeu Nico De La Cruz (qui a marqué le premier but) et Giorgian de Arrascaeta opérant derrière, un système qui convient probablement mieux à ces joueurs.

Alors que faire? Une équipe avec Suarez, Nunez et Cavani peut-elle vraiment n’en jouer qu’un seul devant ? L’équilibre du côté est-il meilleur de cette façon? Ou iront-ils avec l’attaque à deux éprouvée et éprouvée? Le jour de la décision approche pour Alonso.

Le verre de l’Equateur est-il à moitié plein ou à moitié vide ?

Cinq matchs consécutifs sans encaisser un seul but, cinq clean sheets consécutifs – une donnée qui ravira n’importe quel entraîneur. Mais le patron de l’Équateur, Gustavo Alfaro, est clairement préoccupé par le fait que son équipe n’a marqué que deux fois lors de ces matchs – et a disputé un deuxième match nul et vierge, cette fois contre le Japon.

La prochaine fois qu’ils entreront sur le terrain, ce sera contre le Qatar, hôte de la Coupe du monde, lors du match d’ouverture. Les yeux de la planète entière seront tournés vers la jeune équipe équatorienne au moment du coup d’envoi de tout le tournoi. Le problème est que tous les joueurs attaquants d’Alfaro semblent avoir perdu leur forme en même temps – confirmé vers la fin du match contre le Japon lorsque l’Équateur a eu un peu de chance d’obtenir un penalty, et le meilleur buteur de tous les temps, Enner Valencia. avait son coup de pied sauvé. Valence tire à blanc, l’avant-centre Michael Estrada est sur une mauvaise passe et Alfaro n’a été convaincu par aucune des alternatives.

Mais bien sûr, même s’ils ne concèdent pas, ils sont toujours dans le match. Et même avec le défenseur central senior Felix Torres blessé, la défense a surtout été solide. La plupart de leurs problèmes ont été auto-infligés – une glissade ou une mauvaise passe hors de la défense plutôt que de ne pas faire face à la menace de l’opposition. Mais le niveau d’opposition en Coupe du monde sera sûrement plus élevé et le besoin de buts sera plus grand. L’Equateur saura en novembre si le verre est à moitié plein ou à moitié vide.