Stars Behind Bars : le sort de Todd et Julie Chrisley en prison ainsi que d’autres célébrités qui ont servi

La nouvelle année de Todd Chrisley commence mal. La star de la télé-réalité se présentera en prison le 17 janvier et purgera sa peine à la prison à sécurité minimale Federal Prison Camp Pensacola, selon plusieurs rapports.

Todd et sa femme, Julie Chrisley, ont été condamnés à 19 ans de prison combinés lors d’une audience en novembre, après que les deux ont été reconnus coupables d’évasion fiscale fédérale.

Sur un épisode du Podcast “Chrisley Confessions”, Todd a révélé que lui et Julie avaient fait appel de leur condamnation pour fraude fiscale mais qu’ils n’étaient “pas autorisés” à discuter d’autres détails.

“Nous ne pouvons pas discuter de l’affaire car l’appel a maintenant été fait, mais ils le font, je pense qu’il a été déposé hier ou avant-hier”, a expliqué Todd. “Nos avocats ont remarqué [sic] les tribunaux qu’ils faisaient appel de cela.”

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY SE RAPPORTERONT AUX PRISONS DE FLORIDE EN JANVIER

Todd a été condamné de complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis.

Julie a été condamnée complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

L’avocat des célébrités James Leonard Jr. a noté que les célébrités peuvent parfois être utilisées par le système de justice pénale comme «exemple».

“Je pense que le système de justice pénale a parfois la main très lourde lorsque le contrevenant est quelqu’un de notable, que ce soit quelqu’un qui passe à la télévision, un athlète ou quelqu’un qui est connu du grand public”, a-t-il déclaré. “Je crois que souvent, et c’est malheureux, mais souvent, le système de justice pénale cherche à donner l’exemple à des individus comme ça.”

Leonard Jr. a également noté que le temps passé derrière les barreaux peut être “extrêmement difficile” pour les célébrités.

“C’est extrêmement difficile parce que vous êtes loin de vos proches”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Vous êtes loin des commodités auxquelles vous vous êtes habitué, de votre style de vie, et c’est très difficile dans ce sens.”

La star de “Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City”, Jen Shah, apprendra son sort plus tard cette semaine. L’audience de détermination de la peine de Shah est prévue pour le 6 janvier.

Shah a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en rapport avec le télémarketing. À son tour, le deuxième chef d’accusation, complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, a été abandonné.

“Jennifer Shah a joué un rôle clé dans un programme national ciblant les victimes âgées et vulnérables”, a déclaré l’avocat américain Damian Williams dans un communiqué de presse.

“Ces victimes se sont vu vendre de fausses promesses de sécurité financière, mais au lieu de cela, Shah et ses co-conspirateurs les ont escroqués de leurs économies et ne leur ont rien donné”, poursuit le communiqué. “Ce Bureau s’est engagé à éradiquer ces stratagèmes, quelle que soit leur forme.”

Voici d’autres stars qui ont passé du temps derrière les barreaux :

Martha Stewart

Martha Stewart a passé cinq mois dans le camp pénitentiaire fédéral à sécurité minimale d’Alderson en Virginie-Occidentale en 2004.

La célèbre chef a été accusée de délit d’initié après avoir vendu ses actions d’ImClone Systems juste un jour avant que l’action ne chute. Elle a été accusée d’avoir reçu des informations privilégiées concernant l’échec de l’entreprise à obtenir une approbation par la Food and Drug Administration.

Elle a été reconnue coupable de complot, d’entrave et de deux chefs d’accusation de mensonge aux enquêteurs fédéraux.

Après sa peine de prison, Stewart a également passé cinq mois en résidence surveillée et deux ans de probation.

Abby Lee Miller

La star de “Dance Moms”, Abby Lee Miller, a passé huit mois en prison en 2017 après avoir été reconnue coupable d’avoir caché une partie de ses revenus.

Miller a été accusé de 20 chefs d’accusation de faillite frauduleuse, de dissimulation d’actifs et de fausses déclarations de faillite. L’entraîneur de danse a apparemment caché près de 775 000 $ de ses revenus lors de sa demande de mise en faillite.

Miller a été envoyée dans un établissement correctionnel en Californie après sa condamnation. Sa peine a été écourtée après que la star de télé-réalité a reçu un diagnostic de cancer de la colonne vertébrale.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. a été arrêté en 1996 pour excès de vitesse. L’acteur a été accusé de conduite en état d’ébriété. La police a également trouvé de l’héroïne, de la cocaïne, du crack et un .357 magnum dans son véhicule.

Downey Jr. a passé du temps en prison avant d’être libéré, mais a ensuite été condamné à une prison fédérale pour avoir sauté la probation.

L’acteur a purgé un an de sa peine de trois ans de prison.

Lori Loughlin et Felicity Huffman

Lori Loughlin a passé deux mois derrière les barreaux en raison de son implication dans le scandale des admissions à l’université en 2019.

Loughlin a purgé sa peine dans une prison de Dublin, en Californie, après avoir été reconnue coupable d’avoir payé 500 000 $ pour faire admettre ses deux filles à l’Université de Californie du Sud en tant que recrues d’aviron.

Le mari de la star de “Full House” a également été condamné dans le scandale qui comprenait environ 60 parents, entraîneurs universitaires et plus encore.

La star de “Desperate Housewives”, Felicity Huffman, a été condamnée à 14 jours derrière les barreaux pour son rôle dans le même scandale.

Tim Allen

Tim Allen a passé deux ans et quatre mois derrière les barreaux après avoir été retrouvé à l’aéroport international Kalamazoo/Battle Creek du Michigan avec plus d’une livre de cocaïne en sa possession.

“Je me suis contenté de me taire et j’ai fait ce qu’on m’a dit”, a-t-il déclaré à propos de sa peine lors d’un épisode de “WTF avec Marc Maron”. “C’était la première fois que je faisais ce qu’on me disait et que je jouais au jeu… J’ai littéralement appris à vivre au jour le jour. Et j’ai appris à me taire. Vous voulez vraiment apprendre à vous taire.”

Allen a affirmé qu’il s’était “habitué” aux conditions auxquelles il était confronté en prison au bout de huit mois.

“Je ne dis pas cela à la légère et quiconque a été incarcéré [knows], c’est surprenant à quoi l’être humain va s’habituer”, poursuit l’humoriste. “Finalement au bout de huit mois, je m’y suis habitué. Il y avait des bons moments. Samedi, nous avons eu une meilleure nourriture. Finalement, je suis passé d’une cellule de détention à ma propre cellule.”

